La Profeco destaca que el medio de cobertura, ya sea agua o aceite garantiza su inocuidad, a la par que permite que se conserven los nutrientes originales.

Beneficios del atún

Además de ser una fuente de proteínas con alto valor biológico, contiene vitaminas (A, D, E, B3, B6 y B12) y minerales (potasio, fósforo, magnesio, calcio, hierro y sodio). También es de fácil digestión; mucho más que el resto de las carnes.

“Estas características lo convierten en un alimento muy socorrido por deportistas y quienes se preocupan por su peso, ya que además de todo lo anterior, es bajo en grasas saturadas”, destaca Profeco .

¿Hay diferencias entre el atún con aceite y con agua?

The Public Health Nutrition también señala que el atún tiene una mayor presencia de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), así como mejor relación de omega 6 y omega 3.

Además, la vitamina D es liposoluble y se absorbe y conserva mejor en presencia de grasa, algo que también ocurre con el selenio, un antioxidante clave para la tiroides y la reproducción. Al estar envasado en aciete, el sabor del atún aumenta.