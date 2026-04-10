En redes sociales hay memes que agradecen al atún por ser un compañero alimenticio en tiempos de carestía. Al ofrecerse en diferentes marcas, enlatado, en sobre y tanto en agua como en aceite, existen diferencias nutricionales, según lo valorado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Atún en agua o en aceite, ¿cuáles son las diferencias en la salud de las personas?
La Profeco destaca que el medio de cobertura, ya sea agua o aceite garantiza su inocuidad, a la par que permite que se conserven los nutrientes originales.
Beneficios del atún
Además de ser una fuente de proteínas con alto valor biológico, contiene vitaminas (A, D, E, B3, B6 y B12) y minerales (potasio, fósforo, magnesio, calcio, hierro y sodio). También es de fácil digestión; mucho más que el resto de las carnes.
“Estas características lo convierten en un alimento muy socorrido por deportistas y quienes se preocupan por su peso, ya que además de todo lo anterior, es bajo en grasas saturadas”, destaca Profeco .
¿Hay diferencias entre el atún con aceite y con agua?
The Public Health Nutrition también señala que el atún tiene una mayor presencia de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), así como mejor relación de omega 6 y omega 3.
Además, la vitamina D es liposoluble y se absorbe y conserva mejor en presencia de grasa, algo que también ocurre con el selenio, un antioxidante clave para la tiroides y la reproducción. Al estar envasado en aciete, el sabor del atún aumenta.
Consumir el atún enlatado con agua proporciona menos grasas. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca que ayuda a mejorar el sistema defensivo gracias a su contenido en vitaminas A y D, el consumo de atún contribuye al desarrollo del sistema nervioso y potencializa el proceso de cicatrización.
- Es bueno para el corazón. El atún contiene omega 3, un aceite que ayuda a prevenir infartos porque reduce los niveles de colesterol y triglicéridos.
- Fortalece los músculos. Al tener un alto contenido en proteína, consumir atún ayuda a la formación y mantenimiento de los músculos.
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Debido a alto valor nutricional, la ONU advierte una demanda excesiva, lo que ha llevado a la sobrepesca. Por ello, determinó que el 2 de mayo sea el Día Mundial del Atún, para que se tenga conciencia de la gestión de esta especie.
Estados con mayor producción de atún en 2024
- Sinaloa: 115,783 toneladas
- Baja California: 9,768 toneladas
- Colima: 24,589 toneladas
- Chiapas: 13,000 toneladas.
En México, el consumo anual per cápita de atún es aproximadamente 1.2 kilogramos. En 2024 se obtuvo una producción estimada de 164,974 toneladas, con un valor de 2,518 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.