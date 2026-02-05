Profeco reprueba estas pastas dentales: no cumplen la norma y engañan a los mexicanos

Pastas dentales que reprobaron el estudio de Profeco

Aunque todas las pastas dentales analizadas cumplieron con los niveles de pH y con la concentración de flúor establecidos en la normatividad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó irregularidades en varios productos, principalmente relacionadas con información comercial, etiquetado y contenido neto.

Estos fueron los casos que reprobaron el estudio:

Información comercial incompleta

Dos productos incumplieron la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 al no incluir datos obligatorios, como el nombre o razón social y domicilio del importador, además de no presentar en español la leyenda que identifica el país de origen:

-GUM Ortho

-GUM Sensivital +

Uso incorrecto del símbolo de unidad de medida

Dos pastas dentales presentaron errores en la forma de declarar el contenido neto, al utilizar un símbolo de unidad de medida distinto al establecido en la NOM-008-SE-2021, lo que también representa un incumplimiento normativo:

-MITCH Clorofila

-MITCH Carbón activado

Incumplimiento en el contenido neto declarado

La pasta dental MITCH Clorofila tampoco cumplió con el contenido neto que declara en su empaque. Aunque indica 100 mililitros, las pruebas de laboratorio revelaron que el producto contiene hasta 10.9% menos:

Contenidos medidos: 90.40 ml, 89.05 ml y 89.40 ml

Leyendas no comprobables

Un producto no demostró la veracidad de las leyendas “Vegano” y “Libre de crueldad”, ni de los símbolos que las acompañan, por lo que Profeco lo señaló por información no sustentada:

-YEMA & CO

La Profeco subrayó que estas observaciones no están relacionadas con la seguridad ni con la eficacia de las pastas dentales para la higiene bucal, sino con el cumplimiento de las normas de etiquetado e información comercial, elementos clave para proteger los derechos de las personas consumidoras.