Profeco reprueba estas pastas dentales: no cumplen la norma y engañan a los mexicanos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer qué pastas dentales reprobaron el estudio más reciente que realizó a 46 productos de higiene dental que se comercializan en México, tras detectar distintos incumplimientos y deficiencias.
En la Revista del Consumidor de febrero , la dependencia publicó los resultados de la evaluación aplicada a pastas, cremas y geles dentales, con el objetivo de que las personas consumidoras cuenten con información clara para elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades.
El análisis incluyó los siguientes tipos de productos:
-20 pastas, geles o cremas dentales convencionales
-10 pastas para sensibilidad dental
-16 pastas con efecto blanqueador
Pastas dentales que reprobaron el estudio de Profeco
Aunque todas las pastas dentales analizadas cumplieron con los niveles de pH y con la concentración de flúor establecidos en la normatividad, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó irregularidades en varios productos, principalmente relacionadas con información comercial, etiquetado y contenido neto.
Estos fueron los casos que reprobaron el estudio:
Información comercial incompleta
Dos productos incumplieron la NOM-141-SSA1/SCFI-2012 al no incluir datos obligatorios, como el nombre o razón social y domicilio del importador, además de no presentar en español la leyenda que identifica el país de origen:
-GUM Ortho
-GUM Sensivital +
Uso incorrecto del símbolo de unidad de medida
Dos pastas dentales presentaron errores en la forma de declarar el contenido neto, al utilizar un símbolo de unidad de medida distinto al establecido en la NOM-008-SE-2021, lo que también representa un incumplimiento normativo:
La pasta dental MITCH Clorofila tampoco cumplió con el contenido neto que declara en su empaque. Aunque indica 100 mililitros, las pruebas de laboratorio revelaron que el producto contiene hasta 10.9% menos:
Contenidos medidos: 90.40 ml, 89.05 ml y 89.40 ml
Leyendas no comprobables
Un producto no demostró la veracidad de las leyendas “Vegano” y “Libre de crueldad”, ni de los símbolos que las acompañan, por lo que Profeco lo señaló por información no sustentada:
-YEMA & CO
La Profeco subrayó que estas observaciones no están relacionadas con la seguridad ni con la eficacia de las pastas dentales para la higiene bucal, sino con el cumplimiento de las normas de etiquetado e información comercial, elementos clave para proteger los derechos de las personas consumidoras.
Pastas que sí cumplieron con la norma
El análisis de la Profeco también identificó a las pastas dentales que no presentaron ninguna observación negativa, ni en aspectos de calidad ni en etiquetado, al cumplir plenamente con los criterios establecidos en el estudio.
Las marcas que aprobaron sin señalamientos, en sus distintas presentaciones y variantes evaluadas, fueron:
-Oral-B
-Colgate
-Crest
-Arm & Hammer
-Sensodyne
-Green Doctor
De acuerdo con los resultados publicados en la Revista del Consumidor, los productos analizados de estas marcas cumplieron con todos los parámetros revisados, tanto en el contenido como en la información comercial dirigida a las personas consumidoras.
Al momento de comprar una pasta dental, lo más importante es elegirla según tus necesidades específicas. Existen dentífricos diseñados para funciones concretas, como control de placa, sensibilidad dental o blanqueamiento, por lo que conviene identificar cuál se ajusta mejor a tu caso.
Profeco recuerda que ninguna pasta sustituye una buena rutina de higiene bucal. La base del cuidado dental sigue siendo un cepillado correcto al menos tres veces al día, acompañado del uso diario de hilo dental.
Otro punto clave es evitar productos extremadamente ácidos. Las pastas con un pH cercano a 7 son las más recomendables, ya que aquellas demasiado ácidas pueden afectar el esmalte de los dientes. Ante dudas sobre el producto más adecuado, lo mejor es consultar con un dentista.
Finalmente, revisa siempre la etiqueta antes de usar cualquier pasta dental. Ahí se incluyen instrucciones y advertencias sobre posibles reacciones. Seguir las indicaciones del fabricante ayuda a proteger tu salud bucal y a obtener mejores resultados del producto.