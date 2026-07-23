Los terremotos en Venezuela provocan daños por 19,500 mdd, dice el Banco Mundial

Al menos 5,398 personas murieron a causa de los terremotos del 24 de junio, según un recuento oficial, y cientos de edificios quedaron destruidos.

Los estados de La Guaira y Distrito Capital fueron los más impactados, con el 47% del total de daños detectados, seguidos de Miranda y Carabobo.

Al menos 16,740 personas resultaron heridas, y estimaciones extraoficiales sitúan el número de desaparecidos todavía en varios miles.

Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata.

En su primer análisis de daños, una semana tras los sismos, la ONU había proporcionado una cifra mucho más elevada, del orden de 37,000 millones de dólares.

Impactos durante una década

La evaluación calcula que el ritmo de la reconstrucción será "un factor decisivo para moldear la recuperación económica del país y sus resultados sociales".

El desastre afectará a los niveles de productividad, consumo y el crecimiento del PIB de Venezuela durante la próxima década, alertó la entidad con sede en Washington.

"Estos impactos pueden mitigarse ampliando la inversión pública y privada para acelerar la reconstrucción" sugieren los expertos.

"Si se amplía el margen fiscal, una mayor inversión pública podría anticipar la reconstrucción y las transferencias a los hogares afectados mitigarían las pérdidas de consumo" añaden.

La evaluación del Banco Mundial sobre las necesidades de costos de reconstrucción asciende aproximadamente al 18% del PIB actual del país, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Antes del terremoto, los estados afectados enfrentaban presiones distintas pero superpuestas", recuerda el informe.

Las Naciones Unidas calculan que más de un millón de personas necesitan ayuda humanitaria inmediata. (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

El papel de Estados Unidos

Rica en petróleo, gas y minerales, Venezuela ha lidiado durante años con una pobreza generalizada debido a la mala gestión económica y a la intensa presión de Estados Unidos.

Esa presión se ha aliviado desde que Washington derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar en enero, pero las necesidades económicas y sociales de la población siguen siendo significativas.