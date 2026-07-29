Terremoto en Japón deja 13 muertos; rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un centro comercial

Los equipos de emergencia continuaban este miércoles las labores de búsqueda entre los escombros de un centro comercial en la prefectura de Kumamoto, en el suroeste de Japón, tras el terremoto de magnitud 7.1 que dejó al menos 13 personas muertas , decenas de heridos y severos daños en infraestructura.

Una potente explosión sacudió el centro comercial Aeon Mall alrededor de 50 minutos después del sismo registrado el martes a las 16:27 horas (tiempo local). Las autoridades investigan las causas del incidente, aunque la empresa operadora del complejo considera que pudo haber sido provocado por una fuga de gas.

Akio Yoshika, presidente de Aeon, informó que tres personas fallecieron en el centro comercial ubicado en la localidad de Kashima, mientras que otras tres permanecen desaparecidas y una más sufrió un paro cardiorrespiratorio.

En otro de los puntos más afectados, una chimenea colapsó en una planta de Nippon Paper Industries en Yatsushiro, donde se confirmaron cinco fallecidos y cuatro desaparecidos. Las autoridades también reportaron otras nueve personas cuyo paradero aún se desconoce.