Querétaro y SLP, dos caras de la informalidad laboral del Bajío

El deterioro de Querétaro

Axel González Gómez, analista económico de 'México ¿cómo vamos?', explica que el caso de Querétaro es muy particular, puesto que han observado que, tras un gran dinamismo y crecimiento, ahora se ve un deterioro en el último lustro, derivado del impacto del covid-19.

“Fue uno de los estados más afectados, en específico en el sector manufacturero y sabemos que está altamente concentrado por la producción automotriz”, dice a Expansión.

Destacó que antes de la pandemia, Querétaro era una de las entidades con mejor desempeño en sus indicadores económicos, y que no solo se ve una desmejora en la informalidad, sino también en la pobreza laboral, es decir, que no contaron con el ingreso suficiente en su hogar para adquirir la canasta alimentaria para cada integrante.

Previo al año del covid-19, el porcentaje de la población en pobreza laboral del estado que gobierna Mauricio Kuri González era de alrededor de 35%, pero para el cuatro trimestre de 2023 escaló a 39%, de acuerdo con datos del Coneval.

El experto menciona que desde el think tank, a través de los Semáforos Económicos que elabora, también se observa que en crecimiento económico no le ha ido tan bien a la entidad, porque se encuentra en amarillo, al no alcanzar la meta deseable (4.5%).

Con estos indicadores no tan favorables para Querétaro, con más oscuros que claros, apuntan a que sigue sin recuperarse del golpe de la pandemia y que no se está beneficiando tanto de la famosa relocalización de empresas a México desde Asia: el nearshoring.