De aeropuertos, puertos marítimos, aerolíneas, hoteles y bancos. Así se compone la trayectoria de Fernando Chico Pardo, quien forma parte de ‘Los 100 empresarios más importantes de México’ de Expansión y que en 2024 obtuvo la posición 42.

Desde 2003, el empresario mexicano es presidente del consejo de administración de ASUR, una compañía que administra nueve aeropuertos en el sureste mexicano, así como otros en el extranjero, cuyos ingresos en 2024 ascendieron a 23,169 millones de pesos por sus operaciones nacionales y que da empleo a poco más de 2,000 personas. En total, se estima que las empresas que preside obtuvieron ingresos ese año por 31,333 mdp, incluyendo Promecap Acquisition Company.

Si bien tiene una amplia trayectoria con orígenes en el sector financiero, Chico Pardo siempre ha apostado también por el transporte y la logística; de hecho, ASUR tiene bajo su cargo el aeropuerto de Cancún, el más importante del país en materia de pasajeros y que en conjunto con los demás que administra mueve cerca de 70 millones de personas al año, además de una amplia influencia en carga. Con la experiencia, vinieron los puertos.

Lee : Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex