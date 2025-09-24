Publicidad

Economía

Fernando Chico Pardo, el empresario diversificado que compra acciones de Banamex

Antes de comprar el 25% de Banamex, Chico Pardo comenzó en el sector financiero, sus compañías abarcan sectores como el transporte, la logística y la hotelería; además de ser consejero en otras compañías.
mié 24 septiembre 2025 02:49 PM
Fernado Chico Pardo
Fernando Chico Pardo, que también ocupa la presidencia de Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR), es integrante habitual del listado 'Los 100 empresarios más importantes de México' que elabora Expansión. En la edición 2024 ocupó la posición 42.

De aeropuertos, puertos marítimos, aerolíneas, hoteles y bancos. Así se compone la trayectoria de Fernando Chico Pardo, quien forma parte de ‘Los 100 empresarios más importantes de México’ de Expansión y que en 2024 obtuvo la posición 42.

Desde 2003, el empresario mexicano es presidente del consejo de administración de ASUR, una compañía que administra nueve aeropuertos en el sureste mexicano, así como otros en el extranjero, cuyos ingresos en 2024 ascendieron a 23,169 millones de pesos por sus operaciones nacionales y que da empleo a poco más de 2,000 personas. En total, se estima que las empresas que preside obtuvieron ingresos ese año por 31,333 mdp, incluyendo Promecap Acquisition Company.

Si bien tiene una amplia trayectoria con orígenes en el sector financiero, Chico Pardo siempre ha apostado también por el transporte y la logística; de hecho, ASUR tiene bajo su cargo el aeropuerto de Cancún, el más importante del país en materia de pasajeros y que en conjunto con los demás que administra mueve cerca de 70 millones de personas al año, además de una amplia influencia en carga. Con la experiencia, vinieron los puertos.

Lee : Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex

Para inicios de 2014 se anunció que el empresario se convertía en el mayor accionista individual de Carrix con la compra del 49% de las acciones de FRS Capital Corp, la compañía de la que forma parte el operador portuario SSA Marine, que tiene a su vez a su filial SAA Marine México. Es una de las firmas de terminales portuarias con mayor influencia en el país con operaciones en Manzanillo, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso y Tuxpan, con movimientos importantes en contenedores, vehículos y cruceros.

De acuerdo con la biografía que publican las empresas en las que participa, Fernando Chico Pardo comenzó su carrera en Wall Street para después fundar Acciones y Asesoría Bursátil en 1982, una casa de bolsa de la que fue socio fundador y director general hasta 1992, cuando se fusionó con Inbursa, la institución de la que fue CEO hasta 1997.

En ese mismo año fundó Promecap, firma de capital privado que administra activos por 5,000 millones de dólares, de la cual es presidente y director general, aunado a que actualmente es el accionista que controla RLH Properties y Tortuga, del sector hotelero. En conjunto, las firmas en las que participa administran 9,000 habitaciones en el segmento de lujo todo incluido y 3,000 en el segmento de ultra lujo, en alianza con marcas como Four Seasons, One and Only, Rosewood y Hyatt.

A la fecha, forma parte no solo del consejo de administración de Carrix, sino de otras empresas mexicanas como Grupo Carso y Grupo Industrial Saltillo. También es consejero suplente en BBVA México.

Fernando Chico Pardo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con un MBA por la Kellogg School of Management de Northwestern University.

De escasas apariciones públicas y menos aún entrevistas con medios, el empresario también es filántropo y líder activo en diversas organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la salud, educación, periodismo, medio ambiente, la cultura y las artes.

