Luego de que el gobierno federal hiciera ajustes para que las aseguradoras no puedan acreditar el IVA de los siniestros a partir de este año, Banorte dijo que su aseguradora absorberá gran parte del costo económico de esta medida. Sin embargo, no descartó un aumento en los precios de sus seguros para el consumidor final.

"Los que estamos preparados para ello vamos a absorber parte (del costo) para poder pasar a seguros más competitivos y baratos, aunque sabiendo que se subió el insumo y parte se va a trasladar a los precios de nuestros seguros", dijo este martes Marcos Ramírez, director de Grupo Financiero Banorte.