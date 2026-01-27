Publicidad

Economía

Banorte absorberá una parte del cobro de IVA a los seguros, pero anticipa aumentos

El director del Grupo Financiero, Marcos Ramírez, dice que aunque una buena parte del impacto de los aumentos en seguros los absorberán, tendrán que hacer ajustes en los precios.
mar 27 enero 2026 07:16 PM
banorte espera aumentos en seguros
Banorte informó que ante la competencia, la aseguradora tendrá que absorber una buena parte de las pérdidas derivadas de los ajustes fiscales. (Banorte)

Luego de que el gobierno federal hiciera ajustes para que las aseguradoras no puedan acreditar el IVA de los siniestros a partir de este año, Banorte dijo que su aseguradora absorberá gran parte del costo económico de esta medida. Sin embargo, no descartó un aumento en los precios de sus seguros para el consumidor final.

"Los que estamos preparados para ello vamos a absorber parte (del costo) para poder pasar a seguros más competitivos y baratos, aunque sabiendo que se subió el insumo y parte se va a trasladar a los precios de nuestros seguros", dijo este martes Marcos Ramírez, director de Grupo Financiero Banorte.

En la presentación del reporte trimestral del Grupo, el banquero destacó que México es un mercado que tiene potencial de crecimiento ante la baja penetración de los seguros.

Ramírez descartó que vayan a ajustar su oferta para amortizar los costos, por lo que seguirán ofreciendo la misma gama de seguros: autos, seguros médicos, seguros de daños, para pymes y de hogar.

Ramírez añadió que algunas empresas absorberán los costos de no subir el IVA provocará una mayor competencia entre las empresas bancarias y no bancarias para tener los mejores precios.

"Es un segmento muy competitivo; no solo estamos los grupos financieros, también hay compañías que compiten muy fuerte en ese segmento", dijo. "La idea es seguir compitiendo vía precio".

Los ajustes fiscales que hizo el gobierno este año impactan especialmente a seguros médicos, seguros de daños, incluyendo los de autos. Expertos han advertido un aumento en los precios de hasta 40% para seguros médicos, sobre todo para personas adultas mayores.

