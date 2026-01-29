Publicidad

Economía

Banamex: Mundial traerá más inflación; esperan repunte de precios en verano

Un análisis estima que la inflación tendrá un repunte en el verano ante el aumento de precios del transporte aéreo, los hoteles y los servicios de alimentos.
jue 29 enero 2026 08:29 AM
inflacion mundial mexico 2026
Banamex espera que por efecto del Mundial, la inflación cierre el año en 4.2%. (Henry Romero/REUTERS)

La llegada del Mundial, en el verano de este año, impactará en 36 puntos base la inflación.

Un análisis de Banamex estima que derivado de la demanda en servicios como los hoteles y, en una menor medida los servicios de alimentos, México sufrirá un repunte en los precios entre junio y julio.

Sin embargo, estos incrementos tendrán un efecto acotado y reversible una vez que el evento deportivo culmine. Otro efecto positivo de la justa deportiva está en una mayor creación de empleos y un aumento en el PIB.

"Considerando que México será anfitrión de únicamente 13 partidos, se puede anticipar que el efecto en precios sea focalizado y temporal", apuntó el banco.

¿Cuánto subirán los precios por el Mundial?

Banamex citó a un análisis de The Athletic en el que se hizo una revisión de precios en hoteles en México, Estados Unidos y Canadá: se descubrió que los precios promedios de una noche previo a los partidos son hasta 328% más altos.

"Estos aumentos serían mayores que los observados alrededor de otros evento como las Olimpiadas de 2024 en París, donde se estima que hubo un aumento de 141% en precios de hoteles", destacó.

El análisis señala que se cotizó un hotel en Ciudad de México en la que la noche cuesta alrededor de 157 dólares, pero los precios suben a 3,882 dólares entre el 10 y 11 de junio, que es cuando México enfrentará a Sudáfrica.

"Con esta información, estimamos un aumento de entre 200 y 275% diferenciado por ciudad y considerando el ponderador 'hoteles' y el peso de las tres ciudades en que se llevan a cabo los partidos, estimamos un incremento de 13.2 puntos base la inflación general de junio y julio", adelantó.

Para el caso de los alimentos, se espera un aumento en los costos de entre 5 y 8%, dependiendo de la cercanía de la sede del partido.

Con estas cifras, se espera que la inflación general sea de 3.7% en junio y de 4.1% en julio. Se tiene previsto que el efecto de la inflación sea compensado por un tipo de cambio menor a lo estimado.

Sobre los costos de los vuelos, Banamex identifica que cuando hay eventos como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Super Bowl o Mundial en 2022, los costos aumentaron 150%.

Para el Mundial de este año suban 50% aunque algunas rutas podrían duplicar o triplicar su valor.

La FIFA estima que el Mundial atraerá a 5.5 millones de turistas internacionales; Banamex estima la llegada de 1.04 millones de visitantes adicionales.

Impacto del Mundial para el PIB

Si se considera que la estancia de un extranjero será, en promedio de 7 noches, Banamex considera que la derrama será de 27,130 millones de pesos por ese lapso.

Se espera que el origen de los turistas sea principalmente de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Por concepto de alimentos, que incluyen consumos en bares y restaurantes, se estima una derrama adicional de 3,970 millones de pesos y de 2,646 millones por transporte terrestre de pasajeros.

Por conceptos de souvenirs, tours y guías de turismo se espera la derrama de 36,487 millones de pesos. En su conjunto, todos los sectores abonarían a 0.1% del PIB.

