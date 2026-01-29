Banamex: Mundial traerá más inflación; esperan repunte de precios en verano

¿Cuánto subirán los precios por el Mundial?

Banamex citó a un análisis de The Athletic en el que se hizo una revisión de precios en hoteles en México, Estados Unidos y Canadá: se descubrió que los precios promedios de una noche previo a los partidos son hasta 328% más altos.

"Estos aumentos serían mayores que los observados alrededor de otros evento como las Olimpiadas de 2024 en París, donde se estima que hubo un aumento de 141% en precios de hoteles", destacó.

El análisis señala que se cotizó un hotel en Ciudad de México en la que la noche cuesta alrededor de 157 dólares, pero los precios suben a 3,882 dólares entre el 10 y 11 de junio, que es cuando México enfrentará a Sudáfrica.

"Con esta información, estimamos un aumento de entre 200 y 275% diferenciado por ciudad y considerando el ponderador 'hoteles' y el peso de las tres ciudades en que se llevan a cabo los partidos, estimamos un incremento de 13.2 puntos base la inflación general de junio y julio", adelantó.

Para el caso de los alimentos, se espera un aumento en los costos de entre 5 y 8%, dependiendo de la cercanía de la sede del partido.

Con estas cifras, se espera que la inflación general sea de 3.7% en junio y de 4.1% en julio. Se tiene previsto que el efecto de la inflación sea compensado por un tipo de cambio menor a lo estimado.

Sobre los costos de los vuelos, Banamex identifica que cuando hay eventos como Juegos Olímpicos, Fórmula 1, Super Bowl o Mundial en 2022, los costos aumentaron 150%.

Para el Mundial de este año suban 50% aunque algunas rutas podrían duplicar o triplicar su valor.

La FIFA estima que el Mundial atraerá a 5.5 millones de turistas internacionales; Banamex estima la llegada de 1.04 millones de visitantes adicionales.