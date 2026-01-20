México está a punto de vivir uno de los momentos de mayor exposición internacional de su historia reciente. En este 2026 el país será anfitrión del evento deportivo más visto del planeta y, con ello, miles de millones de miradas se posarán sobre nuestras ciudades, nuestra infraestructura y, sobre todo, nuestra economía. El Mundial llegará con estadios a reventar, capacidad hotelera al límite y una narrativa optimista de consumo. Pero, detrás de esa postal vibrante existe una pregunta incómoda que no puede seguir posponiéndose: ¿estamos preparados para convertir ese impulso temporal en crecimiento real y duradero?
No es solo futbol. El Mundial 2026 y la urgencia de reactivar la inversión
El entusiasmo que rodea al Mundial 2026 es comprensible, hasta lógico. El evento promete dinamizar sectores clave como el turismo, el comercio y los servicios. Habrá derrama económica, empleo temporal y una inyección de ánimo en el mercado interno. Todo eso suma. El problema aparece cuando se confunde movimiento con avance; actividad con dirección; fiesta con estrategia.
Desde mi punto de vista, México atraviesa una paradoja peligrosa. Mientras se celebra la expectativa de consumo, la inversión (el verdadero motor del crecimiento sostenido) permanece atrapada en una zona gris. No se desploma de manera estrepitosa, pero tampoco despega. Se mantiene en pausa, expectante, cautelosa. Y una economía que vive esperando no crece; por el contrario, se estanca.
El debate económico reciente ha puesto el dedo en la llaga. La inversión pública se ha reducido de forma significativa y la inversión privada, aunque presente, no alcanza para compensar esa ausencia. El resultado es un país que se mueve más por inercia que por convicción. Hay proyectos, sí, pero no una narrativa clara a largo plazo. Hay capital disponible, pero no siempre confianza suficiente para desplegarlo.
Creo que el mayor riesgo del Mundial 2026 es que funcione como una cortina de humo. Que el ruido del evento tape una conversación más profunda sobre certidumbre jurídica, reglas claras y visión económica. El consumo que llegará con el torneo será bienvenido, pero es finito. Dura semanas. La inversión, en cambio, define décadas.
Desde la perspectiva empresarial, el mensaje ha sido ambiguo. México sigue siendo atractivo por su mercado interno, su ubicación geográfica y su talento. Sin embargo, también enfrenta señales contradictorias que obligan a las empresas a operar con cautela. Cuando invertir se percibe como una apuesta y no como una decisión racional, el capital se vuelve conservador. No huye, pero tampoco se arriesga.
No, no estoy sugiriendo que neguemos los beneficios del Mundial ni que minimicemos su impacto; sugiero que entendamos su verdadera dimensión. El torneo puede ser un acelerador, pero no un sustituto de política económica. Puede amplificar lo que ya existe, pero no crear lo que falta. Si el país deja pasar el 2026 sin una base sólida de inversión, el rebote será breve y el regreso a la realidad, abrupto.
Hagamos el compromiso de aprovechar este momento para algo más ambicioso, que recibir turistas y vender camisetas. Creo que México debería utilizar la atención global como una plataforma para enviar una señal clara a los mercados: "aquí se puede invertir con reglas estables, visión de largo plazo y compromiso institucional". Y esa señal no se construye con discursos, sino con decisiones consistentes.
El problema del limbo de la inversión no es técnico; es emocional y político. Es la sensación de que el rumbo puede cambiar sin aviso, de que las reglas no siempre son previsibles, de que el largo plazo compite constantemente con la urgencia del corto. Mientras esa percepción persista, el capital seguirá esperando.
Desde mi perspectiva, el verdadero legado del Mundial no debería medirse solo en cifras de consumo o en ocupación hotelera, sino en si fue capaz de marcar un punto de inflexión en la confianza económica del país. La pregunta clave no es cuánto se gastará durante el torneo, sino cuántas empresas decidirán quedarse, expandirse e invertir cuando las luces se apaguen.
México no necesita más eventos espectaculares; ¡necesita continuidad! No requiere euforia, sino certidumbre. El Mundial 2026 puede ser una oportunidad histórica, pero solo si se entiende que el crecimiento no se improvisa y que la inversión no responde a aplausos, sino a convicción.
¡Ahí está el verdadero partido que México debe ganar!
____
Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión