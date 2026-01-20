No es solo futbol. El Mundial 2026 y la urgencia de reactivar la inversión

El entusiasmo que rodea al Mundial 2026 es comprensible, hasta lógico. El evento promete dinamizar sectores clave como el turismo, el comercio y los servicios. Habrá derrama económica, empleo temporal y una inyección de ánimo en el mercado interno. Todo eso suma. El problema aparece cuando se confunde movimiento con avance; actividad con dirección; fiesta con estrategia.

Desde mi punto de vista, México atraviesa una paradoja peligrosa. Mientras se celebra la expectativa de consumo, la inversión (el verdadero motor del crecimiento sostenido) permanece atrapada en una zona gris. No se desploma de manera estrepitosa, pero tampoco despega. Se mantiene en pausa, expectante, cautelosa. Y una economía que vive esperando no crece; por el contrario, se estanca.

El debate económico reciente ha puesto el dedo en la llaga. La inversión pública se ha reducido de forma significativa y la inversión privada, aunque presente, no alcanza para compensar esa ausencia. El resultado es un país que se mueve más por inercia que por convicción. Hay proyectos, sí, pero no una narrativa clara a largo plazo. Hay capital disponible, pero no siempre confianza suficiente para desplegarlo.

Creo que el mayor riesgo del Mundial 2026 es que funcione como una cortina de humo. Que el ruido del evento tape una conversación más profunda sobre certidumbre jurídica, reglas claras y visión económica. El consumo que llegará con el torneo será bienvenido, pero es finito. Dura semanas. La inversión, en cambio, define décadas.