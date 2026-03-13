El nuevo líder supremo de Irán, el ayatollah Mojtaba Jamenei, está “herido y probablemente desfigurado”, declaró este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en rueda de prensa, en medio de la escalada de la guerra entre Teherán, EU e Israel.
EU asegura que el líder iraní está “herido y probablemente desfigurado” tras ataque mortal
“Sabemos que el nuevo supuesto —y no tan supremo— líder está herido y probablemente desfigurado”, dijo Hegseth. “Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”, agregó, refiriéndose al hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei.
El secretario de Guerra estadounidense aseguró que EU planea lanzar el mayor ataque aéreo sobre Teherán desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, y ofreció un balance de los ataques conjuntos con Israel.
“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, detalló Hegseth. “Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)”, añadió.
Hegseth también señaló que el reciente mensaje del nuevo líder iraní, en el que llamaba a la “venganza”, no fue transmitido con cámaras ni audio, sino leído por una tercera persona.
Jamenei insta a cerrar el estrecho de Ormuz y bases de EU
Un día antes, el jueves, Mojtaba Jamenei emitió su primer mensaje público desde su elección como líder supremo el domingo, en el que animó a las fuerzas iraníes a mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz, una acción que está perturbando el mercado petrolero mundial.
En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei pidió también a los países del Golfo que cierren las bases militares de EU, atacadas por Irán en represalia por la campaña israeloestadounidense iniciada el 28 de febrero.
“Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible. Deben haberse dado ya cuenta de que la afirmación de que EU garantiza la seguridad y la paz no es más que una mentira”, dijo Jamenei.
El nuevo líder, de 56 años y sucesor de su padre Ali Khamenei, prometió vengar hasta el final a las víctimas de los ataques israelíes y de EU.
“Por el momento se ha concretado una pequeña parte de esa venganza, pero mientras no se complete, esto será una de nuestras prioridades”, enfatizó.
Ausencia prolongada desde el ataque mortal a su padre
Desde el ataque que derivó en la muerte de su padre el 28 de febrero, Jamenei no ha aparecido en público, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad de liderazgo.
Su primer mensaje fue leído por un tercero y no contó con transmisión de audio ni video, un hecho que, según analistas internacionales, indica que el nuevo líder podría estar intentando mantener un perfil bajo ante la presión militar de EU e Israel y la volatilidad interna del país.
Su ausencia refuerza la percepción de vulnerabilidad y ha alimentado los rumores sobre heridas físicas, mientras que EU asegura que está “herido y probablemente desfigurado”. La combinación de ataques militares, tensiones internas y su reciente mensaje leído indirectamente evidencia un escenario crítico para la consolidación de Jamenei como sucesor de su padre en un momento de crisis.