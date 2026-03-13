EU asegura que el líder iraní está “herido y probablemente desfigurado” tras ataque mortal

“Sabemos que el nuevo supuesto —y no tan supremo— líder está herido y probablemente desfigurado”, dijo Hegseth. “Desesperado y escondido, se ocultó. Cobarde. Eso es lo que hacen las ratas”, agregó, refiriéndose al hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei.

El secretario de Guerra estadounidense aseguró que EU planea lanzar el mayor ataque aéreo sobre Teherán desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero, y ofreció un balance de los ataques conjuntos con Israel.

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, detalló Hegseth. “Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)”, añadió.

Hegseth también señaló que el reciente mensaje del nuevo líder iraní, en el que llamaba a la “venganza”, no fue transmitido con cámaras ni audio, sino leído por una tercera persona.