Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco

El dato de inflación de enero estuvo por encima del 3.69% de diciembre pasado.

Aunque se espera un nuevo repunte inflacionario en el verano, por efectos del Mundial, este comportamiento será breve y la inflación podría mostrar un mejor comportamiento a finales del año.

Banco de México (Banxico) tiene el mandato de, mediante la política monetaria, hacer que la inflación se mantenga en 3% con un rango de variabilidad de un punto porcentual al alza o a la baja.

Con este dato de inflación se sustentan los argumentos de Banco de México para no bajar la tasa de interés. El banco central decidió la semana pasada pausar el ciclo de recortes para calibrar el impacto del aumento a impuestos IEPS.

La tasa de interés se mantuvo en 7% y los analistas esperan que haya dos recortes más por lo que la tasa cerraría el año en 6.5%.

Analistas esperan que, conforme se den a conocer los datos de inflación, el banco central retome los recortes en mayo o junio próximos.