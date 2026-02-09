Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco

¿Qué fue lo que más subió de precio?
En enero, la inflación vio un repunte ante el aumento en el precio de cigarros, refrescos envasados así como los servicios de fondas, loncherías, torterías y taquerías.
También se registró un aumento en el precio de la vivienda, restaurantes y la electricidad.
De los vegetales, destacó el aumento en el precio del limón y plátano.
¿Qué bajó de precio en enero?
Por el contrario, los productos y servicios que más bajaron de precios fueron el transporte aéreo, el huevo y el gas LP.
También vieron una mejora alimentos como el chile serrano, la cebolla, la lechuga y la col.