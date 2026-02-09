Publicidad

Economía

Inflación acelera a 3.79% en enero ante mayores impuestos a refrescos y tabaco

El repunte de precios se explica por el alza de impuestos que elevó costos de servicios, vivienda y alimentos, y refuerza la decisión de Banxico de pausar recortes a la tasa de interés.
lun 09 febrero 2026 08:25 AM
Los nuevos impuestos saludables presionan a Arca y Coca-Cola FEMSA en un momento tenso por baja en ventas
En enero, la inflación vio un repunte ante el aumento en el precio de cigarros, refrescos envasados así como los servicios de fondas, loncherías, torterías y taquerías. (Foto: Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro.)

Los impuestos a bebidas azucaradas, como los refrescos, y los cigarros llevaron a la inflación a mostrar un repunte de 3.79% en enero, de acuerdo con cifras del Inegi.

La inflación subyacente, que elimina los precios de productos volátiles, registró una tasa de 4.52%.

El dato de inflación de enero estuvo por encima del 3.69% de diciembre pasado.

Aunque se espera un nuevo repunte inflacionario en el verano, por efectos del Mundial, este comportamiento será breve y la inflación podría mostrar un mejor comportamiento a finales del año.

Banco de México (Banxico) tiene el mandato de, mediante la política monetaria, hacer que la inflación se mantenga en 3% con un rango de variabilidad de un punto porcentual al alza o a la baja.

Con este dato de inflación se sustentan los argumentos de Banco de México para no bajar la tasa de interés. El banco central decidió la semana pasada pausar el ciclo de recortes para calibrar el impacto del aumento a impuestos IEPS.

La tasa de interés se mantuvo en 7% y los analistas esperan que haya dos recortes más por lo que la tasa cerraría el año en 6.5%.

Analistas esperan que, conforme se den a conocer los datos de inflación, el banco central retome los recortes en mayo o junio próximos.

¿Qué fue lo que más subió de precio?

En enero, la inflación vio un repunte ante el aumento en el precio de cigarros, refrescos envasados así como los servicios de fondas, loncherías, torterías y taquerías.

También se registró un aumento en el precio de la vivienda, restaurantes y la electricidad.

De los vegetales, destacó el aumento en el precio del limón y plátano.

¿Qué bajó de precio en enero?

Por el contrario, los productos y servicios que más bajaron de precios fueron el transporte aéreo, el huevo y el gas LP.

También vieron una mejora alimentos como el chile serrano, la cebolla, la lechuga y la col.

