Febrero castiga el rendimiento de los Cetes mientras que la inflación cobra fuerza en México

Cetes a 10 pesos

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Cuánto gano si invierto en Cetes?

Los Cetes a 28 días tuvieron una baja marginal de 0.01 puntos, para ubicarse en 6.83%.

Los instrumentos a 91 días lograron una ganancia 0.10 puntos porcentuales, para llegar a 7.05%.

Los bonos a 175 días se ubicaron en 7.05%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 7.54%.