Economía

Febrero castiga el rendimiento de los Cetes mientras que la inflación cobra fuerza en México

La brecha entre las ganancias de los cetes y la inflación continúa reduciéndose al cierre del segundo mes del 2026. Conoce los rendimientos de estos bonos gubernamentales.
mar 24 febrero 2026 02:25 PM
Los cetes tienen un valor nominal de 10 pesos. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) despiden el mes de febrero con una tendencia a la baja a pesar de que el Banco de México (Banxico) pusiera fin a su ciclo de recorte a la tasa de interés de referencia hace unos días.

Con ello, la brecha entre las ganancias de los cetes y la inflación continúa reduciéndose.

Cetes a 10 pesos

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Cuánto gano si invierto en Cetes?

Los Cetes a 28 días tuvieron una baja marginal de 0.01 puntos, para ubicarse en 6.83%.

Los instrumentos a 91 días lograron una ganancia 0.10 puntos porcentuales, para llegar a 7.05%.

Los bonos a 175 días se ubicaron en 7.05%, mientras que los Cetes a dos años se colocaron en 7.54%.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.92% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

¿Cómo estimar mi rendimiento real?

Una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.

El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.83%, mientras que la inflación anual de la primera mitad de enero es de 3.29%.

Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 2.91 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.

