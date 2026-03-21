De AMLO a acusaciones de lavado de dinero: los retos que han enfrentado los presidentes de la ABM

Daniel Becker también negoció con organismos empresariales para dar financiamiento a las pymes en una intención de reactivar la economía tras la pandemia.
Pero uno de los momentos clave fue cuando Citi anunció la venta de Banamex. El mismo banquero estuvo interesado en adquirir al banco en esa primera etapa, aunque al final las negociaciones no prosperaron y se quedó como uno más en la lista de postores.
En la Convención Bancaria de 2023, antes de ceder a estafeta a Julio Carranza, Becker se despidió de la Asociación con un contexto económico que había cambiado radicalmente tras la pandemia: los precios de los productos se elevaron a nivel internacional tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que provocó que los bancos centrales aumentaran las tasas de interés.
Entonces, aparecieron las fitechs y jugadores como las Sofipos que aprovechando las altas tasas, ofrecían a los ahorradores atractivas tasas de inversión. Los bancos por su parte, registraban utilidades récord, derivado también del aumento de las tasas de interés.
Al final de su mandato, en 2023, Becker elevó las expectativas de los presentes diciendo que tenía un mensaje importante: aunque todos esperaban que hablara de Banamex, el banquero compartió entre lágrimas que sus hijos se casaban ese mismo año.
Al ceder la estafeta a Julio Carranza, el director de ese entonces de BanCoppel, se hizo con la esperanza de que hubiera mayor inclusión financiera y con las intenciones de que más mujeres estuvieran en puestos de dirección; algo que hasta la fecha no ha ocurrido: solo una mujer está al frente de un banco de los más de 50 que tienen registro.
A Julio Carranza le tocó ayudar a los bancos cuando el huracán más devastador en la historia, Otis, hizo estragos en Guerrero, por lo que se tuvieron que aplicar de nuevo los criterios contables especiales para evitar que las personas cayeran en incumplimientos.
Bajo su gestión hubo un nuevo cambio en la administración y estuvo al frente mientras se daba el cambio de estafeta. En Mérida, recibió a las entonces candidatas a la presidencia: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez; se escucharon las propuestas y aunque el gremio parecía tener a una favorita -por la cantidad de aplausos recibidos-, en las urnas, los mexicanos eligieron a Sheinbaum.
También vio cómo jugadores digitales ganaban terreno entre el gusto de los usuarios y vio cómo se daban las primeras solicitudes de Sofipos y las fintech para obtener una licencia bancaria.
El año pasado, unos meses después de que Donald Trump ganara la presidencia e Estados Unidos y designara a los cárteles de la droga como asociaciones terroristas, el gremio cerró filas detrás de Emilio Romano, el director de Bank of America.
Desde entonces, el banquero ha tenido que ser el puente de comunicación entre autoridades en México y en Estados Unidos para defender al sector.
Tras los señalamientos de lavado de dinero contra tres instituciones financieras, Romano ha tenido que ser el puente de comunicación y a decir del gremio, con buenos resultados.