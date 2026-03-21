De AMLO a acusaciones de lavado de dinero: los retos que han enfrentado los presidentes de la ABM

Presidente de la Asociación de Bancos de México

Pero este no es el único momento en el que los presidentes de la Asociación han tenido que hacer frente a la coyuntura. La ABM se fundó en noviembre de 1928 con el objetivo de que se representen los intereses del gremio.

La Asociación también ha desempeñado una figura de intermediario y enlace con el gobierno, autoridades internacionales y otras empresas del sector financiero.

El presidente se elige mediante una votación y el cargo es por dos años, y tiene que ser el directivo de un miembro de la Asociación; desde 2019 esta presidencia ha estado bajo el mandato de bancos que no pertenecen al grupo de los seis o siete bancos de importancia sistémica.

En 2018, Marcos Martínez Gavica que era presidente de Grupo Financiero Santaner en México cedió la batuta a Luis Niño de Rivera. Eran tiempos en que el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó la advertencia de que si había fraude en las elecciones de ese año, él no iba a amarrar al tigre.

La ABM y AMLO

Una vez que en las urnas los mexicanos decidieron que López Obrador fuera el presidente de México, hubo un cambio en la estafeta y la Asociación quedó en representación de Luis Niño de Rivera, el entonces presidente de Banco Azteca.

Niño de Rivera tuvo una gestión marcada por las amenazas del gobierno federal de topar las comisiones que cobraban los bancos por sus servicios financieros. La propuesta venía de uno de los aliados más cercanos de López Obrador: Ricardo Monreal.

Fueron meses en que la amenaza de esta regulación provocó la caída de las acciones de los bancos en la Bolsa Mexicana de Valores y los bancos se aliaron para hacer una contraoferta: bajarían el número de comisiones (que eran más de 5,000) a menos de 1,000.

Fueron meses de tensiones entre bancos y gobierno pero un año después en una convención en Acapulco y días antes de que iniciara el confinamiento por el coronavirus, el presidente López Obrador zanjó meses de discusiones diciendo que la banca se regulaba con la banca por lo que no habría una ley que los obligara a reducir estas comisiones.

Meses después, Niño de Rivera enfrentó el reto de ver cómo Banco Ahorro Famsa perdía su licencia para operar como banco ante incumplimientos regulatorios y estuvo al frente cuando Hacienda hizo ajustes a los criterios contables especiales por la pandemia de coronavirus.

En 2021, Niño de Rivera pasó la estafeta a Daniel Becker, el director de Banco Mifel. Becker estuvo al frente del gremio en momentos en que la banca tenía que ver los estragos por la pandemia: la morosidad pese a las altas pérdidas de empleo no sufrieron tanto como se esperaba y se mantuvo con niveles saludables.