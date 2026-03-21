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Economía

Comisiones, utilidades o lavado de dinero; los retos de los expresidentes de la ABM

En los últimos años, los presidentes de la Asociación de Bancos de México han representado al gremio en coyunturas clave como cuando el gobierno buscó controlar las comisiones que cobraban.
sáb 21 marzo 2026 07:01 AM
De AMLO a acusaciones de lavado de dinero: los retos que han enfrentado los presidentes de la ABM
Los presidentes de la Asociación de Bancos de México han tenido que representar los intereses del gremio en distintas coyunturas. (Fotógrafo Especial)

CANCÚN- Los banqueros se reúnen como cada año en la Convención Bancaria con el objetivo de hacer acuerdos entre el gremio y el gobierno.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, fue el anfitrión este año de la 89 Convención Bancaria y firmó acuerdos con el gobierno federal para aumentar el financiamiento a pymes en un 45% del PIB y reducir cuotas de intercambio en gasolineras .

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Presidente de la Asociación de Bancos de México

Pero este no es el único momento en el que los presidentes de la Asociación han tenido que hacer frente a la coyuntura. La ABM se fundó en noviembre de 1928 con el objetivo de que se representen los intereses del gremio.

La Asociación también ha desempeñado una figura de intermediario y enlace con el gobierno, autoridades internacionales y otras empresas del sector financiero.

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El presidente se elige mediante una votación y el cargo es por dos años, y tiene que ser el directivo de un miembro de la Asociación; desde 2019 esta presidencia ha estado bajo el mandato de bancos que no pertenecen al grupo de los seis o siete bancos de importancia sistémica.

En 2018, Marcos Martínez Gavica que era presidente de Grupo Financiero Santaner en México cedió la batuta a Luis Niño de Rivera. Eran tiempos en que el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, lanzó la advertencia de que si había fraude en las elecciones de ese año, él no iba a amarrar al tigre.

La ABM y AMLO

Una vez que en las urnas los mexicanos decidieron que López Obrador fuera el presidente de México, hubo un cambio en la estafeta y la Asociación quedó en representación de Luis Niño de Rivera, el entonces presidente de Banco Azteca.

Niño de Rivera tuvo una gestión marcada por las amenazas del gobierno federal de topar las comisiones que cobraban los bancos por sus servicios financieros. La propuesta venía de uno de los aliados más cercanos de López Obrador: Ricardo Monreal.

Fueron meses en que la amenaza de esta regulación provocó la caída de las acciones de los bancos en la Bolsa Mexicana de Valores y los bancos se aliaron para hacer una contraoferta: bajarían el número de comisiones (que eran más de 5,000) a menos de 1,000.

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Fueron meses de tensiones entre bancos y gobierno pero un año después en una convención en Acapulco y días antes de que iniciara el confinamiento por el coronavirus, el presidente López Obrador zanjó meses de discusiones diciendo que la banca se regulaba con la banca por lo que no habría una ley que los obligara a reducir estas comisiones.

Meses después, Niño de Rivera enfrentó el reto de ver cómo Banco Ahorro Famsa perdía su licencia para operar como banco ante incumplimientos regulatorios y estuvo al frente cuando Hacienda hizo ajustes a los criterios contables especiales por la pandemia de coronavirus.

En 2021, Niño de Rivera pasó la estafeta a Daniel Becker, el director de Banco Mifel. Becker estuvo al frente del gremio en momentos en que la banca tenía que ver los estragos por la pandemia: la morosidad pese a las altas pérdidas de empleo no sufrieron tanto como se esperaba y se mantuvo con niveles saludables.

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Daniel Becker también negoció con organismos empresariales para dar financiamiento a las pymes en una intención de reactivar la economía tras la pandemia.

Pero uno de los momentos clave fue cuando Citi anunció la venta de Banamex. El mismo banquero estuvo interesado en adquirir al banco en esa primera etapa, aunque al final las negociaciones no prosperaron y se quedó como uno más en la lista de postores.

En la Convención Bancaria de 2023, antes de ceder a estafeta a Julio Carranza, Becker se despidió de la Asociación con un contexto económico que había cambiado radicalmente tras la pandemia: los precios de los productos se elevaron a nivel internacional tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que provocó que los bancos centrales aumentaran las tasas de interés.

Entonces, aparecieron las fitechs y jugadores como las Sofipos que aprovechando las altas tasas, ofrecían a los ahorradores atractivas tasas de inversión. Los bancos por su parte, registraban utilidades récord, derivado también del aumento de las tasas de interés.

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Al final de su mandato, en 2023, Becker elevó las expectativas de los presentes diciendo que tenía un mensaje importante: aunque todos esperaban que hablara de Banamex, el banquero compartió entre lágrimas que sus hijos se casaban ese mismo año.

Al ceder la estafeta a Julio Carranza, el director de ese entonces de BanCoppel, se hizo con la esperanza de que hubiera mayor inclusión financiera y con las intenciones de que más mujeres estuvieran en puestos de dirección; algo que hasta la fecha no ha ocurrido: solo una mujer está al frente de un banco de los más de 50 que tienen registro.

A Julio Carranza le tocó ayudar a los bancos cuando el huracán más devastador en la historia, Otis, hizo estragos en Guerrero, por lo que se tuvieron que aplicar de nuevo los criterios contables especiales para evitar que las personas cayeran en incumplimientos.

Bajo su gestión hubo un nuevo cambio en la administración y estuvo al frente mientras se daba el cambio de estafeta. En Mérida, recibió a las entonces candidatas a la presidencia: Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maynez; se escucharon las propuestas y aunque el gremio parecía tener a una favorita -por la cantidad de aplausos recibidos-, en las urnas, los mexicanos eligieron a Sheinbaum.

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También vio cómo jugadores digitales ganaban terreno entre el gusto de los usuarios y vio cómo se daban las primeras solicitudes de Sofipos y las fintech para obtener una licencia bancaria.

El año pasado, unos meses después de que Donald Trump ganara la presidencia e Estados Unidos y designara a los cárteles de la droga como asociaciones terroristas, el gremio cerró filas detrás de Emilio Romano, el director de Bank of America.

Desde entonces, el banquero ha tenido que ser el puente de comunicación entre autoridades en México y en Estados Unidos para defender al sector.

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