El recorte a la tasa de interés interbancaria por parte del Banco de México ( Banxico ) trae malas noticias para los inversionistas en bonos gubernamentales, pues los rendimientos de los Cetes tuvieron caídas generales, informó el banco central esta lunes.
Banxico recorta su tasa de interés y manda a la baja los rendimientos de los Cetes
¿Qué hizo Banxico con la tasa de interés?
La entidad comandada por Victoria Rodríguez recortó en 25 puntos base su tasa de interés el jueves pasado, para ubicarla en 6.75%, su nivel más bajo desde marzo de 2022 y pese que la inflación se ubica en 4.63% a tasa anual.
Banxico tiene como objetivo que el alza de precios sea de 3% +/- un punto porcentual.
La dependencia agregó que su nueva postura monetaria sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones.
¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?
Luego de permanecer tres semanas sin cambios, los Cetes a 28 días cayeron 0.17 puntos porcentuales, para ubicarse en 6.64%.
Los instrumentos a 91 días tuvieron una baja de 0.29 unidades, para cerrar en 6.82%.
Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.15%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.44%. Estos plazos tuvieron retrocesos de 0.13 y 0.14 puntos, respectivamente.
Cetes valen 10 pesos
Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión. Están disponibles a 28, 91,182, 364 días y 2 años. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.
El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.
¿Conviene invertir en Cetes?
Los Cetes son atractivos porque, a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 4.63% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.
Los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.
Un dato relevante es que algunos de l os rendimientos que ofrecen las Siefores ya superan por mucho a la tasa que actualmente te ofrece el Cete a 28 días , que es considerado el bono con el menor nivel de riesgo que hay en el mercado nacional.
Aunque cabe aclarar que los Cetes son una alternativa de inversión a corto plazo, mientras que las Afores son inversiones de mayor tiempo.
¿Cómo estimar mi rendimiento real?
En términos generales, una forma de estimar lo que obtendrías de ganancia al invertir en Cetes es restarle la tasa de inflación actual al rendimiento que ofrecen estos bonos, por ejemplo.
El Cete a 28 días ofrece un rendimiento actual de 6.64%, mientras que la inflación anual es de 4.63%.
Al quitarle la inflación a la ganancia del Cete arroja un rendimiento real de 2.01 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios