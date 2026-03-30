¿Qué hizo Banxico con la tasa de interés?

La entidad comandada por Victoria Rodríguez recortó en 25 puntos base su tasa de interés el jueves pasado, para ubicarla en 6.75%, su nivel más bajo desde marzo de 2022 y pese que la inflación se ubica en 4.63% a tasa anual.

Banxico tiene como objetivo que el alza de precios sea de 3% +/- un punto porcentual.

La dependencia agregó que su nueva postura monetaria sería apropiada para enfrentar los retos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones.

¿Cuál es el rendimiento actual de los Cetes?

Luego de permanecer tres semanas sin cambios, los Cetes a 28 días cayeron 0.17 puntos porcentuales, para ubicarse en 6.64%.

Los instrumentos a 91 días tuvieron una baja de 0.29 unidades, para cerrar en 6.82%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 7.15%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.44%. Estos plazos tuvieron retrocesos de 0.13 y 0.14 puntos, respectivamente.