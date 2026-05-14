Trump afirma haber cerrado "acuerdos comerciales fantásticos" con Xi

Las propuestas de Trump a Xi, a quien describió como un "gran líder" y "amigo", habían sido recibidas hasta ahora con un tono más moderado por parte del líder chino.

Pero Trump aseguró que de esta visita a Beijing, la primera de un mandatario estadounidense en casi una década, han salido "muy buenos resultados".

"Cerramos unos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países", dijo, mientras Xi lo acompañaba por los jardines de Zhongnanhai, el complejo central del gobierno chino junto a la Ciudad Prohibida en Beijing.

En una entrevista con Fox News tras concluir el primer día de la cumbre, Trump dijo que las conversaciones habían ido bien y que Xi aceptó varios puntos de la lista de pretensiones de Estados Unidos.

Sobre la guerra en Irán, el presidente norteamericano dijo que Xi le había asegurado que China no se estaba preparando para ayudar militarmente a Teherán, que mantiene prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos.

"Dijo que no suministraría material militar (...). Lo afirmó con rotundidad", le dijo Trump a Fox.

"Le gustaría que se abriera el Estrecho de Ormuz, y dijo: 'Si puedo ser de alguna ayuda, estaré encantado de ayudar'", añadió el magnate.

Sobre ese mismo tema y luego de consultas sobre si los dos líderes habían discutido el conflicto con Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino publicó este viernes un comunicado en el que pide "un alto el fuego integral y duradero" en Oriente Medio.

"Las rutas marítimas deben reabrirse lo antes posible en respuesta a los llamamientos de la comunidad internacional", añadió.