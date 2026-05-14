Trump afirma haber cerrado "acuerdos comerciales fantásticos" con Xi

Boeing, soja y petróleo
Los cordiales apretones de manos y la pompa del jueves se vieron eclipsados por una contundente advertencia de Xi sobre un punto de tensión geopolítica mucho más antiguo: Taiwán, una isla de régimen democrático que Beijing reclama como parte de su territorio.
Poco después de que comenzaran las conversaciones, los medios estatales chinos informaron de que el dirigente asiático le dijo a Trump que un mal manejo de ese asunto podría empujar a sus dos países a un "conflicto".
La entrevista con Fox News no abordó el tema de Taiwán, y Trump no hizo comentarios a los periodistas cuando se le preguntó al respecto el jueves.
Sin embargo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC que el presidente daría más detalles "en los próximos días".
En el ámbito comercial, Trump adelantó a Fox que ya se había cerrado un importante acuerdo comercial, al señalar que Xi se comprometió a comprar aviones Boeing, "200 de los grandes".
Las acciones del gigante aeronáutico estadounidense cayeron, sin embargo, tras los comentarios del mandatario, en una señal de que el mercado esperaba una compra más sólida por parte de China.
El presidente dijo que Beijing también había expresado interés en adquirir petróleo y soja estadounidenses.
China, que es el principal cliente extranjero del petróleo iraní, compró pequeñas cantidades de crudo a Estados Unidos antes de que Trump le impusiera altos aranceles el año pasado.
Desde entonces, ha reducido drásticamente las compras de soja estadounidense, recurriendo en su lugar a Brasil.
Bessent también reveló a la CNBC que Trump y Xi discutieron el establecimiento de "barreras de seguridad" para el uso de la Inteligencia Artificial (IA).