¿Por qué Sheinbaum busca más cuentas sin RFC?

Actualmente, muchas cuentas bancarias en México requieren que el cliente proporcione su RFC para cumplir con requisitos fiscales y de identificación ante el SAT y las normas de prevención de lavado de dinero.

Esto deja fuera a millones de personas que trabajan en la informalidad, aproximadamente 33 millones de personas, o que nunca se han registrado ante Hacienda.

Lo que plantea el gobierno es facilitar la apertura de cuentas simplificadas sin exigir de inicio el RFC. La idea es que:

-Las personas puedan tener una cuenta básica para guardar dinero, recibir pagos o transferencias.

-Una vez que ya estén dentro del sistema financiero, puedan registrarse después ante el SAT y obtener su RFC.

-Con el tiempo, pasen de cuentas básicas a cuentas más completas, con mayores límites y acceso a crédito.

El plan de Claudia Sheinbaum plantea usar cuentas simplificadas N2 y N3, con menos requisitos y montos limitados. (Foto: Presidencia de México.)

Sheinbaum apuesta por cuentas simplificadas

En la conferencia mañanera del 6 de abril, Sheinbaum mencionó las cuentas “N2” y “N3” , que son categorías de cuentas de bajo riesgo reguladas por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas cuentas:

-Tienen menos requisitos para abrirse

-Permiten montos limitados de depósitos y movimientos

-Funcionan como puerta de entrada al sistema financiero

“Que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda, para formalizar la economía. Esto se ha hecho en muchos lugares del mundo”, indicó la mandataria.

En muchos casos, pueden abrirse solo con identificación básica o incluso desde el teléfono, dependiendo del banco o la fintech.