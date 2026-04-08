La presidenta Claudia Sheinbaum planteó que uno de los ejes de su estrategia de inclusión financiera es permitir que más personas accedan al sistema bancario aunque aún no cuenten con Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
La propuesta busca que quienes hoy operan principalmente con efectivo puedan abrir cuentas bancarias y realizar pagos electrónicos, sin necesidad de cumplir desde el inicio con trámites fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La idea, explicó, es bancarizar primero a la población y avanzar después hacia su formalización, de modo que más personas puedan integrarse gradualmente al sistema financiero y reducir el uso de efectivo.
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¿Por qué Sheinbaum busca más cuentas sin RFC?
Actualmente, muchas cuentas bancarias en México requieren que el cliente proporcione su RFC para cumplir con requisitos fiscales y de identificación ante el SAT y las normas de prevención de lavado de dinero.
Esto deja fuera a millones de personas que trabajan en la informalidad, aproximadamente 33 millones de personas, o que nunca se han registrado ante Hacienda.
Lo que plantea el gobierno es facilitar la apertura de cuentas simplificadas sin exigir de inicio el RFC. La idea es que:
-Las personas puedan tener una cuenta básica para guardar dinero, recibir pagos o transferencias.
-Una vez que ya estén dentro del sistema financiero, puedan registrarse después ante el SAT y obtener su RFC.
-Con el tiempo, pasen de cuentas básicas a cuentas más completas, con mayores límites y acceso a crédito.
Sheinbaum apuesta por cuentas simplificadas
En la conferencia mañanera del 6 de abril, Sheinbaum mencionó las cuentas “N2” y “N3” , que son categorías de cuentas de bajo riesgo reguladas por el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas cuentas:
-Tienen menos requisitos para abrirse
-Permiten montos limitados de depósitos y movimientos
-Funcionan como puerta de entrada al sistema financiero
“Que se pueda abrir una cuenta bancaria sin necesidad de registrarte ante Hacienda, para formalizar la economía. Esto se ha hecho en muchos lugares del mundo”, indicó la mandataria.
En muchos casos, pueden abrirse solo con identificación básica o incluso desde el teléfono, dependiendo del banco o la fintech.
Por el momento, se trata solo de una propuesta en la que trabaja la presidenta Claudia Sheinbaum. Aún no existe una iniciativa formal en discusión, por lo que habrá que esperar a cómo evoluciona el planteamiento y si se envía alguna propuesta específica al Congreso de la Unión.
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El problema de la informalidad para la bancarización
La alta informalidad laboral sigue siendo uno de los principales obstáculos para ampliar el acceso al sistema financiero en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cuarto trimestre de 2025 había 32.9 millones de personas en la ocupación informal en el país.
La cifra representa 494 mil personas más que en el mismo periodo de 2024, cuando el número de trabajadores informales era de 32.4 millones.
Este amplio universo de trabajadores explica por qué millones de personas siguen operando principalmente con efectivo y no cuentan con servicios financieros básicos ni con Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Ante este panorama, el gobierno plantea que la bancarización puede convertirse en una puerta de entrada a la formalización, en lugar de exigir desde el inicio que las personas cumplan con todos los trámites fiscales.
La lógica es integrar primero a más población al sistema financiero y, posteriormente, facilitar su incorporación gradual a la economía formal.