La inflación general repuntó a 4.59% anual en marzo, un nivel fuera de la meta oficial del banco central y en medio de una batalla presidencial por contener los incrementos en los precios de los combustibles y de la tortilla.

La expectativa es que los precios mantengan su tendencia al alza debido al nerviosismo por la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Cetes a 10 pesos

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: están disponibles a 28, 91,182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Cuánto gano si compro Cetes?

Los Cetes a 28 días fueron los únicos que permanecieron sin cambios en la última subasta de valores respecto a la anterior, para ubicarse en 6.6%.

Los instrumentos a 91 días lograron una reducción de 0.2 puntos, para llegar a 6.7%.

Los bonos a 182 días se ubicaron en 6.98%, mientras que los Cetes a un año se colocaron en 7.16%. Ambos tuvieron bajas de 0.05 y 0.28 puntos porcentuales, respectivamente.