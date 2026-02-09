Covalto, Consubanco y Multiva; los bancos con más utilidades en 2025

Covalto, dedicado al financiamiento de pymes, reportó que sus utilidades tuvieron un crecimiento de más de 1,230%, esto por una baja base comparativa del 2024, además de la estrategia de crecimiento que ha diseñado para dar más financiamiento y tras el respaldo de inversionistas institucionales como QED, Kaszek, Goldman Sachs, Point72 Ventures, Ignia, Rithm Capital y Victory Park Capital.

Consubanco y Covalto son el 31 y 38 bancos más grandes del sistema por número de activos, de acuerdo con los datos de la CNBV.

Para el caso de Multiva, el banco que lidera Tamara Caballero, se observó un aumento de sus utilidades de 49% con 1,403 millones de pesos en utilidades. Caballero dijo a Expansión que pese a haber adquirido el negocio fiduciario el año pasado, este negocio no fue el responsable del aumento de doble dígito en las ganancias.

Se trata, en palabras de la banquera, de un trabajo que le ha tomado 3 años -desde que empezó a dirigir el banco- para sanear las carteras de crédito y para colocar nuevos créditos lo que les ayudó a tener esa tasa de crecimiento. Será hasta este 2026 cuando esperan que este negocio aporte más a las ganancias.