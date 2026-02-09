Covalto, Consubanco y Multiva; los bancos con más utilidades en 2025

Los bancos tradicionales se desinflan
De los bancos de importancia sistémica, también conocidos como el G7, las utilidades vieron un menor dinamismo. El G7 lo conforman BBVA México, Banorte, Santander, HSBC, Banamex, Scotiabank e Inbursa.
De este grupo, solo Santander registró ganancias de doble dígito, del 13%, con 32,329 millones de pesos, mientras que BBVA, Banorte y HSBC crecieron a tasas de un dígito.
Por montos absolutos, BBVA México tuvo una utilidad de 98,946 millones de pesos, mientras que Banorte reportó utilidades de 47,380 millones. HSBC sumó 7,312 millones en ganancias.
Banamex, Inbursa y Scotiabank fueron los tres bancos del selecto grupo que vio caer las utilidades este año. Banamex vio una caída de casi 29% al sumar 16,096 millones de pesos. Inbursa cayó 9.4% con 22,528 millones y Scotiabank redujo las ganancias en 6.3% con 10,241 millones de pesos.
Un reporte de Moody's advirtió que la rentabilidad de los bancos se debilitará este 2026 a medida que los márgenes se reduzcan en un entorno competitivo para el financiamiento y el crédito al consumo.
Además, las inversiones en digitalización y los costos operativos en un mercado más competitivo impactarán en las ganancias luego de que la tasa de interés de Banxico ayudó en años pasados a tener crecimientos históricos.
"La rentabilidad enfrentará cada vez más dificultades a medida que las presiones competitivas sobre los márgenes se intensifiquen con la formalización y expansión de nuevos participantes", advirtió Moody's.