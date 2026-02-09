Publicidad

Economía

Covalto, Consubanco y Multiva; los bancos con más utilidades en 2025

Multiva fue el banco mediano con el mejor comportamiento de las utilidades en el año pasado y, aunque adquirió el mayor negocio fiduciario, éste tuvo un impacto menor en las ganancias.
lun 09 febrero 2026 06:00 PM
De los bancos más grandes en el país, solo Santander mostró un mejor comportamiento en las tasas de crecimiento. (Jesús Almazán)

En 2025 los bancos aumentaron casi 5% sus utilidades netas al sumar 304,400 millones de pesos, pero fueron los bancos medianos los que mostraron el mayor crecimiento con tasas de doble dígito.

Covalto, Consubanco y Multiva fueron los tres bancos que más aumentaron sus ganancias, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al cierre del año pasado. Los bancos muestran una estrategia de crecimiento y de ingreso de recursos que les ha permitido crecer sus ganancias.

Fitch ha destacado que Consubanco ha mantenido un crecimiento consistente del crédito de los últimos años y márgenes amplios, lo que les ha ayudado en la eficiencia en sus gastos operativos.

Covalto, dedicado al financiamiento de pymes, reportó que sus utilidades tuvieron un crecimiento de más de 1,230%, esto por una baja base comparativa del 2024, además de la estrategia de crecimiento que ha diseñado para dar más financiamiento y tras el respaldo de inversionistas institucionales como QED, Kaszek, Goldman Sachs, Point72 Ventures, Ignia, Rithm Capital y Victory Park Capital.

Consubanco y Covalto son el 31 y 38 bancos más grandes del sistema por número de activos, de acuerdo con los datos de la CNBV.

Para el caso de Multiva, el banco que lidera Tamara Caballero, se observó un aumento de sus utilidades de 49% con 1,403 millones de pesos en utilidades. Caballero dijo a Expansión que pese a haber adquirido el negocio fiduciario el año pasado, este negocio no fue el responsable del aumento de doble dígito en las ganancias.

Se trata, en palabras de la banquera, de un trabajo que le ha tomado 3 años -desde que empezó a dirigir el banco- para sanear las carteras de crédito y para colocar nuevos créditos lo que les ayudó a tener esa tasa de crecimiento. Será hasta este 2026 cuando esperan que este negocio aporte más a las ganancias.

Los bancos tradicionales se desinflan

De los bancos de importancia sistémica, también conocidos como el G7, las utilidades vieron un menor dinamismo. El G7 lo conforman BBVA México, Banorte, Santander, HSBC, Banamex, Scotiabank e Inbursa.

De este grupo, solo Santander registró ganancias de doble dígito, del 13%, con 32,329 millones de pesos, mientras que BBVA, Banorte y HSBC crecieron a tasas de un dígito.

Por montos absolutos, BBVA México tuvo una utilidad de 98,946 millones de pesos, mientras que Banorte reportó utilidades de 47,380 millones. HSBC sumó 7,312 millones en ganancias.

Banamex, Inbursa y Scotiabank fueron los tres bancos del selecto grupo que vio caer las utilidades este año. Banamex vio una caída de casi 29% al sumar 16,096 millones de pesos. Inbursa cayó 9.4% con 22,528 millones y Scotiabank redujo las ganancias en 6.3% con 10,241 millones de pesos.

Un reporte de Moody's advirtió que la rentabilidad de los bancos se debilitará este 2026 a medida que los márgenes se reduzcan en un entorno competitivo para el financiamiento y el crédito al consumo.

Además, las inversiones en digitalización y los costos operativos en un mercado más competitivo impactarán en las ganancias luego de que la tasa de interés de Banxico ayudó en años pasados a tener crecimientos históricos.

"La rentabilidad enfrentará cada vez más dificultades a medida que las presiones competitivas sobre los márgenes se intensifiquen con la formalización y expansión de nuevos participantes", advirtió Moody's.

