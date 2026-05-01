El caso refleja la situación de muchos salarios de los profesionistas en México, que reportan caídas desde 2018 y ritmos lentos de recuperación desde 2023, frente a la inflación y la política de recuperación del salario mínimo que aplica desde 2019. El resultado es una afectación a su poder adquisitivo, indican cifras del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Inegi y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

“Los salarios reales de los profesionistas han presentado cierto crecimiento, pero esta recuperación todavía es irregular y volátil”, explica Ana Raquel Aponte Trujillo, investigadora del CEEY. “A partir de 2023, en el caso de las personas con licenciatura, este aumento reciente ronda entre el 3 y el 5% anual, mientras que para aquellas con posgrado hay incrementos más altos, pero también mucha volatilidad. Podemos decir que la educación es un factor clave para tener empleos con mejores condiciones, pero no es una garantía constante para mantener o mejorar el poder adquisitivo del ingreso”.

Sin aumentos

Ana P. ha visto una evolución en su trabajo, ejerce más tareas tras un recorte de personal en su área, tiene más experiencia y capacitación para uso de herramientas digitales, pero recibe el mismo pago. “Cuando llegué, mi equipo era de 18 personas, ahora somos ocho, y hay que absorber las tareas que dejaron de hacer quienes se fueron”, cuenta.

De octubre de 2017, cuando recibió su primera quincena, al cierre de 2025, los precios de productos y servicios se han encarecido 48%, reporta la calculadora de inflación del Inegi. “Hay que hacerse de estrategias para hacer rendir el dinero: ponerle más verdura a la carne, salimos de vacaciones dentro del país, llevamos una vida sencilla”, agrega la psicóloga.

Se trata de una situación generalizada. De 2018 a 2025, los salarios reales (descontando la inflación) de personas con licenciatura crecieron en promedio 0.07% cada año, los de posgrado cayeron 0.43%, mientras que la inflación promedió 4.8%. Además, los salarios promedio de los profesionistas en México se recuperan a menor ritmo que el mínimo, que en los últimos siete años creció a dos dígitos por la política de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que continúa este sexenio.

El principal objetivo de esta política es recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos, para desde ahí empujar los salarios de la población más calificada, pero esto último no se ve, considera Rogelio Gómez Hermosillo, presidente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Un crecimiento de los salarios de profesionistas al mismo ritmo que la recuperación del salario mínimo no es sostenible, señalan, por otra parte, los especialistas consultados. Junto a la política de salario mínimo, distintas reformas en materia laboral –a partir de 2020, como la eliminación del outsourcing, la Ley Silla, el incremento de los días de vacaciones y la actualización de tablas de enfermedades– han aumentado el costo de la nómina de trabajadores del 20 hasta el 40%, refieren estimaciones del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.