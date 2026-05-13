Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La empresa china más importante en México vende 60,000 mdp sin plantas y con muy pocos empleados

La automotriz china ya figura entre las empresas con mayores ventas del país pese a no fabricar vehículos en territorio nacional.
mié 13 mayo 2026 06:05 PM
La empresa de autos chinos en México que factura 60,000 mdp sin tener una sola planta y con pocos empleados
Aunque no tiene plantas de ensamblaje en México, opera 108 puntos de venta. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

Las empresas chinas tienen cada vez mayor presencia en México. Sin embargo, hay una que destaca por su tamaño y volumen de ventas, al grado de convertirse en la compañía china más importante del país.

Se trata de la armadora MG Motor . Aunque no cuenta con plantas de ensamblaje en México, sí ha desarrollado una amplia red de distribuidoras y agencias, estrategia que le ha permitido disparar sus ventas desde su llegada al mercado mexicano.

Aquí te contamos cuánto vende la compañía china, cuántos empleos genera y cómo logró posicionarse por encima de gigantes del sector tecnológico para convertirse en una de las firmas chinas con mayor peso en México.

Publicidad

MG Motor: la histórica marca británica que terminó en manos chinas

Aunque hoy MG Motor es identificada como una automotriz china, la marca nació en Reino Unido en 1924. Fue creada por Cecil Kimber, quien diseñó el primer modelo de la compañía, conocido como “Old Number One”, dando inicio a una firma que con el tiempo se volvió símbolo de los autos deportivos británicos.

Durante décadas, MG ganó fama internacional gracias a modelos como el MGA y el MGB, reconocidos por su diseño, desempeño y precios accesibles. La marca incluso logró récords de velocidad y presencia en competencias importantes, consolidando su prestigio dentro de la industria automotriz.

Sin embargo, la crisis de los fabricantes británicos golpeó con fuerza a la compañía. Tras varios cambios de propietarios y problemas financieros, MG Rover Group se declaró en bancarrota en 2005.

Este será el costo de que EU diga adiós a los autos “made in México”
Empresas

De Nissan a Volkswagen: las 10 armadoras que generan 2.6 billones de pesos en México

Ese mismo año, la automotriz china Nanjing Automobile compró la marca y la histórica planta de Longbridge, en Inglaterra, con el objetivo de rescatarla y relanzarla a nivel global.

La transición terminó de consolidarse en 2007, cuando SAIC Motor, uno de los mayores fabricantes de autos de China, tomó el control de Nanjing Automobile y, con ello, de MG Motor, según se lee en la historia oficial .

Desde entonces, la compañía mantiene su herencia e imagen británica, pero opera completamente bajo capital chino, estrategia que le ha permitido expandirse con fuerza en mercados como México y América Latina.

MG-Autos-Mexico-1.jpeg
MG Motor es la empresa china mejor posicionada en el ranking de las 500 empresas más importantes de México. (Cortesía)

Publicidad

MG Motor, la empresa china con mayor peso en México

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por Expansión, MG Motor ocupa el lugar 92 a nivel nacional y se posiciona como la empresa china mejor ubicada dentro de la lista.

Según el ranking, la automotriz cerró 2024 con ventas por 60,168 millones de pesos. La compañía reportó además una plantilla de 121 empleados directos en México, cifra relativamente baja debido a que no cuenta con plantas de ensamblaje en el país y concentra sus operaciones principalmente en comercialización, distribución y ventas.

mexico-enfrenta desafio-china-lanzamiento-olinia
Empresas

Lo que México puede aprender de China para lanzar su marca de autos Olinia

¿Cuántos coches vende MG Motor en México?

MG Motor mantiene su crecimiento en el mercado mexicano. La automotriz informó que entre enero y abril de 2026 comercializó 18 mil 760 vehículos en el país, cifra que la mantiene dentro del Top 10 de las marcas más vendidas en México.

Tan solo durante abril, la compañía reportó la venta de 4 mil 256 unidades, alcanzando una participación de mercado de 3.7%, de acuerdo con datos compartidos por la propia firma.

Las cifras reflejan el avance que la marca china ha tenido desde su llegada a México, donde ha logrado posicionarse rápidamente pese a no contar con plantas de ensamblaje en territorio nacional.

Actualmente, MG Motor opera 108 puntos de venta en el país, además de un Centro de Distribución de Piezas en San Luis Potosí y un centro de capacitación en Ciudad de México.

Si la empresa mantiene el ritmo de ventas registrado durante el primer cuatrimestre, podría cerrar 2026 con más de 56 mil vehículos comercializados en México.

mg-cyberster-precio.jpg
La automotriz vendió 60,168 millones de pesos en 2024. (Cortesía)

Publicidad

MG enfrenta la creciente competencia china y el dominio de las grandes armadoras

Sin embargo, no todo es terreno ganado para MG Motor. La automotriz enfrenta una competencia cada vez más fuerte dentro del propio mercado de marcas chinas en México, donde firmas como BYD, JAC Motors y Chirey han comenzado a ganar presencia con nuevos modelos, apuestas eléctricas y estrategias agresivas de precios.

El crecimiento de estas compañías ha intensificado la disputa por el mercado de autos chinos en el país, obligando a MG Motor a mantener una constante innovación, ampliar su portafolio y ofrecer precios competitivos para conservar su posición.

Aun así, la marca todavía se encuentra lejos de gigantes históricos de la industria automotriz en México como General Motors, Stellantis, Ford Motor Company, Toyota, Nissan, Volkswagen, Honda y Audi, compañías que además de vender vehículos en el país cuentan con plantas de producción, miles de empleos directos y décadas de arraigo cultural entre los consumidores mexicanos.

empresarios_trump_china.jpg
Empresas

Elon Musk, Tim Cook y Larry Fink: los jefes de negocios que van con Trump a China

Las conclusiones

El crecimiento de MG Motor refleja cómo las empresas chinas han dejado de ser actores secundarios en México para convertirse en competidores reales dentro de industrias históricamente dominadas por marcas europeas, japonesas y estadounidenses.

La automotriz logró posicionarse rápidamente gracias a una combinación de precios competitivos, expansión comercial y una oferta enfocada en consumidores que buscan vehículos más accesibles frente al aumento de costos en el mercado automotriz.

Sin embargo, el reto para MG ya no es únicamente crecer, sino mantenerse. La llegada de nuevas marcas chinas, el avance de los autos eléctricos y la fortaleza de las armadoras tradicionales obligarán a la compañía a demostrar que puede consolidarse a largo plazo en México y no solo aprovechar un momento de auge dentro del mercado.

Hace apenas unos años, las marcas chinas eran vistas con desconfianza en México. Hoy no solo disputan mercado a las armadoras tradicionales, sino que algunas, como MG Motor, ya figuran entre las empresas con mayores ventas del país.

Tags

Automotriz China

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad