La empresa de autos chinos en México que factura 60,000 mdp sin tener una sola planta y con pocos empleados

MG Motor: la histórica marca británica que terminó en manos chinas

Aunque hoy MG Motor es identificada como una automotriz china, la marca nació en Reino Unido en 1924. Fue creada por Cecil Kimber, quien diseñó el primer modelo de la compañía, conocido como “Old Number One”, dando inicio a una firma que con el tiempo se volvió símbolo de los autos deportivos británicos.

Durante décadas, MG ganó fama internacional gracias a modelos como el MGA y el MGB, reconocidos por su diseño, desempeño y precios accesibles. La marca incluso logró récords de velocidad y presencia en competencias importantes, consolidando su prestigio dentro de la industria automotriz.

Sin embargo, la crisis de los fabricantes británicos golpeó con fuerza a la compañía. Tras varios cambios de propietarios y problemas financieros, MG Rover Group se declaró en bancarrota en 2005.

Ese mismo año, la automotriz china Nanjing Automobile compró la marca y la histórica planta de Longbridge, en Inglaterra, con el objetivo de rescatarla y relanzarla a nivel global.

La transición terminó de consolidarse en 2007, cuando SAIC Motor, uno de los mayores fabricantes de autos de China, tomó el control de Nanjing Automobile y, con ello, de MG Motor, según se lee en la historia oficial .

Desde entonces, la compañía mantiene su herencia e imagen británica, pero opera completamente bajo capital chino, estrategia que le ha permitido expandirse con fuerza en mercados como México y América Latina.