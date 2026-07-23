¿Por qué en México las transferencias bancarias funcionan las 24 horas y en otros países no?

México fue uno de los primeros países en operar pagos inmediatos las 24 horas

Aunque muchos asocian la innovación financiera con Estados Unidos o Europa, México fue uno de los primeros países del mundo en contar con un sistema nacional de pagos electrónicos disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El SPEI comenzó a operar en 2004 con el objetivo de sustituir procesos más lentos y permitir que los recursos viajaran entre distintas instituciones financieras prácticamente en tiempo real.

Una de sus principales diferencias frente a otros sistemas internacionales es que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. Esto significa que una transferencia realizada durante la madrugada, un domingo o un día festivo puede llegar en cuestión de segundos sin esperar la apertura de las sucursales.

En muchos países todavía predominan sistemas tradicionales que liquidan operaciones únicamente durante horarios laborales o en días hábiles, como ocurre en Estados Unidos.

Antes del SPEI ya existían otros sistemas electrónicos, como RTGS plus en Alemania lanzado el 5 de noviembre de 2001 o TARGET en la Unión Europea sacado al mercado en 1999.

¿Cómo funciona el SPEI y por qué las transferencias llegan en segundos?

Cada vez que un usuario realiza una transferencia, el banco envía la instrucción al SPEI, donde se valida la operación y se liquida entre las instituciones participantes. Una vez concluido ese proceso, el dinero queda disponible para los usuarios, generalmente en cuestión de segundos.

El SPEI incorpora mecanismos de autenticación y cifrado para reforzar la seguridad de las transferencias electrónicas. (Ridofranz/Getty Images/iStockphoto)

Para operar dentro del sistema, las instituciones financieras mantienen cuentas en el Banco de México, lo que permite realizar la compensación y liquidación de recursos de forma continua sin esperar al cierre de la jornada bancaria.