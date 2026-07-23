¿Por qué en México las transferencias bancarias funcionan las 24 horas y en otros países no?

Mientras en todo México se puede enviar dinero las 24 horas y recibirlo en segundos, esto sigue siendo imposible en países Estados Unidos y no es una realidad en varios países desarrollados.
Muchas de las operaciones bancarias en distintos países todavía dependen de horarios o solo se reflejan en días hábiles. La diferencia para los y las mexicanas es el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), un sistema desarrollado por el Banco de México (Banxico) que transformó la forma de mover dinero.
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México fue uno de los primeros países en operar pagos inmediatos las 24 horas
Aunque muchos asocian la innovación financiera con Estados Unidos o Europa, México fue uno de los primeros países del mundo en contar con un sistema nacional de pagos electrónicos disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.
El SPEI comenzó a operar en 2004 con el objetivo de sustituir procesos más lentos y permitir que los recursos viajaran entre distintas instituciones financieras prácticamente en tiempo real.
Una de sus principales diferencias frente a otros sistemas internacionales es que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. Esto significa que una transferencia realizada durante la madrugada, un domingo o un día festivo puede llegar en cuestión de segundos sin esperar la apertura de las sucursales.
En muchos países todavía predominan sistemas tradicionales que liquidan operaciones únicamente durante horarios laborales o en días hábiles, como ocurre en Estados Unidos.
Antes del SPEI ya existían otros sistemas electrónicos, como RTGS plus en Alemania lanzado el 5 de noviembre de 2001 o TARGET en la Unión Europea sacado al mercado en 1999.
¿Cómo funciona el SPEI y por qué las transferencias llegan en segundos?
Cada vez que un usuario realiza una transferencia, el banco envía la instrucción al SPEI, donde se valida la operación y se liquida entre las instituciones participantes. Una vez concluido ese proceso, el dinero queda disponible para los usuarios, generalmente en cuestión de segundos.
Para operar dentro del sistema, las instituciones financieras mantienen cuentas en el Banco de México, lo que permite realizar la compensación y liquidación de recursos de forma continua sin esperar al cierre de la jornada bancaria.
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Este modelo reduce tiempos, disminuye costos operativos y brinda mayor certeza sobre el movimiento del dinero.
El SPEI también incorpora mecanismos de autenticación, monitoreo y cifrado que ayudan a proteger las operaciones contra fraudes o alteraciones. Además, cada transferencia genera un comprobante con un número de referencia que facilita su rastreo en caso de aclaraciones.
¿En qué países ya existen sistemas similares al SPEI?
En la actualidad existen plataformas similares como Pix en Brasil, UPI en India, Faster Payments en Reino Unido, FedNow en Estados Unidos y SEPA Instant en buena parte de Europa.
La diferencia es que muchos de estos sistemas comenzaron a operar años después del SPEI o aún se encuentran en proceso de adopción masiva. En Estados Unidos, por ejemplo, durante décadas las transferencias entre bancos podían tardar uno o más días hábiles, mientras que el servicio FedNow apenas comenzó a desplegarse en 2023 y su uso depende de cada institución.
Millones de transferencias cada día
El crecimiento del SPEI se ha notado con los años, de acuerdo con datos del Banco de México, en 2023 se procesaron más de 3,000 millones de transferencias al año y para el cierre de 2025 esta cifra alcanzó más de 7,000 millones.
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En promedio, esto representa más de 19 millones de operaciones diarias, desde transferencias entre personas hasta pagos de nómina y compras en línea.