¿Cuánto debes ganar para ser rico en México? El ingreso importa, pero no es el único factor

¿Cuánto gana el 10% con mayores ingresos?

La riqueza se puede medir por el ingreso de dinero que entra a un hogar, los mexicanos que integran el décimo decil son quienes pueden acercarse a ser “rico” como definición.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México fue de 77,864 pesos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre quienes menos reciben y quienes concentran los mayores ingresos.

En los hogares con ingresos más bajos, las fuentes no laborales tienen un peso mayor. En los de mayores ingresos, aunque el trabajo sigue siendo la principal fuente, otras entradas como rentas o inversiones tienen un papel más relevante. (Andrzej Rostek/Getty Images)

Los hogares del decil I, el de menores recursos, obtuvieron apenas 16,795 pesos trimestrales, mientras que los del decil X registraron 236,095 pesos durante el mismo periodo.

Eso equivale a casi 79,000 pesos mensuales por hogar, una cifra que coloca a estas familias dentro del 10% con mayores ingresos del país.

A esto se suma una diferencia importante por el lugar donde se vive, ya que los hogares urbanos reportaron ingresos promedio de 85,550 pesos trimestrales, mientras que los rurales alcanzaron 48,004 pesos.

Ganar más no te hace “rico”

La ENIGH mide únicamente cuánto dinero recibe un hogar durante un periodo determinado, sin considerar el valor de las propiedades, inversiones, acciones, empresas o cualquier otro activo que también forma parte de la riqueza.