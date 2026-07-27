En México, aunque los hogares con mayores ingresos del país reciben, en promedio, más de 236,000 pesos cada trimestre, el salario es apenas una parte de la riqueza. Tener propiedades, inversiones, negocios o activos que generen ingresos suele marcar una diferencia mucho mayor que el monto del sueldo.
¿Cuánto debes ganar para ser rico en México? El ingreso importa, pero no es el único factor
¿Cuánto gana el 10% con mayores ingresos?
La riqueza se puede medir por el ingreso de dinero que entra a un hogar, los mexicanos que integran el décimo decil son quienes pueden acercarse a ser “rico” como definición.
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México fue de 77,864 pesos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre quienes menos reciben y quienes concentran los mayores ingresos.
Los hogares del decil I, el de menores recursos, obtuvieron apenas 16,795 pesos trimestrales, mientras que los del decil X registraron 236,095 pesos durante el mismo periodo.
Eso equivale a casi 79,000 pesos mensuales por hogar, una cifra que coloca a estas familias dentro del 10% con mayores ingresos del país.
A esto se suma una diferencia importante por el lugar donde se vive, ya que los hogares urbanos reportaron ingresos promedio de 85,550 pesos trimestrales, mientras que los rurales alcanzaron 48,004 pesos.
Ganar más no te hace “rico”
La ENIGH mide únicamente cuánto dinero recibe un hogar durante un periodo determinado, sin considerar el valor de las propiedades, inversiones, acciones, empresas o cualquier otro activo que también forma parte de la riqueza.
Por ello, es importante la distinción entre ingreso y patrimonio. El primero representa el flujo de dinero que recibe una persona y el segundo refleja todo lo que posee y que puede conservar o incrementar con el paso del tiempo.
La riqueza también depende del patrimonio
La idea de que el ingreso no basta para definir la riqueza también aparece en una clasificación retomada por el Diario Oficial de la Federación (DOF), que divide a la población en distintos niveles socioeconómicos tomando en cuenta factores como la ocupación, la estabilidad económica y la permanencia de los ingresos.
En esa clasificación, el segmento Alta-Alta representa apenas 1% de la población y está integrado por familias cuya fortuna se ha mantenido durante varias generaciones.
De acuerdo con The Wealth Report , elaborado por la consultora Knight Frank, señala que una persona necesita un patrimonio cercano a 383,000 dólares, equivalente a aproximadamente 6.5 a 7 millones de pesos, para formar parte del 1% con mayor riqueza en México.
Esa barrera es más alta para la mayoría de mexicanos, ya que alrededor de 399,000 mexicanos poseen patrimonios superiores a un millón de dólares, lo que representa apenas 0.3% de la población nacional, de acuerdo con estimaciones del banco suizo UBS.