¿Quieres comprar un auto usado? Hoy es más fácil que hace cinco años

Adquirir un vehículo usado no es lo mismo hoy que hace cinco años. Antes de 2020 prácticamente no existían opciones para obtener un auto de segunda mano mediante crédito. “Nadie te lo daba. En algún momento lo intenté y nada, no había forma”, dice Alejandro Santiago, director de marketing de OLX Autos.

Hoy, el panorama es diferente y las empresas comienzan a ver en el financiamiento de este tipo de autos una nueva oportunidad de negocio.

Igual que pasa en el mercado de vehículos nuevos, las colocaciones de modelos seminuevos aún se ubican por debajo de los niveles previos a la pandemia, como consecuencia de los estragos económicos y en las cadenas de suministro que dejó la contingencia sanitaria.

Pero, en la búsqueda por el robustecimiento de este segmento de negocio, algunas empresas han optado por certificar o incluso dar una garantía a los vehículos seminuevos, y también por ofrecer mejores condiciones de financiamiento.