¿Debo pagar mi celular aunque hayan suspendido mi número por no registrarlo con mi CURP?

Los lineamientos que se establecieron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) explican cómo se hará la vinculación, qué documentos se tienen que presentar, así como los datos que recabarán las compañías telefónicas como Telcel y AT&T, aunque serán éstas las que determinen las condiciones para sus usuarios.

¿Qué dice Telcel al respecto?

Telcel publicó una guía en donde respondió preguntas frecuentes al respecto, en el caso de las personas que tengan un plan con esta compañía, y no se cumpla con el trámite de la vinculación cuya fecha límite es el 30 de junio, determina lo siguiente:

La suspensión del servicio por no realizar el registro no te eximirá del pago de los servicios contratados ni, en su caso, del pago del equipo provisto.

Telcel pondrá a disposición de sus clientes a partir del 07 de febrero de 2026 un Portal de Consulta en el que podrás validar si existe alguna línea registrada con el CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales) y en el caso de no reconocer una línea, se debe acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes a realizar la aclaración.

“Para ello, deberás presentar tu identificación oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte o Documento Nacional de Identificación). Una vez validada tu identidad, se procederá con la aclaración. En caso de ser procedente, se realizará la desvinculación correspondiente”.

¿La desvinculación implica la terminación de mi contrato/servicio?

No, la desvinculación solo tiene el efecto de disociar la identificación oficial con fotografía y CURP de la línea; por lo que tu contrato de prestación de servicios continuará vigente hasta que ocurra alguna causa de terminación. En este caso, el servicio será suspendido hasta que la línea sea nuevamente registrada con una identificación oficial vigente con fotografía y CURP.

No obstante, la terminación del contrato de prestación de servicios sí tiene como efecto inmediato la desvinculación.

¿Qué pasa si tengo un plan con AT&T?

Esta compañía explica a sus clientes que cuentan con un plan que la línea ya está vinculada desde la compra si ésta se a partir del 9 de enero de 2026; para las que se realizaron antes, los clientes recibirán un mensaje de texto (SMS) con la liga al portal dónde se podrá realizar el proceso.

¿Qué pasa si no vinculo mi línea, puedo recargar?

"Es posible hacer recargas antes de vincular la línea. No obstante, para disfrutar del saldo, beneficios, promociones deberás vincular tu línea previamente. Recuerda: la vigencia de tus beneficios iniciará a partir del momento en que completes la vinculación", detalla la compañía en su página oficial .

Tras la vinculación, en el DOF se explica que las Plataformas de Consulta de Líneas Telefónicas Móviles no almacenarán datos personales, y únicamente permitirán visualizar los últimos cuatro dígitos de las Líneas Telefónicas Móviles Vinculadas a una persona. Sin embargo, en el arranque de este trámite nacional, Telcel mostró fallas al exponer datos de sus usuarios, de acuerdo a lo que se expuso en redes sociales por parte de los mismos clientes.