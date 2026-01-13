Más días libres y aguinaldo doble: las 6 reformas laborales que podrían ser aprobadas en 2026

Esta y otras iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios serán discutidas y, en su caso, aprobadas por el Congreso durante 2026. A continuación te decimos las más importantes.

¿Qué reformas laborales podrían ser aprobadas en México en 2026?

1.- Permisos Remunerados por Luto o Defunción de Familiares. La Cámara de Diputados avaló un proyecto de reforma para un permiso con goce de sueldo en caso de que un familiar fallezca, por lo que se propone modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

“Otorgar permiso de luto de cinco días laborales de goce de sueldo a personas trabajadoras, por el deceso de madre, padre, hermana, hermano, hijos de nacimiento o adoptivos, esposa, esposo. El trabajador contará con 20 días naturales para presentar la documentación oficial que justifique el fallecimiento de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo anterior”, detalla el proyecto aprobado que se discutirá en el Senado de la República.

2.- Que el 12 de diciembre sea día de descanso obligatorio. El diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se añada a los días de descanso obligatorio para el fomento de la convivencia familiar y la promoción del turismo nacional.

“Lejos de representar un costo, la evidencia empírica demuestra que los fines de semana largos constituyen una política pública eficaz para activar el mercado nacional. Las cuales también representan para el trabajador un espacio donde pueden convivir con sus familiares, mejorar el estado de ánimo y salud mental”, detalla en su exposición de motivos presentada en noviembre de 2025.

Los trabajadores formales se rigen por la Ley Federal del Trabajo en donde se especifican las prestaciones a las que acceden. (Foto: Expansión / AI Studio)

3. Ampliación de licencias de maternidad y paternidad. La iniciativa más reciente se presentó el 11 de noviembre de 2025, sin embargo, las propuestas han sido promovidas por diversos legisladores y organismos dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado y congresos locales.

Este cambio en la Ley Federal del Trabajo busca equiparar la licencia de paternidad con la de maternidad en términos de duración, condiciones y protección laboral. El objetivo es establecer que los trabajadores que se conviertan en padres: por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, tengan derecho a una licencia de 12 semanas con goce íntegro de sueldo con goce íntegro de sueldo, al igual que las madres trabajadoras.

La propuesta contempla que el periodo de licencia sea reconocido para efectos de antigüedad, estabilidad en el empleo y continuidad en el puesto, además de considerar la posibilidad de ampliarlo en casos especiales relacionados con la salud de la madre o del recién nacido.