Más días libres y aguinaldo doble: las 6 reformas laborales que podrían ser aprobadas en 2026

El mercado laboral en México se está transformando, pues además de los incrementos constantes al salario mínimo y la futura reducción de la jornada laboral, existen otras iniciativas en el Congreso que pretenden mejorar las condiciones de los trabajadores y que incluyen reformas a la actual Ley Federal del Trabajo (LFT).
Entre los cambios está una iniciativa del diputado morenista Armando Corona Arvizu, quien pide que el día de cumpleaños del trabajador sea un día de descanso obligatorio con goce de sueldo; y en caso de que el trabajador decida laborar, o la naturaleza del puesto lo requiera, recibiría su salario normal más una remuneración extraordinaria.
Esta y otras iniciativas presentadas por distintos grupos parlamentarios serán discutidas y, en su caso, aprobadas por el Congreso durante 2026. A continuación te decimos las más importantes.
¿Qué reformas laborales podrían ser aprobadas en México en 2026?
1.- Permisos Remunerados por Luto o Defunción de Familiares. La Cámara de Diputados avaló un proyecto de reforma para un permiso con goce de sueldo en caso de que un familiar fallezca, por lo que se propone modificar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
“Otorgar permiso de luto de cinco días laborales de goce de sueldo a personas trabajadoras, por el deceso de madre, padre, hermana, hermano, hijos de nacimiento o adoptivos, esposa, esposo. El trabajador contará con 20 días naturales para presentar la documentación oficial que justifique el fallecimiento de cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo anterior”, detalla el proyecto aprobado que se discutirá en el Senado de la República.
2.- Que el 12 de diciembre sea día de descanso obligatorio. El diputado Emilio Suárez Licona, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, se añada a los días de descanso obligatorio para el fomento de la convivencia familiar y la promoción del turismo nacional.
“Lejos de representar un costo, la evidencia empírica demuestra que los fines de semana largos constituyen una política pública eficaz para activar el mercado nacional. Las cuales también representan para el trabajador un espacio donde pueden convivir con sus familiares, mejorar el estado de ánimo y salud mental”, detalla en su exposición de motivos presentada en noviembre de 2025.
3. Ampliación de licencias de maternidad y paternidad. La iniciativa más reciente se presentó el 11 de noviembre de 2025, sin embargo, las propuestas han sido promovidas por diversos legisladores y organismos dentro del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado y congresos locales.
Este cambio en la Ley Federal del Trabajo busca equiparar la licencia de paternidad con la de maternidad en términos de duración, condiciones y protección laboral. El objetivo es establecer que los trabajadores que se conviertan en padres: por nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, tengan derecho a una licencia de 12 semanas con goce íntegro de sueldo con goce íntegro de sueldo, al igual que las madres trabajadoras.
La propuesta contempla que el periodo de licencia sea reconocido para efectos de antigüedad, estabilidad en el empleo y continuidad en el puesto, además de considerar la posibilidad de ampliarlo en casos especiales relacionados con la salud de la madre o del recién nacido.
4.- Aguinaldo hasta de 30 días. Los trabajadores también desean apapachos en los bolsillos; una de las iniciativas que se presentó en el Senado en noviembre de 2025 es el aumento progresivo hasta llegar a 30 días de aguinaldo; una de las prestaciones más esperadas a fin de año.
“A partir del segundo y hasta el tercer año de servicio, el monto sería equivalente a por lo menos 20 días de salario, y en el cuarto y quinto año, el porcentaje se calculará con 25 días. Al cumplirse el sexto año de servicio, los trabajadores recibirán por lo menos 30 días de salario, y en todos los casos se mantendría como fecha límite de pago antes del 20 de diciembre”, destaca la iniciativa que presentaron senadores de Movimiento Ciudadano (MC) para modificar el esquema actual para reformar el esquema actual y modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.
La iniciativa busca prohibir que el empleador contacte al trabajador fuera del horario laboral, en vacaciones o días de descanso, salvo por causas de fuerza mayor o riesgos inminentes para la empresa; garantizar que no responder mensajes fuera de horario no sea motivo de despido ni considerado desobediencia y establecer como obligación patronal respetar el derecho a la desconexión.
La propuesta ya fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
6. Inspecciones de salud laboral integral. La iniciativa la hizo la diputada Amancay González Franco, deMovimiento Ciudadano para reformar la LFT e incluir la obligación de permitir pausas activas dentro de la jornada laboral.
Esta iniciativa propone que:
Las personas trabajadoras tengan derecho a dos pausas activas de 20 minutos cada una (40 minutos en total) por jornada laboral, con espacios adecuados para realizarlas.
Los patrones no podrán impedir estas pausas cuando correspondan.
Si esta reforma se convierte en ley, la autoridad laboral tendría un nuevo parámetro para inspeccionar cumplimiento de pausas activas y evitar condiciones de sedentarismo laboral.
Al respecto, el chief officer de Pentafon HR Solutions, Juan Manuel Ayala, considera que son necesarias para garantizar el cumplimiento, pero lo más importante es que las empresas transformen su estrategia interna para enfocarse en lo que la ley exige.
Avances laborales aprobados
Reducción de la Jornada Laboral a 40 horas semanales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que luego de un consenso con los sectores empresarial, sindical, académico, gubernamental y con la sociedad civil, enviará al Senado de la República el proyecto de reforma para que, a partir del 2026, se implemente de forma gradual la jornada laboral de 40 horas, reduciendo dos horas por año hasta concretar en el 2030, con lo que se beneficiará a 13.4 millones de personas trabajadoras.
Explicó que la reforma será presentada ante el Congreso de la Unión para su discusión y aprobación, con ello, entrará en vigor el 1 de mayo de 2026 y en enero 2027 comienza la primera reducción de dos horas. La reducción de las horas de trabajo no implica disminución en los sueldos ni prestaciones.
Juan Manuel Ayala, chief officer de Pentafon HR Solutions, destacó que la reducción laboral de 48 a 40 horas representa un reto para industrias de operación continua (como manufactura y contact centers), sectores que deberán planear estrategias de liderazgo y productividad para cubrir la reducción de horas.
Sin embargo, la implementación de las reformas aprobadas como de las que hay iniciativas dependerá de diversos factores, como la capacidad de las empresas para potenciar el uso de tecnología, detalló el directivo de la empresa que ofrece servicios a terceros en materia financiera, seguridad social, retail y automotriz.
Planeación anticipada
Las empresas que mejor se adaptan son aquellas con estructuras corporativas sólidas que realizan una planeación anticipada, independientemente de si son nacionales o transnacionales.
“Hay empresas que acatan los cambios de ley y lo prevén desde meses antes. Generalmente cuando son empresas que ya están corporizadas y que tienen procesos muy bien establecidos son los que hacen esta planeación anticipada y no importa si es una empresa mediana, grande, transnacional o nacional”, dijo Ayala.
Agregó que cuando hay una estructura consolidada y un organigrama bien diseñado, hacen una buena planeación.
“Las demás son las que se quedan atrás y donde hay problemas. Algunas de ellas ni siquiera porque quieran o porque no quieran cumplir, sino simplemente por no hacer una buena planeación no tienen las herramientas para poderlo ejecutar de manera correcta”, destacó.