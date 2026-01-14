¿Quién es Sergey Brin, el empresario que superó a Jeff Bezos en el top de los hombres más ricos?

¿Quién es Sergey Brin?

Sergey Brin es un empresario y científico de la computación, cofundador de Google junto con Larry Page. Nació el 21 de agosto de 1973 en Moscú, entonces parte de la Unión Soviética, y emigró a EU cuando tenía seis años. Hoy es una de las figuras clave detrás de Alphabet, el conglomerado que agrupa a Google y otras compañías tecnológicas.

Brin estudió matemáticas e informática en la Universidad de Maryland y continuó su formación en la Universidad de Stanford, donde conoció a Page. Juntos desarrollaron un motor de búsqueda basado en el análisis de enlaces —la base del algoritmo PageRank— que superó a los buscadores existentes. En 1998, dejaron el doctorado para lanzar Google desde un garaje en Menlo Park.

Además de su papel en Google, Brin ha impulsado áreas estratégicas como la publicidad digital (Google Ads) y proyectos de innovación dentro de Alphabet. Mantiene, junto con Page, alrededor del 16% del control de la empresa.

Más allá de la tecnología, Brin es conocido por su interés en la filantropía, la ciencia y la investigación médica. Ha financiado proyectos en energía limpia, genética y salud, y ha apoyado iniciativas contra el Parkinson, enfermedad que padece su madre. The Economist lo ha descrito como un “hombre ilustrado”, una visión alineada con la misión de Google de organizar la información del mundo y hacerla accesible.

Brin fundó Google en 1998 junto con Larry Page, tras desarrollar en Stanford un motor de búsqueda basado en el algoritmo PageRank. (tomada de cnnmoney.com)

¿Quiénes son los más ricos del mundo?

La lista de las mayores fortunas del planeta cambia constantemente, impulsada por el desempeño de los mercados financieros y el valor de las grandes empresas tecnológicas. De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , estos son actualmente los hombres más ricos del mundo y el sector del que proviene su riqueza.

1.- Elon Musk – 640,000 millones de dólares | Tecnología | EU

2.- Larry Page – 287,000 millones de dólares | Tecnología | EU

3.- Sergey Brin – 267,000 millones de dólares | Tecnología | EU

4.- Jeff Bezos – 264,000 millones de dólares | Tecnología | EU

5.- Larry Ellison – 255,000 millones de dólares | Tecnología | EU

6.- Mark Zuckerberg – 223,000 millones de dólares | Tecnología | EU

7.- Bernard Arnault – 207,000 millones de dólares | Consumo | Francia

8.- Steve Ballmer – 164,000l millones de dólares | Tecnología | EU

9.- Jensen Huang – 154,000 millones de dólares | Tecnología | EU

10.- Warren Buffett – 149,000 millones de dólares | Inversiones diversificadas | EU

¿Dónde quedan Carlos Slim y Bill Gates?

Durante años, el mexicano Carlos Slim y Bill Gates figuraron como los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, el auge de nuevas tecnologías y los cambios en el valor de las grandes corporaciones han modificado el ranking global de las fortunas, dejándolos fuera del top 10.

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, estas son sus posiciones actuales:

Bill Gates ocupa el lugar 16, con una fortuna estimada en 117,000 millones de dólares.

Carlos Slim se ubica en el lugar 17, con un patrimonio de 113,000 millones de dólares, lo que lo mantiene como el hombre más rico de México.

Aunque ya no lideran la lista, ambos empresarios siguen siendo figuras clave a nivel global: Gates por su influencia histórica en la industria tecnológica y su labor filantrópica, y Slim por su peso en sectores como telecomunicaciones, infraestructura y finanzas en América Latina.