Kathryn McLay, CEO de Walmart Internacional, dejará el cargo a finales de enero

Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart Inc., destacó que, desde que asumió el liderazgo de la división internacional, Kathryn McLay encabezó una agenda de crecimiento, generó sólidos resultados e impulsó la transformación digital y tecnológica de la compañía.

“Agradezco el impacto positivo que Kath ha tenido en nuestra gente y en nuestra compañía a lo largo de su década de servicio”, dijo Doug McMillon, citado en el comunicado.

Antes de incorporarse a Walmart International, McLay fue presidenta y directora ejecutiva de Sam’s Club US, donde, junto con su equipo, logró 12 trimestres consecutivos de crecimiento de ventas de dos dígitos.

Durante su trayectoria en Sam’s Club, mejoró la calidad de la mercancía, amplió las capacidades omnicanal y lideró la empresa durante la pandemia. McLay se incorporó originalmente a Walmart trabajando en áreas de estrategia y cadena de suministro de Walmart US y, posteriormente, dirigió el negocio de Mercados de Barrio.

“Ha sido un privilegio trabajar en Walmart durante la última década”, dijo McLay. “Walmart me brindó la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en el mundo, y estoy verdaderamente agradecida”, añadió la directiva.