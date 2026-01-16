Publicidad

Kathryn McLay, CEO de Walmart Internacional, dejará el cargo a finales de enero

Chris Nicholas, presidente y director ejecutivo de Sam 's Club US, asumirá la posición de presidente y director ejecutivo de Walmart International.
vie 16 enero 2026 11:01 AM
McLay continuará en la compañía durante el primer trimestre para garantizar una transición fluida. (Foto: Walmart Inc. )

Walmart enfrenta cambios con el inicio del año. La compañía anunció la salida de Kathryn McLay, presidenta y directora ejecutiva de Walmart International, quien permanecerá en el cargo hasta el 31 de enero.

McLay continuará en la empresa durante el primer trimestre para garantizar una transición fluida, mientras que Chris Nicholas, presidente y director ejecutivo de Sam’s Club US, asumirá el cargo de presidente y director ejecutivo de Walmart International.

Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart Inc., destacó que, desde que asumió el liderazgo de la división internacional, Kathryn McLay encabezó una agenda de crecimiento, generó sólidos resultados e impulsó la transformación digital y tecnológica de la compañía.

“Agradezco el impacto positivo que Kath ha tenido en nuestra gente y en nuestra compañía a lo largo de su década de servicio”, dijo Doug McMillon, citado en el comunicado.

Antes de incorporarse a Walmart International, McLay fue presidenta y directora ejecutiva de Sam’s Club US, donde, junto con su equipo, logró 12 trimestres consecutivos de crecimiento de ventas de dos dígitos.

Durante su trayectoria en Sam’s Club, mejoró la calidad de la mercancía, amplió las capacidades omnicanal y lideró la empresa durante la pandemia. McLay se incorporó originalmente a Walmart trabajando en áreas de estrategia y cadena de suministro de Walmart US y, posteriormente, dirigió el negocio de Mercados de Barrio.

“Ha sido un privilegio trabajar en Walmart durante la última década”, dijo McLay. “Walmart me brindó la oportunidad de marcar una verdadera diferencia en el mundo, y estoy verdaderamente agradecida”, añadió la directiva.

El sucesor de McLay

Por su parte, Nicholas se formó en el sector minorista, es un operador experimentado y cuenta con una amplia trayectoria internacional, tras haber vivido y trabajado en más de 10 países.

Anteriormente, se desempeñó como director de operaciones de Walmart US, cargo en el que fue responsable de todos los aspectos de las operaciones de tiendas y de la cadena de suministro de Walmart en Estados Unidos. También ocupó los puestos de director financiero de Walmart US y director financiero de Walmart International.

Tags

Wal-Mart Stores Venta minorista WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. de C.V.

