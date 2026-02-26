La historia de TV Azteca: del boom televisivo de los 90 hasta el momento más complejo de su existencia

Han pasado más de 30 años desde que TV Azteca llegó a las pantallas de millones de mexicanos. En poco tiempo se consolidó como competidora directa de Televisa y como una de las empresas de medios más importantes del país.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego acordó pagar un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 32,000 millones de pesos (mdp), que representan el 63% de sus pasivos con el fisco. A consecuencia de ello, la televisora anunció que buscará el concurso mercantil para reestructurar sus finanzas.
Repasamos la trayectoria de TV Azteca desde su fundación en 1993 y tras la privatización de Imevisión. También revisamos cómo su llegada transformó el deporte y el espectáculo en México, el poder político que llegó a concentrar y cómo su situación se ha complicado durante los sexenios de la Cuarta Transformación.
El nacimiento de TV Azteca
El antecedente directo de TV Azteca es Imevisión, la televisión estatal que en ese entonces atravesaba una difícil situación económica. Ante este escenario, el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari publicó, el viernes 7 de diciembre de 1992 , en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su intención de privatizar los canales 7, 13 y 22, entre otros regionales.
Finalmente, el canal 22 quedó fuera del paquete, tras la petición de intelectuales para mantenerlo como un canal cultural. Y fue el lunes 8 de febrero de 1993 , cuando se anunció que la propuesta encabezada por Ricardo Salinas Pliego había resultado ganadora de la licitación para los canales 7 y 13, y que la nueva empresa llevaría por nombre Televisión Azteca S.A. de C.V.
En la publicación del DOF se argumentó que el proyecto del empresario, entonces conocido principalmente por las tiendas Elektra y Salinas y Rocha, fue seleccionado porque garantizaba de mejor manera el interés social y contaba con un proyecto sólido de inversión para adquirir los equipos y materiales necesarios para la operación de los canales y el uso del espectro radioeléctrico.
También incluiría la difusión de programas orientados a fortalecer la educación y la cultura nacional, contenidos informativos para acercar las noticias más relevantes a la población y una programación destinada a generar arraigo social, integración familiar y la reafirmación de la identidad nacional.
A ello se sumó que fue la propuesta económica más alta, al ofrecer cerca de 645 millones de dólares (mdd) en ese entonces. De esta manera, en el DOF se estableció que se seleccionó la solicitud de Televisión Azteca S.A. de C.V. por ser la que mejor cumplía con los requisitos, presentaba la mayor inversión y demostraba "tener un amplio conocimiento de la función social de la radiodifusión”.
Según el recuento oficial de la propia empresa , fue hasta el 2 de agosto de 1993 cuando la televisora entró en operaciones, ya bajo la reestructura de lo que sería TV Azteca. A partir de entonces, comenzaron a surgir de manera gradual los programas que le darían un sello propio en áreas como noticias, espectáculos y deportes, entre otros contenidos.
¿Cuál fue el papel de los hermanos Salinas de Gortari?
El hecho de que Ricardo Salinas Pliego compartiera apellido con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y con su hermano Raúl siempre fue motivo de suspicacias. Sin embargo, no existe ningún vínculo familiar entre ellos. El propio empresario ha asegurado que nunca había hablado con ningún presidente hasta después de ganar la licitación, cuando finalmente conoció al mandatario, quien incluso habría bromeado sobre la coincidencia de apellidos.
“Me acuerdo que Salinas, cuando me saludó la primera vez que lo fui a visitar, me dijo ‘ahora sí ya me voy a meter en un problema porque van a decir que se lo di a mi pariente, y mucha gente piensa que somos parientes, pero no, nada”, contó el empresario en entrevista con el creador de contenido Roberto Martínez.
Salinas Pliego también ha recordado que el siguiente presidente, Ernesto Zedillo, y su equipo sospechaban de una posible conexión familiar o de que él actuara como prestanombres, hipótesis que, asegura, fueron descartadas al poco tiempo.
No obstante, sí existió una relación financiera con Raúl Salinas de Gortari, conocido como “el hermano incómodo”. De acuerdo con el propio empresario, Raúl le prestó alrededor de 30 mdd de los 645 que pagó por TV Azteca, un hecho que ambos han reconocido públicamente en entrevistas y redes sociales.
“Sí, Raúl Salinas me prestó 29.7 millones de los 645 millones que me costó Azteca… y ya se los pagué, ustedes preocúpense por los 3,000 pesos que le deben a Elektra y no han pagado”, respondió Salinas Pliego en marzo de 2026, cuando fue retomada una entrevista antigua que el periodista Ciro Gómez Leyva le realizó a Raúl Salinas, entonces preso por delitos de corrupción.
Si, Raúl Salinas me prestó 29.7 millones de los 645 millones que me costó Azteca… y ya se los pagué 😌, ustedes preocúpense por los $3,000 pesos que le deben a Elektra y no han pagado.
Hechos, Los Protagonistas y Ventaneando: los pilares de TV Azteca
Una vez en operaciones, TV Azteca entendió que necesitaba programas emblemáticos para competir con Televisa. Fueron cuatro los espacios que se convirtieron en sus pilares y que, con distintos cambios de formato, se han mantenido vigentes hasta la actualidad.
En deportes, la televisora mantuvo Los Protagonistas, un programa exitoso heredado de Imevisión y encabezado por José Ramón Fernández, quien también dirigía el área deportiva. Bajo su liderazgo, Azteca Deportes adquirió derechos de transmisión de la Liga MX, la NBA, la NFL, las Grandes Ligas, así como de Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, con coberturas que aún son recordadas, aunque muchos de esos derechos ya no están actualmente en manos de la televisora.
En espectáculos, Ventaneando se consolidó como el programa insignia, con Pati Chapoy al frente. El espacio cimbró al medio con su estilo ácido, crítico e incisivo. En 1997, la conductora enfrentó un proceso penal por el uso de material de Televisa, pero el litigio concluyó a su favor al validarse la figura legal de la “crestomatía”. El programa continúa al aire y varios de sus panelistas se han convertido en auténticas figuras de la cultura popular.
En el terreno informativo, el noticiero insignia fue Hechos, encabezado hasta la actualidad por Javier Alatorre. Desde ahí se informa al país, pero también se difunden las posturas editoriales y los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Con el tiempo, el formato se ha diversificado en distintos horarios y canales de la televisora.
En el ámbito social, el programa emblemático fue A quién corresponda, conducido por el periodista Jorge Garralda, quien presentó reportajes de denuncia social y casos inspiradores, acompañados de su frase característica, rematada con un golpe a la mesa: “no se deje”.
Todos estos contenidos, junto con el éxito de telenovelas como Mirada de mujer, programas como Lo que callamos las mujeres y La historia detrás del mito, la transmisión de Los Simpson, alianzas con Disney y otros contenidos animados, así como formatos más recientes como Venga la alegría, consolidaron a TV Azteca como la segunda televisora más importante del país.
La actual crisis fiscal de TV Azteca
Durante sus primeros 25 años, TV Azteca mantuvo una relación estable con el gobierno federal y aunque tuvo diferencias durante el sexenio de Ernesto Zedillo, se mantuvo cercana con las administraciones posteriores, lo que le permitió a Salinas Pliego expandir su conglomerado empresarial, con negocios como Elektra, Banco Azteca, Iusacell, Unefon y, más recientemente, Totalplay, entre otros.
Ese vínculo parecía continuar en 2018, con la llegada a la Presidencia del morenista Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Días antes de asumir el cargo, el entonces presidente electo visitó las instalaciones de TV Azteca, al sur de la Ciudad de México, como parte del 25 aniversario de la televisora, y elogió públicamente tanto a la empresa como a Salinas Pliego.
Ya en el gobierno, Banco Azteca fue seleccionado en una primera etapa para dispersar programas sociales, y el empresario fue invitado a integrar un grupo de asesores en materia empresarial. Sin embargo, la relación se deterioró cuando cobraron relevancia los litigios fiscales que Salinas Pliego arrastraba desde años atrás, por los que debía importantes montos en impuestos y recargos.
La cercanía fue tal que, según relató el propio López Obrador en marzo de 2024, el entonces presidente le ofreció un descuento de 8,000 mdp sobre el adeudo fiscal de Grupo Salinas con el SAT, propuesta que el empresario rechazó.
A partir de entonces, la relación se rompió. TV Azteca y Salinas Pliego adoptaron una postura abiertamente crítica hacia el gobierno; Elektra dejó de recibir pagos de impuestos de los contribuyentes y el Estado impulsó la creación del Banco del Bienestar para la dispersión de programas sociales. Tras la salida de AMLO y la llegada a la Presidencia de Claudia Sheinbaum, la postura del gobierno se mantuvo: exigir el pago de los adeudos fiscales.
De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, entre 2023 y 2024 TV Azteca registró una caída de 16.3% en sus ingresos. A ello se suma que la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, elegida por voto popular, falló en contra de las empresas de Salinas Pliego en los litigios fiscales que enfrentan.
¿De cuánto es la deuda de TV Azteca en impuestos?
La resolución de la Suprema Corte representa un golpe sin precedentes para TV Azteca y su propietario. Los adeudos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2009 y 2013 suman 5,063 mdp, pero a esa cifra deben añadirse recargos y multas acumuladas durante más de una década, por lo que el monto total es mayor.
Para cubrir la deuda, el empresario podría recurrir a otros activos de Grupo Salinas, como Elektra, cuyo negocio también enfrenta pasivos fiscales que, junto con los de TV Azteca, superan los 48,000 mdp, según información publicada por la propia Suprema Corte.
Durante años, Salinas Pliego ha sostenido que ha cumplido con sus obligaciones fiscales y que las autoridades pretenden cobrarle dos veces mediante recargos y multas, lo que considera injusto. Incluso ha rechazado la resolución de la Suprema Corte y llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos , al argumentar una persecución política.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y el SAT han negado cualquier motivación política y sostienen que se trata únicamente de cobrar adeudos que se arrastran desde antes de la llegada de Morena al poder. El conflicto sigue abierto y, de acuerdo con las autoridades, el pago relacionado con TV Azteca y Elektra debería concretarse a partir de enero de 2026.
La disputa cobra mayor relevancia en un contexto en el que Salinas Pliego ha planteado públicamente la posibilidad de contender desde la derecha por la Presidencia de México en 2030, lo que añade un nuevo matiz político al conflicto fiscal.
A más de tres décadas de su nacimiento, TV Azteca enfrenta uno de los momentos más complejos de su historia. Lo que comenzó como un proyecto que transformó la televisión mexicana y desafió al monopolio mediático hoy está marcado por litigios fiscales, una relación rota con el poder político y un futuro financiero incierto.
El desenlace de este conflicto no solo definirá el rumbo de la televisora y del imperio de Ricardo Salinas Pliego, sino también el alcance real del Estado para cobrar adeudos históricos a uno de los empresarios más influyentes del país.
Finalmente, el pasado 29 de enero, Grupo Salinas acordó pagar al fisco 32,000 mdp en parcialidades, con un primer desembolso de 10,400 mdp. La compañía explicó que el pago de impuestos generó un impacto económico a la operación.
"Frente a este escenario complejo son necesarias una serie de estrategias y acciones decisivas enfocadas a sanear finanzas y ordenar integralmente los pasivos", comentó la empresa este 26 de febrero en un comunicado para anunciar que buscará el concurso mercantil.