Nemak gira al liderazgo francés después de 40 años bajo dirección mexicana

Tras 42 años en la empresa, Armando Tamez dejará la Dirección General de Nemak en 2026. El Consejo designó a Hervé Boyer para liderar la siguiente etapa industrial de la compañía.
dom 18 enero 2026 10:33 AM
Nemak apuesta por liderazgo francés tras cuatro décadas de mando mexicano
La sucesión en Nemak refleja el giro estratégico de la compañía en un entorno automotriz en transformación. (Creado con IA.)

Nemak cerró una etapa de más de cuatro décadas bajo liderazgo mexicano y abrió otra con acento francés. Tras 42 años en la compañía y 13 como director general, Armando Tamez dejará la estafeta en 2026 a Hervé Boyer, un ejecutivo que construyó su carrera internacional en la industria automotriz con 11 años en Faurecia —hoy Forvia— y que más recientemente ocupó la Dirección Global de Operaciones en Nexteer Automotive, perfil con el que la empresa busca ejecutar su siguiente ajuste industrial.

El relevo en la cúpula de Nemak quedó formalizado con un aviso al mercado. El Consejo de Administración de la empresa, listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave NEMAK, aprobó el plan de sucesión.

La transición no será inmediata ni abrupta. El calendario aprobado fija un punto de corte claro y otorga un margen de varios meses para preparar el cambio, una señal de que el Consejo busca preservar la estabilidad operativa en un entorno automotriz marcado por la electrificación y la presión sobre costos.

Un cierre de ciclo tras 42 años en la compañía

Durante la gestión de Tamez, Nemak atravesó una de las transformaciones más relevantes de su historia. La empresa amplió su portafolio más allá de componentes tradicionales para tren motriz de combustión interna e incorporó soluciones estructurales y de electrificación en aluminio.

“Bajo el liderazgo de Armando, Nemak ha logrado avances significativos y ha establecido una base sólida para su crecimiento futuro, incluyendo una transformación exitosa que llevó a la incorporación de componentes estructurales y de electrificación”, señaló Álvaro Fernández, Presidente del Consejo de Administración de Nemak.

“Estamos profundamente agradecidos por su visión y dedicación, que han fortalecido la presencia global de Nemak y su posición competitiva”, añadió el directivo, al reconocer una gestión que coincidió con un periodo de fuerte disrupción tecnológica en la industria automotriz.

Ese cambio estratégico permitió a Nemak reposicionarse como un proveedor clave en soluciones de aligeramiento, un factor central para armadoras que buscan cumplir objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones.

La decisión de sucesión se da, además, en un momento en el que los proveedores automotrices enfrentan una doble exigencia: sostener rentabilidad en los negocios tradicionales y, al mismo tiempo, financiar la transición hacia nuevas plataformas productivas.

Un perfil operativo para la siguiente etapa industrial

A partir del 1 de abril de 2026, Hervé Boyer asumirá como Director General de Nemak. Su nombramiento responde a la búsqueda de un perfil con fuerte enfoque operativo y experiencia internacional en entornos industriales complejos.

Boyer es un ingeniero francés en Ciencias de Ingeniería por la École Centrale de Nantes, en Francia, y cuenta con formación ejecutiva avanzada en Harvard Business School e INSEAD. Más recientemente, se desempeñó como Director Global de Operaciones y miembro del Consejo Ejecutivo de Nexteer Automotive.

Con más de 30 años de experiencia en puestos de alta dirección dentro de la industria automotriz, su trayectoria abarca operaciones globales, ventas, gestión de líneas de producto e iniciativas de creación de valor, áreas que resultan críticas para una empresa con presencia internacional como Nemak.

El Consejo de Administración expresó su confianza en que Boyer aportará el liderazgo necesario para guiar a la compañía en su siguiente fase de desarrollo, en un contexto donde la eficiencia operativa y la ejecución industrial cobran un peso creciente.

