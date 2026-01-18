Nemak gira al liderazgo francés después de 40 años bajo dirección mexicana

Nemak cerró una etapa de más de cuatro décadas bajo liderazgo mexicano y abrió otra con acento francés. Tras 42 años en la compañía y 13 como director general, Armando Tamez dejará la estafeta en 2026 a Hervé Boyer, un ejecutivo que construyó su carrera internacional en la industria automotriz con 11 años en Faurecia —hoy Forvia— y que más recientemente ocupó la Dirección Global de Operaciones en Nexteer Automotive, perfil con el que la empresa busca ejecutar su siguiente ajuste industrial.

El relevo en la cúpula de Nemak quedó formalizado con un aviso al mercado. El Consejo de Administración de la empresa, listada en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave NEMAK, aprobó el plan de sucesión.

La transición no será inmediata ni abrupta. El calendario aprobado fija un punto de corte claro y otorga un margen de varios meses para preparar el cambio, una señal de que el Consejo busca preservar la estabilidad operativa en un entorno automotriz marcado por la electrificación y la presión sobre costos.