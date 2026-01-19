El gobierno sí podrá acceder a tus datos telefónicos, pero solo en estos casos

Quién resguarda los datos tras vincular mi línea telefónica

José Merino dijo que el resguardo de datos personales está a cargo de las compañías telefónicas cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

¿El Gobierno puede acceder a mis datos?

"No, el gobierno no tiene acceso a las bases de datos. Y únicamente en el caso de comisión de un delito, las autoridades de investigación podrán solicitar a las empresas información adicional en los términos del Código Penal". de acuerdo al funcionario.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que entre los principales objetivos del registro es el combate a delitos como la extorsión, fraude, secuestros virtuales, entre otros, y las empresas telefónicas son las que resguardan los datos como nombre, CURP, y número de celular.

Descartó que se trate de vigilancia a la población; sin embargo, en el caso de que se cometa un delito en donde esté involucrado un numero de celulares (o varios), las área de seguridad o de procuración de justicia solicitarán a la telefónica la información del teléfono del que se cometió un delito.

"Entonces, para todos los que tienen que registrarse: es a través de la empresa telefónica que se tienen que registrar, y solamente la autoridad tiene acceso a esa información, si con ese teléfono se cometió un delito".

Por ejemplo, si llaman, si hay llamadas de extorsión o de fraude, y las personas lo denuncian en el 089, ahora sí la autoridad ya puede decir: “a ver, ¿a quién le pertenece este teléfono? Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

En México, existen más de 158 millones de teléfonos celulares en el país,—más que la población—, por lo que "el registro que es muy importante para garantizar la seguridad, y particularmente ahora que estamos trabajando en el tema de extorsión", destacó la mandataria federal.

El usuario decide si realizar el trámite o en línea, en caso de elegir la segunda opción, deberá presentar los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes :

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

"Los datos de la persona titular de la Identificación Oficial serán validados por los Proveedores del Servicio de Telefonía Móvil, mediante la consulta a fuentes confiables a cargo de autoridades competentes", detalla el artículo 17.

