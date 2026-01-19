Publicidad

Empresas

Registro de números celulares: cómo no perder la línea que tu empresa te asignó

Los números de la empresa también deben ser vinculados, según las reglas que estableció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. De no hacerlo, no podrán realizar llamadas.
lun 19 enero 2026 02:41 PM
Si usas un celular del trabajo, ¿quién es el responsable de registrar el número y con qué nombre?
Según las reglas de la CRT, las personas morales pueden vincular todas las líneas que requieran para sus operaciones.
 (milorad kravic/Getty Images)

De acuerdo con las nuevas reglas de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todos los números telefónicos móviles deberán ser registrados por sus titulares o perderán el servicio de comunicación. Esta condición no excluye a las líneas empresariales, aquellas en las que una organización entrega celulares para que sus trabajadores estén comunicados.

Ante estos casos, el registro tiene una forma particular de hacerse.

Me dieron un número en mi empresa, ¿debo hacer la vinculación?

De acuerdo con Renato Flores, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales de América Móvil y Grupo Carso, los números telefónicos empresariales deben registrarse a nombre de la persona moral, es decir, a la empresa titular.

Si una empresa les da celulares a sus trabajadores para su comunicación laboral, las personas trabajadoras no tienen que vincular las líneas a sus propias identidades, aunque ellos sean quienes las ocupan. El registro debe quedar a cargo de la razón social de la empresa titular, explicó Renato Flores a Expansión.

Sin embargo, Movistar menciona la opción de que los usuarios finales puedan hacer la vinculación, aunque la obligación sea de la persona moral.

“Si algún usuario desea hacerlo de manera voluntaria, puede hacerlo, pero no es obligatorio ni afecta el servicio.” La vinculación se realiza a través de un representante legal.

Los números corporativos, al estar registrados directamente a la persona moral, tienen la opción de asignarlos a varios de sus colaboradores. Por ejemplo, cuando un trabajador renuncia, debe entregar su equipo y línea, y éste podrá ser ocupado por su reemplazo.

De esta forma, los números no requieren un trámite o cambio adicional conforme a lo que establecen los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles de la CRT.

¿Cómo se vincula un número a una empresa?

A diferencia de las personas físicas, quienes pueden hacer el trámite vía remota, el proceso de vinculación para personas morales y Entes Públicos solo se puede realizar de manera presencial en los centros de atención de los proveedores de servicio.

De acuerdo con la CRT, el representante legal de la empresa debe presentar los siguientes requisitos para la validación de identidad:

- Documento de la empresa que contenga la razón social y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona moral
- Identificación oficial vigente del representante
- Acreditación jurídica, aquel documento que compruebe su personalidad y facultades como representante legal

El proceso de verificación debe ser validado por los proveedores de servicios antes de concluir con el registro. Por ejemplo, el RFC deberá ser consultado directamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Una vez la información sea validada, el proveedor registrará únicamente los siguientes datos en su base de información:

- Nombre o razón social de la empresa
- RFC
- Número(s) telefónico(s) asociado(s)
- Fuente de confianza consultada y el resultado de validación

¿Cuál es el límite de líneas corporativas?

Según las reglas de la CRT, las personas morales no tienen un límite de líneas para registrar, a diferencia de las personas físicas, quienes solo pueden asociar 10 números a su identidad.

Al no tener un límite, las empresas pueden vincular todas las líneas que requieran para sus operaciones, pero es importante realizar el registro hasta el 30 de junio de 2026. De lo contrario, los números no tendrán servicio hasta completar la vinculación, permitiendo solo hacer llamadas a números de emergencia.

Padrón de Telefonía en México, ¿por qué tengo que registrar mi número?

La razón por la cual los usuarios tendrán que realizar el registro de sus números telefónicos se debe a una nueva regulación nacional para tener seguridad y transparencia dentro del sector de las telecomunicaciones.

Uno de los objetivos principales es la reducción de actos ilícitos con el uso de esta tecnología, como los ataques de phishing, una táctica que implica mensajes de apariencia formal para que los usuarios revelen información confidencial por engaños. Se estima que cinco de cada diez mexicanos es víctima de esta vulneración, según la firma de ciberseguridad Kaspersky.

De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación ( DOF ) del 9 de diciembre de 2025, también busca vincular a los titulares de las líneas telefónicas, lo que da certeza acerca del uso del servicio.

Con la nueva política, todas las líneas deberán estar registradas a nombre de las personas que las usen, o perderán el servicio. El “Padrón de Telefonía” estará compuesto por los números telefónicos e información personal como una identificación oficial con fotografía y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

