¡Adiós al tope! Liberan precios de gas LP

El acuerdo que permite la liberación de precios no es una decisión propia de las autoridades, sino que es derivado de amparos que presentaron diversos permisionarios que resultaron favorables.

“Diversas personas permisionarias del sector de gas licuado de petróleo promovieron diversos juicios de amparo en los cuales se dictaron diversas sentencias ejecutorias en las que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los promoventes, para el efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo A/023/2022, únicamente respecto de las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal”, señala el DOF.

Los efectos de esos juicios de amparos se aplicaron con efectos generales para no generar una asimetría en el mercado del gas LP y afectaciones a los usuarios.

Con dichos cambios ordenados por el poder judicial, se establece que “la aplicación de los precios máximos al Usuario Final será estrictamente obligatoria para los permisionarios de la actividad de Distribución de gas licuado de petróleo, objeto de venta al Usuario Final, de aplicación general y observancia en todo el territorio nacional”, puntualiza la publicación.

Los cambios entrarán en vigor a partir de mañana.