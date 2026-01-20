Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¡Adiós al tope! Liberan precios de gas LP

La medida entrará en vigor el día de mañana, por lo que el precio del gas LP quedará libre para ser establecido por el mercado y no por el gobierno.
mar 20 enero 2026 05:54 PM
Adiós al tope! Liberan precios de gas LP de tope máximo
Los juicios de amparo promovidos por permisionarios lograron liberar el precio del gas LP.

 (AleksandarGeorgiev/Getty Images/iStockphoto)

La Comisión Reguladora de Energía (CNE) publicó un acuerdo con el que se liberan, luego de tres años y medio, los precios del gas LP. Esto significa que ya no se establecerá un precio máximo de venta al público cada semana.

Según lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo A/023/2022, que en su momento emitió la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE) se dejó insubsistente las disposiciones administrativas de carácter general con el que se determinaba el tope de precios.

Publicidad

El acuerdo que permite la liberación de precios no es una decisión propia de las autoridades, sino que es derivado de amparos que presentaron diversos permisionarios que resultaron favorables.

“Diversas personas permisionarias del sector de gas licuado de petróleo promovieron diversos juicios de amparo en los cuales se dictaron diversas sentencias ejecutorias en las que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a los promoventes, para el efecto de que se dejara insubsistente el acuerdo A/023/2022, únicamente respecto de las actividades de comercialización y expendio al público de gas licuado de petróleo, en modalidad de: a) bodegas de expendio, b) estaciones de servicio con fin específico y c) estaciones de servicio multimodal”, señala el DOF.

Los efectos de esos juicios de amparos se aplicaron con efectos generales para no generar una asimetría en el mercado del gas LP y afectaciones a los usuarios.

Con dichos cambios ordenados por el poder judicial, se establece que “la aplicación de los precios máximos al Usuario Final será estrictamente obligatoria para los permisionarios de la actividad de Distribución de gas licuado de petróleo, objeto de venta al Usuario Final, de aplicación general y observancia en todo el territorio nacional”, puntualiza la publicación.

Los cambios entrarán en vigor a partir de mañana.

Publicidad

Contexto del tope

En julio del 2021, la CRE estableció una directriz de emergencia para topar los precios del gas LP de venta al público, con la finalidad de controlar el alza del combustible.

En dicho año, se empezó a registrar un incremento considerable en los precios del gas LP, tanto en kilo como en litro, lo que empezó a impactar en la economía de los hogares.

Dicha directriz de emergencia estuvo vigente un año, y para julio del 2022 se convirtió en una medida permanente a través de disposiciones administrativas de carácter general.

La medida provocó inconformidades dentro del sector, desde las empresas, permisionarios, y hasta comisionados, pues consideraban que el tope de precios los dejaba sin un margen operativo suficiente que les permitiera cubrir sus costos, salarios y mantenimientos, en detrimento de sus operaciones.

Eso originó que en varias ocasiones se realizaran manifestaciones, paros y protestas, con la finalidad de generar mesas de diálogo con las autoridades para negociar ajustes en las metodologías que establecen los precios máximos.

Publicidad

Tags

Gas LP Recursos energéticos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad