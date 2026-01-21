Transición energética e IA amenazan el suministro mundial de cobre

Los requerimientos del cobre aumentarán un 50% respecto a los niveles actuales, para llegar a un total de 42 millones de toneladas métricas para 2040, generando un déficit considerable, pues se espera que la producción máxima se sitúe 10 millones de toneladas por debajo de la demanda, de acuerdo con el estudio titulado El cobre en la era de la IA: Los desafíos de la electrificación.

“Se prevé que la oferta actual disminuya en los próximos años, ya que el sector minero enfrenta desafíos en toda la cadena de valor del cobre”, expone el documento, en el que también se proyecta que la producción mundial de cobre alcanzará su punto máximo en 2030, con 33 millones de toneladas métricas.

“A menos que se realicen ajustes significativos, la creciente desconexión resultará en un déficit de oferta de 10 millones de toneladas métricas para 2040, un 25 % por debajo de la demanda proyectada”, considera S&P.

Incluso considerando que exista una importante cantidad de cobre reciclado, la cual pase de las 4 millones de toneladas actuales a 10 millones en 2040, no será suficiente para cubrir el déficit que se genere.

Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global y copresidente del estudio, explica que el cobre es el gran impulsor de la electrificación, pero su ritmo acelerado representa un desafío cada vez mayor para la industria minera.

"La demanda económica, la expansión de la red, la generación de energías renovables, la computación con inteligencia artificial, las industrias digitales, los vehículos eléctricos y la defensa están creciendo a la vez, y la oferta no está en condiciones de seguir el ritmo. Lo que está en juego es si el cobre sigue impulsando el progreso o se convierte en un obstáculo para el crecimiento y la innovación”, puntualiza.