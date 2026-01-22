Qué hizo Carlos Slim a los 12 años y que después lo convirtió en el hombre más rico de México

La relación de Carlos Slim con sus padres
Carlos Slim Helú nació el 28 de enero de 1940 en la Ciudad de México, en el seno de una familia que ya había logrado consolidarse económicamente. Su padre, Julián Slim Haddad, falleció de manera repentina en 1953, cuando Carlos tenía apenas 13 años. Para entonces, don Julián ya era un empresario reconocido y propietario de negocios como La Estrella de Oriente, ubicada en el Centro Histórico de la capital.
Aunque la convivencia entre padre e hijo fue breve, la influencia de don Julián resultó decisiva. Desde muy temprano, Slim recibió de él enseñanzas fundamentales sobre disciplina, trabajo, ahorro y administración del dinero, principios que marcaron su formación tanto personal como empresarial. Años después, el propio empresario ha reconocido que siempre se sintió respaldado por su padre y que muchas de sus decisiones posteriores tuvieron origen en esas primeras lecciones.
Tras la muerte de don Julián, su madre, Linda Helú Atta, asumió un papel clave en la continuidad de esa educación. Fue ella quien reforzó la importancia del esfuerzo, la planeación financiera y la inversión como parte del desarrollo profesional de sus hijos, manteniendo vivo el enfoque empresarial que ya se había sembrado en casa.
El acompañamiento de su madre también fue determinante en los primeros pasos de Slim en el sector inmobiliario. Mientras la tradición familiar contemplaba regalar una casa a los hijos al momento de casarse, Carlos optó por recibir el equivalente en efectivo. Con ese capital inicial, adquirió un terreno en Polanco y desarrolló un edificio en condominio, uno de sus primeros proyectos formales como inversionista.
Además de la formación recibida en el hogar, Slim contó con un entorno económico favorable que le permitió poner en práctica lo aprendido. La solidez financiera de su familia, sumada a su preparación académica como ingeniero en la Universidad Nacional Autónoma de México, sentó las bases para el desarrollo del estilo de negocios que más tarde lo llevaría a construir uno de los mayores imperios empresariales del país.