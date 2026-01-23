Chihuahua tiene la reserva de plata más grande del mundo sin explotar, pero enfrenta un desafío para abrir

Más proyectos en puerta

Además de Cordero, el sector minero de Chihuahua tiene otros proyectos importantes en espera de autorizaciones y permisos gubernamentales, aunque estos tienen mayor tiempo de rezago, por lo que verlos en operación podría tomar mucho más tiempo.

Los proyectos que están en etapas de permisos, ya pasaron las fases de exploración inicial, por lo que ya cuentan con un estudio de prefactibilidad y de factibilidad económica, y se determinó que se puede trabajar con las condiciones que existen.

Tal es el caso de Orisyvo, que es un yacimiento de oro y plata, que pasó todos los estudios de exploración inicial, y se encuentra en etapa de permisos. “Es un proyecto que ya está empezando con toda la tramitología de permisos. La empresa concesionaria de este proyecto nos ha comentado que a más tardar en este primer semestre empiezan a presentar los permisos de impacto ambiental, agua, etcétera”, explicó Rocío Flores.

Orisyvo es un proyecto de la empresa minera Fresnillo, el cual tiene una producción anual prevista de 136 mil onzas y según el sitio web de la compañía, también se espera que sea en 2027 cuando arranque operaciones.

El tercer lugar de proyectos relevantes para el estado de Chihuahua, se encuentra uno para la explotación de cobre por parte de la empresa Tyler Resources, del que no se tiene mayores detalles, solo que todavía está en trámites de permisos de agua y les faltan algunos de exploración, añadió la directora de Minería del estado de Chihuahua.

Se trata del proyecto que tiene más avance en la entidad y que cuenta con su permiso desde 2024. “Cordero es un yacimiento de plata, muy grande y muy importante, que había estado detenido en toda la parte de concesión y permisos por parte de las autoridades correspondientes a raíz de la nueva legislación, pero con la nueva apertura y diálogo ya han empezado a salir algunos permisos y estamos esperando uno de ellos, que esperamos se libere en el primer trimestre del 2026

Chihuahua se ubica en el cuarto lugar del valor de la producción minera del país, al mes de octubre, último dato disponible por parte del INEGI. En el caso de oro y del cobre, también se ocupa el cuarto lugar a nivel de producción nacional, en la plata y el zinc se ocupa la tercera posición.