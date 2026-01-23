Publicidad

Chihuahua es el 4to estado con mayor producción minera del país.
vie 23 enero 2026 04:42 PM
Chihuahua tiene la reserva de plata más grande del mundo sin explotar, pero enfrenta un desafío para abrir en 2027
En producción de plata, Chihuahua es el 4to estado con mayor producción del país. (joebelanger/Getty Images)

El proyecto minero Cordero, ubicado al borde oriental de la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua, es considerado unos de los proyectos más grandes de planta, no explotado, a nivel mundial.

Y de acuerdo con las autoridades de la entidad, se espera que en el primer trimestre de este año logre resolver sus temas pendientes sobre permisos ambientales, de lograrlo, sería 2027 el año en que pueda arrancar producción.

Rocío Flores, directora de Minería del estado de Chihuahua, explicó que si el permiso logra liberarse dentro de los tres primeros meses del año, podría arrancar su fase de construcción de mina, pero el ‘visto bueno’ depende de la Secretaría de Medio Ambiente.

“Ya solo nos falta el permiso para operar, ya terminó su etapa de exploración, ahora hay que solicitar todos los permisos para operar, todas las manifestaciones de impacto ambiental, lo que se hará en relación del agua, ya solo estamos esperando para constituir mina”, aseguró durante la conferencia de prensa sobre la XV Conferencia Internacional de Minería Chihuahua 2026. “Probablemente, lleva alrededor de un año en construcción de mina y pudiera estar operando en 2027”, añadió Flores.

¿Mucha plata?

El proyecto Cordero, de la empresa Discovery Silver Corp, es calificado como “la reserva de plata sin explotar más grande del mundo”; con base en los resultados de su estudio de factibilidad, emitido el 20 de febrero de 2024, será uno de los mayores productores de plata a nivel mundial, con bajos costos unitarios que generarán flujos de caja sustanciales y réditos atractivos. “Es un proyecto que entregará valiosos beneficios a México en términos de creación de empleos, capacitación profesional, inversión, compras locales y generación de ingresos fiscales”, asegura la compañía.

Se estiman recursos medidos e indicados por (M&I) por 493 millones de onzas y 19 años de vida útil de la mina con una producción anual promedio de 37 millones de onzas del año 1 al año 12.

Además de la plata, Discovery señala que hay múltiples tendencias de vetas de azufre de plata-zinc-plomo-oro de alta ley, según lo demuestran más de 40 tiros verticales poco profundos históricos y trabajos subterráneos asociados.

Más proyectos en puerta

Además de Cordero, el sector minero de Chihuahua tiene otros proyectos importantes en espera de autorizaciones y permisos gubernamentales, aunque estos tienen mayor tiempo de rezago, por lo que verlos en operación podría tomar mucho más tiempo.

Los proyectos que están en etapas de permisos, ya pasaron las fases de exploración inicial, por lo que ya cuentan con un estudio de prefactibilidad y de factibilidad económica, y se determinó que se puede trabajar con las condiciones que existen.

Tal es el caso de Orisyvo, que es un yacimiento de oro y plata, que pasó todos los estudios de exploración inicial, y se encuentra en etapa de permisos. “Es un proyecto que ya está empezando con toda la tramitología de permisos. La empresa concesionaria de este proyecto nos ha comentado que a más tardar en este primer semestre empiezan a presentar los permisos de impacto ambiental, agua, etcétera”, explicó Rocío Flores.

Orisyvo es un proyecto de la empresa minera Fresnillo, el cual tiene una producción anual prevista de 136 mil onzas y según el sitio web de la compañía, también se espera que sea en 2027 cuando arranque operaciones.

El tercer lugar de proyectos relevantes para el estado de Chihuahua, se encuentra uno para la explotación de cobre por parte de la empresa Tyler Resources, del que no se tiene mayores detalles, solo que todavía está en trámites de permisos de agua y les faltan algunos de exploración, añadió la directora de Minería del estado de Chihuahua.

Se trata del proyecto que tiene más avance en la entidad y que cuenta con su permiso desde 2024. “Cordero es un yacimiento de plata, muy grande y muy importante, que había estado detenido en toda la parte de concesión y permisos por parte de las autoridades correspondientes a raíz de la nueva legislación, pero con la nueva apertura y diálogo ya han empezado a salir algunos permisos y estamos esperando uno de ellos, que esperamos se libere en el primer trimestre del 2026

Chihuahua se ubica en el cuarto lugar del valor de la producción minera del país, al mes de octubre, último dato disponible por parte del INEGI. En el caso de oro y del cobre, también se ocupa el cuarto lugar a nivel de producción nacional, en la plata y el zinc se ocupa la tercera posición.

