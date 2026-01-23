El dueño de Perisur apostó en grande y ahora tiene cerca de 30 plazas comerciales, ¿quién es?

Perisur es uno de los centros comerciales más antiguos y representativos de la Ciudad de México. Inaugurado en 1980, se consolidó como un referente del comercio en la capital. No obstante, ese proyecto fue solo el comienzo: actualmente, sus dueños tienen bajo su control cerca de 30 plazas comerciales en todo el país.

Estas plazas, hermanas del Perisur original, operan bajo la marca Galerías y se ubican en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco e incluso en destinos turísticos como Acapulco.

La expansión de estos centros comerciales evidencia que Perisur fue el punto de partida de un crecimiento acelerado para sus dueños, empresarios del sector inmobiliario y comercial respaldados por una de las empresas más grandes de México.