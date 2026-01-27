Publicidad

BMW mantiene sus planes de fabricar un nuevo modelo en México, pese a Trump

La automotriz alemana se prepara para manufacturar, en su planta de San Luis Potosí, el iX3, el primer modelo de la serie Neue Klasse.
mar 27 enero 2026 11:17 AM
La razón por la que BMW eligió a México para fabricar el nuevo iX3, su mejor auto eléctrico
La importancia global del complejo de manufactura en México de BMW no es menor, pues en éste se fabrica de manera exclusiva el M2. (Cortesía BMW)

A poco más de un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus políticas arancelarias, encaminadas al robustecimiento de la industria nacional, han significado para el sector automotriz un escenario de incertidumbre. Sin embargo, para BMW y sus operaciones en México, el camino a seguir se mantiene como estaba antes de su retorno a la Casa Blanca.

La automotriz de origen alemán planea fabricar en su complejo de San Luis Potosí el iX3, su primer modelo dentro de su serie más reciente, el Neue Klasse, que destaca por incorporar lo último en tecnología dentro de su portafolio a nivel global.

El calendario de la firma marca que, para 2027, estarían saliendo las primeras unidades del complejo de manufactura con el objetivo de que, además de destinarse a su comercialización en el mercado doméstico, sea fundamentalmente para exportación.

“Entraríamos con el iX3, porque el X1, Serie 3 y X3 son modelos muy importantes para México y para Latinoamérica, y tener ese modelo sería espectacular para nosotros, ya que con esto podemos tener el suministro y la distribución muy cerca de los mercados a los que llegamos desde aquí”, comenta Reiner Braun, presidente y CEO de BMW Group LATAM.

En 2023, la firma anunció una inversión de 800 millones de euros, encaminada al desarrollo de una nueva plataforma y un centro de producción de baterías de litio en San Luis Potosí, su segundo complejo más moderno en el mundo, solo detrás de la planta con sede en Hungría, que comenzó operaciones en 2022 y que ya inició con la producción de la Neue Klasse.

“Es una nueva plataforma para autos 100% eléctricos, y no solo va a ser un modelo: van a salir una serie de modelos basados en esta plataforma y el primer modelo será el iX3. La primera planta que los produce está en Hungría; luego vamos a tener Alemania, Estados Unidos y México, y China para China. Es decir, vamos a tener en México la plataforma. Van a ser baterías, obviamente, para los iX3, el primer Neue Klasse que se produciría aquí”, sostiene el directivo.

Para algunas automotrices instaladas en México, que tienen en Estados Unidos el principal destino de su producción, los aranceles impulsados por Donald Trump han significado un revés importante en sus márgenes de ganancia. Sin embargo, para BMW la historia ha sido diferente.

De acuerdo con los últimos datos del Inegi, la firma exportó a lo largo de 2025 un total de 91,490 unidades, de las cuales el 42% tuvieron como destino Estados Unidos. Esta diversificación de mercados ha sido un pilar importante para que la compañía mantenga sus planes en el territorio nacional, además de que la postura del Gobierno de México de buscar incrementar sus socios comerciales también abona a un entorno de mayor certidumbre.

“Estamos distribuyendo desde San Luis a 80 países a nivel mundial y claramente faltan algunos países. Sabemos que el gobierno mexicano está interesado en tener acuerdos con más países para incrementar la producción dentro del país, así que con esto podemos seguir con los planes”, comenta Braun.

La importancia del complejo de manufactura con el que cuenta BMW en el Bajío no es menor. En 2019, cuando inauguró la planta, salieron de sus líneas de producción los primeros modelos de la Serie 3, pero los verdaderos hitos llegaron poco más tarde.

En 2021, la fábrica comenzó con la producción del Serie 2 Coupé, diseñado por el mexicano José Casas. Un año después, a finales de 2022, BMW anunció que comenzaría con el ensamble del M2, un modelo exclusivo para su fabricación en el territorio nacional, ya que solo otras tres plantas en el mundo producen la serie M: dos en su natal Alemania y una más en Estados Unidos.

Aunque su producción y exportaciones no dependen de Estados Unidos, Braun considera que el “choque” más profundo entre México y ese país ya ocurrió. De tal manera que, con la renegociación del T-MEC en puerta, el directivo espera que ambas naciones continúen con el dinamismo impulsado por este acuerdo comercial.

“Estados Unidos es el mercado más importante para México y al revés. Yo pienso que los dos gobiernos tienen el interés de mantener una economía fuerte, por eso creo que vamos a ver acuerdos en este año que nos ayudarán a crear un entorno más estable y, con eso, también economías que crecen”, subraya.

BMW Sector automotriz

