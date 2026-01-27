A poco más de un año del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sus políticas arancelarias, encaminadas al robustecimiento de la industria nacional, han significado para el sector automotriz un escenario de incertidumbre. Sin embargo, para BMW y sus operaciones en México, el camino a seguir se mantiene como estaba antes de su retorno a la Casa Blanca.

La automotriz de origen alemán planea fabricar en su complejo de San Luis Potosí el iX3, su primer modelo dentro de su serie más reciente, el Neue Klasse, que destaca por incorporar lo último en tecnología dentro de su portafolio a nivel global.

El calendario de la firma marca que, para 2027, estarían saliendo las primeras unidades del complejo de manufactura con el objetivo de que, además de destinarse a su comercialización en el mercado doméstico, sea fundamentalmente para exportación.