Entre amparos y control: el gobierno libera los precios y dos días después retoma el tope al gas LP

De vuelta al tope

El segundo acuerdo publicado en el miércoles, establece que la nueva metodología de determinación de precios máximos de gas LP para venta al usuario final es aplicable a los permisionarios que realizan las actividades de distribución mediante planta de distribución; distribución por medio de auto-tanque; distribución mediante vehículos de reparto; comercialización; expendio al público en sus modalidades de: estaciones de servicio con fin específico y estaciones de servicio multimodal.

La Comisión justificó la medida bajo la necesidad de implementar la política de precios máximos en las 220 regiones del país, a fin de evitar distorsiones en los márgenes de comercialización y asegurar condiciones equitativas de acceso al combustible y proteger la economía de las familias mexicanas.

“La presente medida se emite en cumplimiento de la obligación del estado de garantizar el bienestar colectivo, promoviendo el acceso asequible a un energético de consumo básico y contribuyendo a que los hogares puedan destinar el ahorro generado al consumo de otros bienes esenciales de la canasta básica”, apunta la CNE.

Con la nueva metodología aplicada se contempla una nueva tarifa en la que se modificó una variable que es el margen de comercialización por un margen de operación, en que se asegura que se reconocen los costos y gastos de los permisionarios para poder suministrar al usuario final y una utilidad asociada a la operación.

Los precios máximos de venta al público deben seguirse actualizándose cada semana, y en caso de que no lo hagan, los permisionarios serán sancionados.

Con el cambio de las variables de comercialización a operación, se considera que se reconocerán todos los gastos operativos, sin embargo, los precios publicados el sábado pasado reflejaron márgenes similares con los que veía operando el sector en los últimos meses, comentó Marcelino.

En promedio, para la zona centro del país, se tiene un margen de 2.80 pesos por litro; pero para otras regiones el margen se reduce porque los costos de llevar la molécula son mayores, como para en las zonas del sur del país y la península de Baja California, donde está en menos de 2 pesos por litro.

En agosto del año pasado, la Secretaría de Energía, la CNE y representantes de sector gaselepero, anunciaron que se llegó a un acuerdo con en el que se garantizaría, a través de la tarifa, un margen comercial de 6.50 pesos por kilo y de 3.51 por litro; el cual no se está cumpliendo para todas las regiones del país, donde para algunas la brecha es más grande que en otras.