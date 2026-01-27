Entre amparos y control: el gobierno libera los precios y dos días después retoma el tope al gas LP

¿Por qué toparon el precio del gas LP?
En 2021, el gobierno determinó que se establecería un control de precios en todas las actividades, desde comercialización, distribución, estaciones de servicio con fines específicos y reparto al público final, aunque la extinta Ley de Hidrocarburos no lo permitía, comentó Susana Cazorla, socia fundadora de SICEnergy.
La única excepción era en caso de no existir competencia efectiva en la actividad de distribución, no en los lugares de expendio ni la comercialización, y esa medida no respetada según lo establecido por la ley, fue lo que originó la ola de amparos contra la medida.
La medida surgió en julio del 2021, la CRE estableció una directriz de emergencia para topar los precios del gas LP de venta al público, con la finalidad de controlar el alza del combustible.
En dicho año, se empezó a registrar un incremento considerable en los precios del gas LP, tanto por kilo como por litro, lo que empezó a impactar en la economía de los hogares. Dicha directriz de emergencia estuvo vigente un año, y para julio del 2022 se convirtió en una medida permanente a través de disposiciones administrativas de carácter general.
“El gobierno en 2021, sin respetar lo que decía la ley, saca el control de precios y controla toda las actividades, hubo quienes se ampararon y ganaron porque la ley anterior no permitía el control de precios de actividades más allá de la distribución. Pero las autoridades tardaron mucho en obedecer esa resolución del Poder Judicial hasta el martes pasado que publicaron dicho acuerdo”, explicó Cazorla.
No obstante, al día siguiente se emitió el nuevo acuerdo de control de precios, pues la nueva metodología establecida en la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, publicada en marzo del 2025, ya permite controlar los precios de cualquier actividad. “Todo lo del martes solo fue para cumplir con el mandato del poder judicial”, añadió.
Los precios topados de gas LP han generado múltiples inconformidades en el sector desde su aplicación en 2021, lo que llevó a las autoridades a hacer múltiples mesas de diálogo en las que se ha ido negociando el ajuste de márgenes operativos de las empresas y se ha incrementado de manera gradual, aunque no de la manera esperada o suficiente según lo que solicitan las empresas.
Finalmente, como parte de la estrategia para combatir los altos precios del gas LP y luego de establecer precios máximos, el gobierno federal creó –a través de Pemex– la empresa Gas Bienestar, cuyo fin sería el de comercializar cilindros de gas en los hogares de zonas de bajos ingresos, a precios menores que los que se ofrecen los camiones de reparto.
Dicho esquema no ha prosperado como se prometía, el reparto de cilindros se concentra solo en las alcaldías Tláhuac, Álvaro Obregón, Iztacalco, Gustavo A Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y Azcapotzalco, y para ser beneficiario se debe llamar a las mesas de ayuda de Gas Bienestar para solicitar un tanque o su renovación en caso de ya contar con uno.
Para la semana del 25 al 31 de enero, el precio del cilindro será de 380 pesos para 20 kilos, 570 pesos para 20 kilos. En caso de solicitar por primera vez el cilindro con una carga, el costo es de 2,250 pesos por el de 20 kilos y 2,810 pesos por el de 30 kilos.