La nueva presidenta, quien tiene más de 20 años de experiencia internacional en el mercado premium de movilidad, estará en la sede regional de BMW Group en la Ciudad de México.

¿Quién es la nueva presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica?

Maru Escobedo nació en la Ciudad de México y ha construido su trayectoria internacional dentro de BMW Group desde 1998.

En Alemania ocupó puestos clave de alta dirección para BMW y MINI, fortaleciendo su visión estratégica global.

En México, lideró BMW Group, consolidando a BMW y MINI como número uno del mercado premium. Posteriormente, en Brasil, impulsó un crecimiento histórico logrando récord de ventas que colocaron a ese país como el líder en toda la región.