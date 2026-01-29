Publicidad

La mexicana Maru Escobedo se convierte en la nueva CEO de BMW para toda Latinoamérica

Bajo este nuevo cargo, Maru Escobedo tendrá la responsabilidad de supervisar las operaciones de la compañía en los 27 países de la región.
jue 29 enero 2026 01:01 PM
Maru Escobedo nació en la Ciudad de México y ha construido su trayectoria internacional dentro de BMW Group desde 1998. (www.press.bmwgroup.com)

BMW Group anunció este jueves que Maru Escobedo se convertirá en la nueva presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica a partir del 1 de marzo de 2026, en sustitución de Reiner Braun.

Bajo este nuevo cargo, Escobedo tendrá la responsabilidad de supervisar las operaciones de la compañía en los 27 países de la región.

La nueva presidenta, quien tiene más de 20 años de experiencia internacional en el mercado premium de movilidad, estará en la sede regional de BMW Group en la Ciudad de México.

¿Quién es la nueva presidenta y CEO de BMW Group Latinoamérica?

Maru Escobedo nació en la Ciudad de México y ha construido su trayectoria internacional dentro de BMW Group desde 1998.

En Alemania ocupó puestos clave de alta dirección para BMW y MINI, fortaleciendo su visión estratégica global.

En México, lideró BMW Group, consolidando a BMW y MINI como número uno del mercado premium. Posteriormente, en Brasil, impulsó un crecimiento histórico logrando récord de ventas que colocaron a ese país como el líder en toda la región.

"Maru es la ejecutiva ideal para acelerar nuestro crecimiento sostenible, fortalecer nuestra presencia y garantizar la implementación exitosa de NEUE KLASSE con un enfoque integral en el cliente. Es la primera latinoamericana en liderar la región y es reconocida por su excelencia, liderazgo y dedicación a la creación de valor a largo plazo”, dijo Sebastian Mackensen, director de la región de las Américas de BMW Group y presidente y CEO de BMW of North America, LLC, en un comunicado.

En los siguientes días se anunciará al nuevo presidente y director ejecutivo de BMW Group Brasil, cargo que ostentaba Maru Escobedo.

Reiner es un líder experimentado en BMW Group con una notable trayectoria global ocupando altos cargos ejecutivos en mercados estratégicos de Europa, Medio Oriente, China, América Latina y Canadá.

