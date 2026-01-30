La aplicación móvil de Santander presenta fallas este viernes 30 de enero, justo cuando millones de trabajadores reciben su pago quincenal.
App de Santander también falla en viernes de quincena; no se puede iniciar sesión
Cabe señalar que este viernes otros bancos, como Scotiabank, también han presentado fallas en su banca móvil.
Al intentar ingresar a la app de Santander, arroja una imagen de error con la leyenda "parece que algo salió mal, inténtanlo de nuevo en unos minutos".
Santander trabaja para corregir la falla
A través de redes sociales, Santander informó que ya trabaja para solucionar el problema que ha impedido a sus clientes ingresar a la aplicación móvil.
El banco señaló que se trata de una intermitencia en sus servicios y pidió a los usuarios paciencia mientras se restablece el funcionamiento de la app.
January 30, 2026
¿Cuáles son las fallas de Santander?
Según el sitio especializado Downdetector , los problemas comenzaron a partir del mediodía y continúan en aumento. Los reportes más frecuentes son:
96%: problemas para iniciar sesión en la app móvil personal.
2%: dificultades con pagos con tarjeta.
2%: problemas para iniciar sesión en la web personal.
El mapa de calor de Downdetector indica que las fallas se concentran principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Mérida y Tijuana.
Usuarios se quejan en redes
Las fallas en la aplicación móvil de Santander detonaron la molestia de numerosos usuarios, quienes reportaron dificultades para iniciar sesión, consultar saldos y realizar transferencias, justo en día de quincena.
En redes sociales se multiplicaron los reclamos, con mensajes como: “No puedo entrar a la app desde hace horas”, “Mi nómina ya cayó y no puedo mover mi dinero”, “Santander siempre falla cuando más se necesita” y “Intento iniciar sesión y la aplicación se queda cargando”.