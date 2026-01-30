Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

App de Santander también falla en viernes de quincena; no se puede iniciar sesión

Usuarios han expresado su frustración en redes sociales por no poder acceder a la banca móvil y realizar operaciones.
vie 30 enero 2026 12:53 PM
MTU en Santander: guía práctica sobre cómo cambiar el límite de transferencia y dónde está la opción
La aplicación móvil de Santander presenta fallas este viernes 30 de enero. (Expansión/Google AI Studio)

La aplicación móvil de Santander presenta fallas este viernes 30 de enero, justo cuando millones de trabajadores reciben su pago quincenal.

Publicidad

Cabe señalar que este viernes otros bancos, como Scotiabank, también han presentado fallas en su banca móvil.

El lento crecimiento económico han dañado las operaciones de bancos canadienses en el Caribe. (Foto: Reuters )
Empresas

Falla la aplicación de Scotiabank en pleno viernes de quincena; usuarios se quejan en redes

Al intentar ingresar a la app de Santander, arroja una imagen de error con la leyenda "parece que algo salió mal, inténtanlo de nuevo en unos minutos".

App Santander
Esta es la imagen de error que arroja la app de Santander. (App de Santander)

Santander trabaja para corregir la falla

A través de redes sociales, Santander informó que ya trabaja para solucionar el problema que ha impedido a sus clientes ingresar a la aplicación móvil.

El banco señaló que se trata de una intermitencia en sus servicios y pidió a los usuarios paciencia mientras se restablece el funcionamiento de la app.

Publicidad

¿Cuáles son las fallas de Santander?

Según el sitio especializado Downdetector , los problemas comenzaron a partir del mediodía y continúan en aumento. Los reportes más frecuentes son:

96%: problemas para iniciar sesión en la app móvil personal.

2%: dificultades con pagos con tarjeta.

2%: problemas para iniciar sesión en la web personal.

El mapa de calor de Downdetector indica que las fallas se concentran principalmente en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Mérida y Tijuana.

¿Abren los bancos el 2 de febrero por ser día festivo oficial en México?
Finanzas Personales

¿Abren los bancos el lunes 2 de febrero por ser día festivo oficial?

Publicidad

Usuarios se quejan en redes

Las fallas en la aplicación móvil de Santander detonaron la molestia de numerosos usuarios, quienes reportaron dificultades para iniciar sesión, consultar saldos y realizar transferencias, justo en día de quincena.

En redes sociales se multiplicaron los reclamos, con mensajes como: “No puedo entrar a la app desde hace horas”, “Mi nómina ya cayó y no puedo mover mi dinero”, “Santander siempre falla cuando más se necesita” y “Intento iniciar sesión y la aplicación se queda cargando”.

condusef-podra-multar-bancos-hostiguen-usuarios-fallo-scjn
Finanzas Personales

¿Te acosa un despacho de cobranza y el banco lo permite?, la Condusef ya podrá sancionarlos

Tags

BANCO SANTANDER, S.A.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad