App de Santander también falla en viernes de quincena; no se puede iniciar sesión

Cabe señalar que este viernes otros bancos, como Scotiabank, también han presentado fallas en su banca móvil.

Al intentar ingresar a la app de Santander, arroja una imagen de error con la leyenda "parece que algo salió mal, inténtanlo de nuevo en unos minutos".

Esta es la imagen de error que arroja la app de Santander. (App de Santander)

Santander trabaja para corregir la falla

A través de redes sociales, Santander informó que ya trabaja para solucionar el problema que ha impedido a sus clientes ingresar a la aplicación móvil.

El banco señaló que se trata de una intermitencia en sus servicios y pidió a los usuarios paciencia mientras se restablece el funcionamiento de la app.