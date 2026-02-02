La industria textil mexicana, atrapada en un rezago tecnológico

Esta falta de inversión ha limitado no solo la innovación, sino la posibilidad de atraer pedidos de marcas internacionales que hoy exigen fibras como modal, tencel o viscosa de bambú. Como consecuencia, señala Andrés Díaz Bedolla, CEO de Yumari, México perdió la oportunidad de convertirse en un proveedor competitivo en segmentos de alto valor agregado porque no generó una estrategia clara de transferencia tecnológica ni una política industrial enfocada en fortalecer capacidades productivas.

“Llegamos a un punto en el que la industria está definitivamente muy estresada, con pérdidas en los últimos años”, dice el también cofundador de la empresa, una plataforma B2B que a través de IA gestiona la manufactura de fábricas en América Latina.

“El problema es que México no ha tenido la oportunidad de desarrollar la industria de forma que pueda sustituir a las importaciones”. El deterioro financiero explica parte del estancamiento. Entre 2015 y 2023, el PIB de la industria textil y de la confección cayó 20%, al pasar de 119,607 millones de pesos a 95,050 mdp, según el INEGI. La combinación de costos crecientes, márgenes comprimidos y competencia externa dejó a decenas de empresas operando prácticamente con respirador.

En 2024, México impuso aranceles que varían entre el 5 y el 50% para 544 fracciones de productos textiles procedentes de países sin tratados de libre comercio con México, entre ellos, China, Corea del Sur, India, Tailandia, Indonesia, Rusia y Turquía, una medida que promete aliviar temporalmente la presión sobre los productores locales y estabilizar el mercado.

La Secretaría de Economía tiene al sector en su radar. Salomón Rosas, director general de Competitividad y Competencia de la dependencia, recuerda que lleva cerca de 15 años en diálogo con la industria y que, durante todo ese tiempo, la queja ha sido la misma: la competencia desleal derivada de las importaciones chinas ha frenado la inversión en maquinaria y en innovación.