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¿En qué idiomas la FIFA permite que se hagan preguntas en las conferencias del Mundial 2026?

Tras la polémica que se originó en algunas confeencias de prensa en donde no se les permitió a los jugadores y periodistas utilizar el español la autoridad deportiva echó para atrás la decisión.
lun 15 junio 2026 01:44 PM
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Jugadores como Vinícius Jr. no pudieron hablar en español en el Mundial 2026 y ahora la FIFA corrige tras críticas
La imagen corresponde al 12 de junio en una conferencia de prensa que ofreció el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi junto a Achraf Hakimi, también de Marruecos, previo a su encuentro vs. Brasil. (Foto: AFP )

Al impedir que estrellas como Vinícius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong respondan en español durante las conferencias de prensa, la FIFA abrió una polémica en el Mundial 2026: la exclusión del idioma oficial de México, uno de los países anfitriones.

La polémica surgió previo al debut de Brasil ante Marruecos, un periodista español preguntó en inglés a Vinícius Jr., en cumplimiento a las reglas del organismo rector del futbol, que solo permite tres idiomas en las conferencias: los de las selecciones que diputarán el partido y el inglés.

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La estrella brasileña lo interrumpió y le pidió que continuara en español, pero el oficial de la FIFA explicó que no era permitido por razones logísticas.

"Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy", zanjó.

Contrariado, el delantero del Real Madrid se puso los auriculares para escuchar la traducción.

Cuestión de identidad

Pese a que otras estrellas dominan el idioma oficial de México y el segundo más hablado en Estados Unidos, la autoridad del futbol fue inflexible. Su prohibición desató críticas en redes sociales que obligaron a la FIFA a reaccionar.

Una fuente cercana a la organización dijo el domingo a la AFP que los traductores disponibles en las ruedas de prensa son solicitados directamente por cada selección según sus intereses, pero precisó que a partir de ahora se integraría el español en las traducciones.

La AFP constató que en la página web de la FIFA ya está habilitada la opción de traducción simultánea en este idioma. En México, el país con más hispanohablantes del mundo, la lengua es una cuestión de identidad respecto a su vecino del norte.

Si bien la mayor parte de los partidos del torneo se disputan en Estados Unidos y otros pocos en Canadá, los aztecas reciben 13 juegos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Además, ocho de los 48 países que lo disputan tienen el español como idioma.

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Vinícius Jr., que desde 2018 vive en Madrid, reía. "Sí sí puedes", decía alentando al periodista que siguiera en español. Pero después perdió esa pequeña batalla.

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"Aquí se habla español"

Una situación similar sucedió con Achraf Hakimi, originario de España, quien sonrió cuando un periodista mexicano fue cortada al formular su pregunta.

"Ok, ok, le entiendo...", dijo Hakimi en un intento de permitir que el comunicador no fuera detenido. Al final la pregunta se hizo en español y la respuesta la dio en inglés.

En un tercer turno el neerlandés De Jong fue protagonista en la previa del duelo de este domingo ante Japón.

"No me importa", dijo el centrocampista del Barcelona pero finalmente el diálogo fue en inglés.

En las redes sociales, las quejas crecieron: "Sesgo cultural a los periodistas y jugadores que saben español", escribió un usuario en 𝕏.

"Estamos en México, somos anfitriones y aquí se habla español", publicó otro, entre otros cuestionamientos.

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La norma contrasta con la inyección anímica de los mariachis mexicanos en algunos de los escenarios: el domingo en el estadio de Houston sonaron durante las pausas clásicos de la música mexicana como "Volver, volver" y "Cielito lindo".

¿Qué dijo la FIFA?

Un portavoz de la FIFA aclaró que el idioma español no estaba prohibido, sino que las preguntas seguían un protocolo de interpretación en las conferencias de prensa, por lo que informó el domingo 14 de junio que se añadirá la traducción al español como cuarto idioma disponible en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026 a partir de ahora.

El objetivo es garantizar una mejor inclusión para la prensa hispanohablante y los aficionados de habla española, uno de los públicos más numerosos que siguen de cerca los partidos que se llevan a cabo entre 48 selecciones en estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Con información de AFP

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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