Revista Digital
Empresas

Lo que une a las hamburguesas Shake Shack con el desaparecido supermercado Gigante

La historia de Shake Shack en México no empieza en una cocina, sino en la transformación de un grupo que dejó atrás los supermercados.
jue 05 febrero 2026 02:53 PM
Gigante Shake Shak
Shake Shack llegó a México de la mano de Grupo Gigante en 2019. (Expansión)

Shake Shack, la reconocida cadena de hamburguesas, sigue sumando adeptos en México. Aunque su expansión ha sido lenta y estratégica, la marca ha logrado posicionarse como una opción atractiva para los consumidores. Lo que pocos saben es cómo llegó al país: lo hizo gracias a una alianza con Grupo Gigante, el mismo conglomerado detrás del extinto supermercado del mismo nombre.

Tras la desaparición de sus tiendas de autoservicio, Grupo Gigante no salió del negocio, sino que se reinventó. Hoy opera un sólido negocio restaurantero, cuyo principal activo es la cadena Toks , y además maneja en México marcas internacionales como Shake Shack.

Si bien Grupo Gigante no es el dueño de la famosa hamburguesería, sí cuenta con los derechos y el acuerdo para operar la marca en territorio mexicano, un modelo similar al que siguen empresas como Alsea, que explota franquicias globales como Starbucks y Domino’s Pizza en el país.

Grupo Gigante trajo a Shake Shack

Fue en junio de 2019 cuando Shake Shack llegó a México, con la apertura de su primera sucursal en Paseo de la Reforma, en una de las esquinas de la glorieta del Ángel de la Independencia, según el perfil de Grupo Gigante en la Bolsa Mexicana de Valores . La marca causó sensación entre los consumidores, impulsada por su reputación en sabor y calidad, aunque con precios superiores a los de cadenas como McDonald’s, Burger King o Carl’s Jr.

Ese mismo año, Grupo Gigante abrió el segundo local de la marca en Arcos Bosques, en Cuajimalpa, también en la Ciudad de México. Esto hacía suponer una expansión acelerada en los años siguientes; sin embargo, el crecimiento de la cadena en el país ha sido mucho más pausado.

Shake Shack
La cadena abrió su primera sucursal en México en junio de 2019, en Paseo de la Reforma, y desde entonces ha seguido una estrategia de expansión gradual. (Geraldine Valladolid)

¿Cuántos Shake Shack hay en México?

De acuerdo con el reporte anual 2024 del grupo, el más reciente al momento de publicación de esta nota, al cierre de ese año la compañía reportaba 18 sucursales en todo el país. Sin embargo, su sitio oficial indica actualmente la operación de 21 locales, lo que refleja un promedio de tres aperturas por año desde su llegada a México.

Estas son las ubicaciones por estado:

-Ciudad de México: 8
-Estado de México: 3
-Monterrey, Nuevo León: 3
-Guadalajara, Jalisco: 4
-Puebla: 1
-Querétaro: 1
-Baja California (Tijuana): 1

Cabe señalar que algunos de los locales de Shake Shack en México se ubican dentro de plazas como Gran Terraza, por ejemplo en Coapa, las cuales también han sido desarrolladas por el grupo inmobiliario de Grupo Gigante, una de las divisiones que ha crecido tras la extinción del famoso supermercado en 2007.

Plazas Grupo Gigante
Su estrategia de crecimiento

De acuerdo con cifras oficiales, la empresa cuenta con alrededor de 2,600 asientos al sumar sus 21 sucursales en el país. A ello se suma que, entre 2023 y 2024, la compañía reportó un crecimiento de 32.3% en sus ventas totales en México, un desempeño que refleja su éxito pese a mantener una expansión moderada.

Esta estrategia de crecimiento, según el reporte anual 2024, se sustenta en un enfoque claro: “mantenemos el firme compromiso de utilizar ingredientes de la más alta calidad, fortalecer nuestras comunidades y brindar experiencias inolvidables a nuestros invitados, equipos y partners”.

Con esa misma visión, la empresa subraya su apuesta por el largo plazo. “Con la mirada puesta en el futuro, continuaremos creciendo e innovando, siempre fieles a nuestra esencia y a nuestra misión de hacer las cosas bien, dando lo mejor a nuestros clientes”, se puede leer en el documento.

¿Cómo se compara con Carl’s Jr.?

Aunque sus cifras en México son positivas tras casi siete años de operación, la cadena aún se encuentra lejos de sus principales competidores, como Carl’s Jr. De acuerdo con información publicada en su sitio web , en México operan actualmente 299 restaurantes de esta marca.

La diferencia también se explica por el tiempo en el mercado: Carl’s Jr. llegó a México en 1991, lo que le ha permitido construir una presencia mucho más amplia a lo largo de más de tres décadas.

Frente a competidores como Carl’s Jr., Shake Shack mantiene una presencia más limitada, en parte por su menor tiempo en el mercado mexicano. (iStock)

Las lecciones

La presencia de Shake Shack en México refleja una estrategia de crecimiento gradual, basada en una selección cuidadosa de ubicaciones y en un modelo operativo que prioriza consistencia y control. A diferencia de otras cadenas con esquemas de expansión más acelerados, la marca ha optado por consolidar cada apertura antes de avanzar a nuevos mercados.

Para Grupo Gigante, la operación de Shake Shack forma parte de una diversificación enfocada en el sector restaurantero, donde combina marcas propias con conceptos internacionales. Los resultados en ventas muestran que el modelo ha encontrado un público dispuesto a pagar por la propuesta, aunque la cobertura territorial sigue siendo limitada frente a competidores con una presencia histórica más amplia.

Hacia adelante, el desarrollo de la marca en el país dependerá de su capacidad para mantener el desempeño comercial mientras evalúa nuevas aperturas, en un entorno donde el consumo, la competencia y los costos operativos seguirán marcando el ritmo de crecimiento.

