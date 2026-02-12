AT&T México mejora resultados, pero el valor estratégico está en EU

rame src="https://e.infogram.com/c2752c78-bc59-48dd-985e-c64becb24f92?src=embed" title="AT&amp;T EU México" width="100%" height="605" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none;" allowfullscreen="allowfullscreen">

“Nuestra estrategia nos permite realizar inversiones estratégicas que beneficien a nuestros clientes y a nuestros accionistas. Esas inversiones en 5G y fibra, tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones, nos han posicionado para acelerar y escalar la ejecución de nuestra estrategia en 2026”, comentó el CEO de AT&T matriz en conferencia con analistas.

Jesús Romo, analista de la consultora Global Data, explicó que la estrategia de la matriz de AT&T responde a un proceso de concentración que ha marcado al mercado de telecomunicaciones de Estados Unidos, impulsado por la adquisición y fusión de operaciones de empresas más pequeñas por parte de competidores más grandes, con el fin de fortalecer su infraestructura de conectividad.

“En Estados Unidos todos los operadores tratan de crecer de manera inorgánica en este momento, porque para las telcos es muy importante enfocar los esfuerzos en temas de convergencia”, explicó el analista.

En medio de este panorama, a pesar de los sólidos resultados de AT&T México, la pregunta que persiste entre los analistas es cómo la filial puede seguir generando valor para la matriz, que ahora concentra sus esfuerzos en Estados Unidos.

El desafío, señalan expertos, radica en que el crecimiento en clientes y soluciones avanzadas exigirá una evolución constante de la red, lo que implicará inversiones importantes.

México todavía se encuentra en las primeras etapas del 5G, mientras que en Estados Unidos ya se discute el despliegue de una quinta generación avanzada basado en la arquitectura standalone, lo que plantea un reto estructural para que los operadores móviles locales mantengan su competitividad en los próximos años.