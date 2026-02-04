Pemex, Hacienda e IMSS concentran aumentos en presupuestos en 2025

Aumentos

Los mayores recursos para el fortalecimiento de Pemex significaron un aumento de 261,442 millones de pesos frente a lo programado, es decir una diferencia de 189%. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejerció 52,392 millones más a lo aprobado para mayores erogaciones para el diseño y aplicación de la política económica; asignación de recursos para las funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios; operación de financiamiento para la exportación; y operación de financiamiento y asistencia técnica.

El reporte de las finanzas y deuda públicas al cierre de 2025, también detalla que hubo un mayor gasto para el IMSS por 37,884 millones, para cubrir el pago de servicios personales, en materiales y suministros y en servicios generales. También hubo un mayor gasto al programado, por 26,835 millones por incremento a los programas: Atención a la salud de personas sin seguridad social; Atención a la salud en Centros y Hospitales Regionales de Alta Especialidad; y con asignación de recursos para la Clínica es Nuestra.

En tanto, el presupuesto de la Secretaría del Bienestar, registró un aumento en su presupuesto por asignación de recursos al fondo de aportaciones para la infraestructura social de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; e incremento a los programas: Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural; y Pensión Mujeres Bienestar.