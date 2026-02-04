En 2025, distintas instituciones públicas registraron aumentos y descensos en sus presupuestos aprobados por el Congreso, entre las que destacan Pemex, Hacienda , IMSS y Bienestar con variaciones al alza; y las Provisiones salariales y económicas, las aportaciones a Seguridad Social, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y las Aportaciones a los estados con ajustes a la baja.
Pemex, Hacienda e IMSS concentran aumentos en presupuestos en 2025
Aumentos
Los mayores recursos para el fortalecimiento de Pemex significaron un aumento de 261,442 millones de pesos frente a lo programado, es decir una diferencia de 189%. En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejerció 52,392 millones más a lo aprobado para mayores erogaciones para el diseño y aplicación de la política económica; asignación de recursos para las funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios; operación de financiamiento para la exportación; y operación de financiamiento y asistencia técnica.
El reporte de las finanzas y deuda públicas al cierre de 2025, también detalla que hubo un mayor gasto para el IMSS por 37,884 millones, para cubrir el pago de servicios personales, en materiales y suministros y en servicios generales. También hubo un mayor gasto al programado, por 26,835 millones por incremento a los programas: Atención a la salud de personas sin seguridad social; Atención a la salud en Centros y Hospitales Regionales de Alta Especialidad; y con asignación de recursos para la Clínica es Nuestra.
En tanto, el presupuesto de la Secretaría del Bienestar, registró un aumento en su presupuesto por asignación de recursos al fondo de aportaciones para la infraestructura social de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; e incremento a los programas: Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural; y Pensión Mujeres Bienestar.
Presupuestos a la baja
En tanto, se aplicaron recortes al gasto para Provisiones salariales y económicas de hasta 33,531 millones de pesos. Menores erogaciones para los programas: Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE; Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago; y Previsiones para las Pensiones en curso de Pago de los Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
Para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se reportaron 29,551 millones de pesos menos a lo aprobado por un menor ejercicio en las provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga; y en las provisiones para el desarrollo, modernización y rehabilitación de infraestructura de comunicaciones y transportes.
Además se ajustaron recursos a la baja por 20,629 millones de pesos por Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por recursos sin asignación para las previsiones salariales y económicas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); así como menor asignación para el FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; actividades de apoyo administrativo y para el FAIS Entidades.
Finalmente, se recortaron recursos para el Programa de Vivienda Social, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por 14,634 millones de pesos, informó Hacienda, en su informe de las finanzas y deuda públicas al cierre de 2025.