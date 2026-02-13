Publicidad

La estrategia de Kia México para reducir exportaciones a Estados Unidos

Con el K4 hatchback, los vehículos fabricados en México por Kia llegaron por primera vez a países de Europa como España y Suiza.
vie 13 febrero 2026 03:41 PM
La estrategia de Kia en México para reducir exportaciones a Estados Unidos
En 2025, las exportaciones de los vehículos de Kia hechos en México hacia Estados Unidos representaron el 65% del total, cifra que un año antes era fue 81%. (Foto: Kia México/Facebook)

La planta de Kia en Pesquería, Nuevo León, ha dejado de ver a Estados Unidos como el principal destino de su producción al incursionar a nuevas latitudes como Europa, en donde los vehículos “hechos en México” con sello de la surcoreana han llegado por primera vez a países como Alemania, Irlanda y Suiza.

La estrategia está marcada por la incorporación del K4 hatchback a las líneas de producción de la fábrica regiomontana, a mediados del año pasado, lo que le ha permitido llegar a nuevos mercados “tan exigentes como el europeo”, de acuerdo con Horacio Chávez, director general de Kia en México.

“Ya estamos llegando al mercado europeo, con nuestro K4 hatchback, allá hay un mercado muy importante de hatchbacks, entonces, pretendemos seguir incrementando nuestro volumen de producción y buscando llegar también a nuevos destinos”, comenta Chávez en entrevista con Expansión.

La incorporación de este modelo a sus líneas de ensamble ya comienza a reflejarse en sus cifras de exportaciones, sobre todo por la baja en participación que registra Estados Unidos. De acuerdo con datos anuales de Inegi, en 2024 Kia envió a Estados Unidos 167,111 unidades, las cuales representaron el 81% de todas sus exportaciones.

Pero la cifra de autos que envió la compañía a Estados Unidos totalizó en 142,337 unidades durante 2025, lo que representó el 65% de la totalidad de sus exportaciones, una baja de 16 puntos porcentuales con respecto a lo destinado al país vecino del norte el año anterior, mientras que, del otro lado, países como España, Reino Unido y República Checa comienzan a aparecer en los registros del Instituto por primera vez.

Australia ha sido otro destino importante. Hasta antes de 2024, los vehículos de Kia fabricados en México no tenían existencia alguna en aquella latitud, pero en dicho año, cuando comenzó a fabricarse el K4 con carrocería sedán, fue que la manufactura mexicana comenzó a dar sus primeros pasos en dicha parte del mundo. En 2025, la firma alcanzó a exportar a Australia 9,634 unidades.

En la estrategia de diversificación el K3, modelo que llegó en sustitución del Kia Río y que también se produce en la planta de Nuevo León, ha sido un factor medular, pues con éste, la surcoreana también ha logrado afianzar su presencia en otros mercados, principalmente a América Latina.

En casos como Colombia, en donde hace un par de años la firma destinaba menos de 2,000 unidades anuales, las últimas cifras indican que a aquel país llegaron 8,750 vehículos de Kia “hechos en México”.

“K3 es un producto muy atractivo para toda la parte de centro y Sudamérica. K4 está más orientado hacia la parte de Europa o Norteamérica, donde en esos países los segmentos de vehículos subcompactos ya se han hecho muy pequeños, pero K4 permanece fuerte y ahí es donde hemos ganado mucha relevancia”, comenta.

Los últimos datos anuales de la industria arrojan que la estrategia seguida de Kia ha rendido frutos, pues aunque la producción nacional de vehículos en México se contrajo 0.9%, la producción de Kia aumentó 6.4% al totalizar 288,110 unidades.

Lo mismo sucedió con las exportaciones. Mientras la industria en el país vio sus volúmenes a la baja 2.6%, los de Kia crecieron 5.4%, luego de destinar hacia otras latitudes 217,440 unidades. Hoy, las unidades de la surcoreana hechas en México llegan a 70 países diferentes.

“Nos estamos convirtiendo en los protagonistas en estos diferentes países con este vehículo de muchísima calidad, además de que K3 y K4 son hechos de México para el mundo, es el único lugar en el mundo donde se producen”, agrega Chávez.

Con la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, Chávez espera que se encuentren áreas de oportunidad y de mejora para “fortalecerlo aún más”, de tal manera que el país vecino del norte no saldrá de la estrategia en exportaciones.

“Es evidente que este tratado, que empezó ya hace muchos años, ha traído beneficios a los tres países y a pesar de las diferentes posturas que pudiera haber, me parece que hay un entendimiento de que es algo positivo y que fortalece más a la región, entonces, somos optimistas y esperamos que haya un buen resultado”, comenta.

La expectativa para este año es que Kia pueda seguir aumentado sus volúmenes tanto de producción como de exportación desde su planta en Pesquería, Nuevo León, que se ha convertido en un crucial centro de manufactura para la compañía.

