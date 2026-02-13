La estrategia de Kia México para reducir exportaciones a Estados Unidos

La incorporación de este modelo a sus líneas de ensamble ya comienza a reflejarse en sus cifras de exportaciones, sobre todo por la baja en participación que registra Estados Unidos. De acuerdo con datos anuales de Inegi, en 2024 Kia envió a Estados Unidos 167,111 unidades, las cuales representaron el 81% de todas sus exportaciones.

Pero la cifra de autos que envió la compañía a Estados Unidos totalizó en 142,337 unidades durante 2025, lo que representó el 65% de la totalidad de sus exportaciones, una baja de 16 puntos porcentuales con respecto a lo destinado al país vecino del norte el año anterior, mientras que, del otro lado, países como España, Reino Unido y República Checa comienzan a aparecer en los registros del Instituto por primera vez.

Australia ha sido otro destino importante. Hasta antes de 2024, los vehículos de Kia fabricados en México no tenían existencia alguna en aquella latitud, pero en dicho año, cuando comenzó a fabricarse el K4 con carrocería sedán, fue que la manufactura mexicana comenzó a dar sus primeros pasos en dicha parte del mundo. En 2025, la firma alcanzó a exportar a Australia 9,634 unidades.

En la estrategia de diversificación el K3, modelo que llegó en sustitución del Kia Río y que también se produce en la planta de Nuevo León, ha sido un factor medular, pues con éste, la surcoreana también ha logrado afianzar su presencia en otros mercados, principalmente a América Latina.

En casos como Colombia, en donde hace un par de años la firma destinaba menos de 2,000 unidades anuales, las últimas cifras indican que a aquel país llegaron 8,750 vehículos de Kia “hechos en México”.

“K3 es un producto muy atractivo para toda la parte de centro y Sudamérica. K4 está más orientado hacia la parte de Europa o Norteamérica, donde en esos países los segmentos de vehículos subcompactos ya se han hecho muy pequeños, pero K4 permanece fuerte y ahí es donde hemos ganado mucha relevancia”, comenta.