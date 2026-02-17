De FEMSA a Walmart: las 20 empresas con más empleados en México y lo que dicen de la economía

Las 20 empresas privadas con más empleados en México
El listado de las 20 empresas privadas con más empleados en México permite conocer los sectores que concentran la mayor generación de empleo. Predominan el comercio, los alimentos y bebidas, las telecomunicaciones, los servicios financieros, la industria y la construcción, lo que da cuenta de una economía sostenida por el consumo interno, pero también por la actividad productiva y exportadora.
La alta participación de empresas vinculadas al comercio y al consumo básico refleja la centralidad del mercado doméstico, mientras que la presencia de grupos industriales, de infraestructura y extractivos confirma la relevancia de México en las cadenas globales de producción. En conjunto, este equilibrio apunta a una estructura económica diversificada, aunque con una fuerte dependencia de sectores intensivos en mano de obra.
Más allá del número de trabajadores, estas compañías influyen de manera directa en la estabilidad laboral, el ingreso de millones de hogares y la dinámica económica de distintas regiones del país. Su tamaño no solo las convierte en grandes empleadoras, sino en actores centrales del desarrollo económico y social. Este es el listado con datos de 2024:
1.- FEMSA: 388,000 empleados
2.- Walmart de México: 203,355 empleados*
3.- América Móvil: 178,466 empleados
4.- Grupo Bimbo: 152,366 empleados
5.- Grupo Coppel: 118,865 empleados
6.- Organización Soriana: 90,795 empleados
7.- Grupo Carso: 90,533 empleados
8.- Grupo Salinas: 89,961 empleados
9.- El Puerto de Liverpool: 81,394 empleados
10.- Alsea: 75,993 empleados
11.- Chedraui: 74,369 empleados
12.- Arca Continental: 70,400 empleados
13.- Fragua : 59,953 empleados
14.- Alfa: 53,521 empleados
15.- Grupo Bal: 51,738 empleados
16.- Cultiba: 44,554 empleados
17.- La Comer: 44,554 empleados
18.- Cemex: 44,494 empleados
19.- Bachoco: 40,272 empleados
20.- Grupo Vazol: 40,000 empleados
*Para incluir a Walmart, se tomaron los datos de su Informe Anual 2024 .