Revista Digital
Empresas

De FEMSA a Walmart: las 20 empresas con más empleados en México y lo que dicen de la economía

Las cifras ofrecen un contraste revelador: unas cuantas empresas concentran cientos de miles de empleos, pero no son las principales generadoras de trabajo en el país.
mar 17 febrero 2026 05:55 AM
México concentra su empleo formal en grandes corporativos de comercio, alimentos, telecomunicaciones, industria, finanzas y construcción. (Especial)

México es un país con empresas privadas de talla mundial no solo por los miles de millones de pesos que generan cada año, sino también por la cantidad de empleos que crean. Basta mencionar a compañías como FEMSA, Walmart, Bimbo o América Móvil de Carlos Slim para dimensionar su impacto en la economía y en el mercado laboral.

Para poner en perspectiva cuántas personas emplean, elaboramos un top 20 con información del ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes del país , publicado por la revista Expansión.

A este ejercicio se suma Walmart de México y Centroamérica, que, aunque no aparece en dicho listado —debido a que su dirección global no opera desde el país—, es uno de los mayores empleadores privados en territorio nacional y ocupa uno de los primeros lugares en este rubro.

Las 20 empresas privadas con más empleados en México

El listado de las 20 empresas privadas con más empleados en México permite conocer los sectores que concentran la mayor generación de empleo. Predominan el comercio, los alimentos y bebidas, las telecomunicaciones, los servicios financieros, la industria y la construcción, lo que da cuenta de una economía sostenida por el consumo interno, pero también por la actividad productiva y exportadora.

La alta participación de empresas vinculadas al comercio y al consumo básico refleja la centralidad del mercado doméstico, mientras que la presencia de grupos industriales, de infraestructura y extractivos confirma la relevancia de México en las cadenas globales de producción. En conjunto, este equilibrio apunta a una estructura económica diversificada, aunque con una fuerte dependencia de sectores intensivos en mano de obra.

Más allá del número de trabajadores, estas compañías influyen de manera directa en la estabilidad laboral, el ingreso de millones de hogares y la dinámica económica de distintas regiones del país. Su tamaño no solo las convierte en grandes empleadoras, sino en actores centrales del desarrollo económico y social. Este es el listado con datos de 2024:

1.- FEMSA: 388,000 empleados

2.- Walmart de México: 203,355 empleados*

3.- América Móvil: 178,466 empleados

4.- Grupo Bimbo: 152,366 empleados

5.- Grupo Coppel: 118,865 empleados

6.- Organización Soriana: 90,795 empleados

7.- Grupo Carso: 90,533 empleados

8.- Grupo Salinas: 89,961 empleados

9.- El Puerto de Liverpool: 81,394 empleados

10.- Alsea: 75,993 empleados

11.- Chedraui: 74,369 empleados

12.- Arca Continental: 70,400 empleados

13.- Fragua : 59,953 empleados

14.- Alfa: 53,521 empleados

15.- Grupo Bal: 51,738 empleados

16.- Cultiba: 44,554 empleados

17.- La Comer: 44,554 empleados

18.- Cemex: 44,494 empleados

19.- Bachoco: 40,272 empleados

20.- Grupo Vazol: 40,000 empleados

*Para incluir a Walmart, se tomaron los datos de su Informe Anual 2024 .

Lo que revelan estas 20 empresas

El liderazgo de FEMSA, Walmart de México y América Móvil deja ver el peso del comercio, consumo masivo y telecomunicaciones en el empleo nacional. Tan solo estas tres compañías concentran cerca de 770,000 plazas, una cifra que dimensiona su influencia en el mercado laboral. Su operación diaria —que incluye miles de tiendas, centros logísticos, redes técnicas y servicios al cliente— explica el tamaño de sus plantillas.

En un segundo bloque aparecen Bimbo, Coppel, Soriana, Carso y Grupo Salinas, conglomerados con negocios que combinan industria, comercio, servicios financieros, infraestructura y medios. Esta diversificación les permite generar empleo en múltiples frentes, desde la producción y distribución hasta la atención al cliente, la banca y las telecomunicaciones.

El sector comercial se refuerza con Liverpool, Alsea, Chedraui, Farmacias Guadalajara y La Comer, cadenas con presencia nacional que dependen de una alta demanda de personal operativo y administrativo. Su expansión ha ido de la mano del crecimiento urbano y del consumo, convirtiéndolas en grandes generadoras de empleo en ciudades medianas y grandes.

Finalmente, Arca Continental, Alfa, Grupo BAL, Cemex, Bachoco, Cultiba y Grupo Vazol aportan el componente industrial, agroalimentario, minero y de infraestructura. Estas empresas sostienen empleos ligados a la producción, la exportación y los proyectos de largo plazo, completando un mapa que combina consumo, servicios e industria como pilares del empleo en México.

Las grandes empresas no son las que más empleo generan

Aunque las grandes corporaciones concentran millones de puestos de trabajo, la mayor parte del empleo en México se crea en pequeños negocios. Los Censos Económicos 2024 del Inegi indican que en 2023 operaban 5.4 millones de unidades económicas, que en conjunto empleaban a casi 28 millones de personas, lo que muestra la diversidad y amplitud del tejido empresarial del país.

Las microempresas, con hasta 10 trabajadores, representan 95.4% del total de los negocios y concentran 41.4% del empleo, es decir, más de 11.5 millones de personas. Son comercios, talleres, restaurantes, servicios y emprendimientos familiares que sostienen la actividad cotidiana en colonias, barrios y comunidades, y que resultan clave para la dinámica económica local.

Por su parte, las grandes empresas, definidas como aquellas con más de 250 empleados, aunque apenas constituyen 0.2% del total de las unidades económicas, generan 28.7% del empleo, lo que equivale a poco más de 8 millones de puestos de trabajo.

Pero sí las de mayor valor

Sin embargo, estas empresas grandes aportan 54.3% del valor agregado censal bruto, frente al 16% de las microempresas, un indicador que mide la riqueza que producen las empresas al transformar insumos en bienes y servicios de mayor valor, pagar salarios, invertir y generar utilidades. En términos simples, muestra qué tanto contribuye cada tipo de empresa a la economía.

Este contraste ilustra una estructura complementaria: mientras los pequeños negocios son fundamentales para la generación de empleo y el dinamismo local, las grandes corporaciones destacan por su alta productividad, capacidad de inversión, innovación y alcance nacional e internacional. Ambos segmentos son indispensables para el crecimiento económico y la estabilidad laboral del país.

