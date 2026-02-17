De FEMSA a Walmart: las 20 empresas con más empleados en México y lo que dicen de la economía

México es un país con empresas privadas de talla mundial no solo por los miles de millones de pesos que generan cada año, sino también por la cantidad de empleos que crean. Basta mencionar a compañías como FEMSA, Walmart, Bimbo o América Móvil de Carlos Slim para dimensionar su impacto en la economía y en el mercado laboral.

Para poner en perspectiva cuántas personas emplean, elaboramos un top 20 con información del ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes del país , publicado por la revista Expansión.

A este ejercicio se suma Walmart de México y Centroamérica, que, aunque no aparece en dicho listado —debido a que su dirección global no opera desde el país—, es uno de los mayores empleadores privados en territorio nacional y ocupa uno de los primeros lugares en este rubro.