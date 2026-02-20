Mítikah es la joya de la corona, pero su dueño tiene muchas más plazas comerciales a lo largo de México

Publicidad

Empresas

Mítikah es la joya de la corona, pero su dueño tiene muchas más plazas comerciales en México

El centro comercial de Mítikah es solo la joya más conocida; su dueño opera un amplio portafolio de plazas comerciales en todo el territorio nacional.
vie 20 febrero 2026 02:14 PM
La empresa dueña de Mítikah opera múltiples proyectos comerciales y de uso mixto en todo México. (Mítikah Torre Residencial/Facebook)

La torre Mítikah y su enorme centro comercial destacan entre los desarrollos más visibles de la Ciudad de México. Sin embargo, la empresa dueña de estos inmuebles en Coyoacán cuenta con varios proyectos comerciales y de uso mixto repartidos por todo el país.

Se trata de Fibra Uno (FUNO), que según su página web es el fideicomiso de inversión en bienes raíces pionero en México. Su portafolio diversificado en segmentos, clientes y ubicaciones les ha permitido expandirse a múltiples regiones.

Los proyectos de FUNO van desde zonas de la capital como Polanco y Coyoacán hasta municipios del Estado de México como Ixtapaluca y Tlalnepantla, así como a estados como Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, entre otros.

Las plazas de FUNO en CDMX y Edomex

De acuerdo con la información de su página web , FUNO participa en 13 plazas comerciales en la Ciudad de México y 11 en el Estado de México.

CDMX

-Patio Clavería - Azcapotzalco

-Portal San Ángel - Álvaro Obregón

-Patio Revolución - Álvaro Obregón

-Patio Santa Fe - Álvaro Obregón

-Patio Universidad - Benito Juárez

-Mitikah Centro Comercial - Benito Juárez

-Portal Centro - Cuauhtémoc

-Pabellón Cuauhtémoc - Cuauhtémoc

-Plaza Central - Iztapalapa

-Portal Lomas Estrella - Iztapalapa

-Parques Polanco - Miguel Hidalgo

-Pabellón Cuemanco - Tlalpan

-Patio Tlalpan - Tlalpan

Plazas FUNO
La empresa dueña de Mítikah opera múltiples proyectos comerciales y de uso mixto en todo México. (FUNO)

Edomex

-Gran Patio Ecatepec - Ecatepec

-Patio Ecatepec - Ecatepec

-Portal Cuautitlán - Cuautitlán

-Cortijo Ixtapaluca - Ixtapaluca

-Plaza Cañada - Huehuetoca

-Patio Interlomas - Naucalpan

-Centro Lago de Guadalupe - Tlalnepantla

-Pabellón Río de los Remedios - Tlalnepantla

-Gran Patio Texcoco - Texcoco

-Patio Toluca - Toluca

-Patio Valle de Chalco - Valle de Chalco

Centros comerciales en otros estados

FUNO tiene presencia en más de 20 estados de la República Mexicana, mostrando una cobertura geográfica amplia y diversificada. La empresa opera plazas en regiones del norte, como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, lo que le permite atender tanto mercados consolidados como ciudades con alta actividad industrial y comercial.

En el centro del país, FUNO cuenta con plazas en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Morelos, abarcando mercados estratégicos que combinan desarrollo urbano y crecimiento económico.

En el sur y sureste, la compañía tiene presencia en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, incluyendo destinos turísticos importantes, lo que refuerza su enfoque en regiones con alto flujo de visitantes y actividad comercial.

Por último, en el occidente, FUNO opera plazas en Jalisco y Nayarit, consolidando su participación en estados con dinamismo económico y población relevante.

Aguascalientes

-Espacio Aguascalientes

-Patio Aguascalientes

Baja California Sur

-Patio Los Cabos

-Patio San José

Chiapas

-Ambar Fashion Mall

-Plaza Las Américas Tuxtla

-Tuxtla II

Chihuahua

-Chihuahua Fashion Mall

-Gran Patio Zaragoza

-Patio Panamericana

Coahuila

-Patio Saltillo

-Cuautitlán (Edomex)

-Patio Cuautitlán

Guanajuato

-Alaïa Guanajuato

-Parque Celaya

Guerrero

-Galerías Diana

-Las Américas Taxco

-Patio Acapulco

-Plaza Las Américas

Hidalgo

-Gran Patio Pachuca

-Patio Tulancingo

Jalisco

-Gran Patio Patria

-Outlet Guadalajara

-Patio La Cima

-Península Vallarta

Morelos

-Portal D10

-Nayarit

-Forum Tepic

Nuevo León

-Céntrika

-Galería Valle Oriente

-Gómez Morín

-Outlet Monterrey

-Plaza Cumbres

-Patio Lincoln

Plazas Funo
Mítikah sobresale, pero su portafolio de plazas comerciales del dueño se extiende por todo México. (FUNO)

Oaxaca

-Pabellón Salina Cruz

Querétaro

-Patio Querétaro

-Uptown Juriquilla

Quintana Roo

-Centro Maya

-Forum By The Sea

-La Isla Cancún

-Las Américas Chetumal

-Outlet Cancún

-Punta Langosta

Sonora

-Gran Patio Guaymas

-Patio Hermosillo

-Tabasco

-Sendero Villahermosa

Tamaulipas

-Patio Matamoros

Tlaxcala

-Gran Patio Tlaxcala

Veracruz

-Gran Patio Poza Rica

-Patio Xalapa

Yucatán

-City Center Mérida

-Patio Mérida

-Uptown Mérida

¿Qué es FUNO y quién es el dueño?

FUNO, o Fibra Uno, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) fundado en 2011. Inició con 13 propiedades y fue la primera empresa inmobiliaria en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores mediante una oferta pública inicial.

La empresa se dedica a la operación, adquisición, venta y desarrollo de inmuebles para uso comercial. Su estrategia se basa en tres pilares: un portafolio diversificado en segmentos, clientes y regiones; propiedades con ubicaciones estratégicas; y una estructura financiera con niveles de apalancamiento moderados.

FUNO opera distintos tipos de propiedades, incluyendo oficinas, centros comerciales, naves industriales y desarrollos de uso mixto, lo que le permite distribuir riesgos y aprovechar oportunidades en varios sectores. También considera aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social en sus operaciones.

De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, FUNO ocupa la posición 172 y en 2024 reportó ingresos netos por 28,325 millones de pesos.

El equipo directivo está encabezado por André El Mann, Director General, y Gonzalo Robina, Director General Adjunto.

En cuanto a la propiedad, FUNO no tiene un dueño único, ya que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores ; su participación está distribuida entre diversos accionistas e inversionistas.

