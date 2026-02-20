Mítikah es la joya de la corona, pero su dueño tiene muchas más plazas comerciales a lo largo de México

La torre Mítikah y su enorme centro comercial destacan entre los desarrollos más visibles de la Ciudad de México. Sin embargo, la empresa dueña de estos inmuebles en Coyoacán cuenta con varios proyectos comerciales y de uso mixto repartidos por todo el país.

Se trata de Fibra Uno (FUNO), que según su página web es el fideicomiso de inversión en bienes raíces pionero en México. Su portafolio diversificado en segmentos, clientes y ubicaciones les ha permitido expandirse a múltiples regiones.

Los proyectos de FUNO van desde zonas de la capital como Polanco y Coyoacán hasta municipios del Estado de México como Ixtapaluca y Tlalnepantla, así como a estados como Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo, entre otros.