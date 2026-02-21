Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Más que ingresos extra: el modelo multinivel se profesionaliza en México

El multinivel en México avanza en regulación frente a otros mercados latinoamericanos, pero su verdadero reto rumbo a 2030 será consolidar estándares que sostengan su credibilidad en un consumidor cada vez más exigente.
sáb 21 febrero 2026 01:04 PM
Stack of magazines
La industria multinivel se consolida bajo estándares de profesionalización, digitalización y mayor regulación. (Foto: zefart/Getty Images/iStockphoto)

El modelo multinivel en México atraviesa una etapa de redefinición estratégica. Lo que durante años fue percibido como un esquema de ingresos complementarios en la actualidad es una industria que se consolida bajo estándares de profesionalización, digitalización y mayor regulación, en un mercado donde la confianza y la transparencia se han vuelto activos críticos.

A nivel global, el mercado de venta directa supera los 190,000 millones de dólares y mantiene una expectativa de crecimiento anual cercana al 5%, de acuerdo con Business Research Insights. En México, más de cuatro millones de personas participan en el sector, lo que coloca al país entre los mercados más relevantes de América Latina y dentro del top 10 mundial en penetración de población, según la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa.

Publicidad

En tanto, el modelo vive una reingeniería en su estructura. Mauricio Domenzain, CEO de Immunotec, explica que la industria evoluciona hacia esquemas híbridos, que combinan venta presencial con herramientas digitales, profesionalizando la operación de sus consultores y centralizando procesos a través de aplicaciones, plataformas propias y estrategias basadas en datos.

El uso de redes sociales, comercio electrónico y sistemas de gestión interna dejó de ser complementario para convertirse en un requisito competitivo, y son plataformas que empresas y consultoras aprovechan para acercarse a nuevos usuarios. “La industria se mueve con gran rapidez para adaptarse a las nuevas demandas de sus mercados y brindar un valor agregado y un propósito claro”, dice el experto.

En términos de categorías, Domenzain comparte que el dinamismo se concentra en determinadas categorías. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Venta Directa, belleza y cuidado personal representan 46% de las ventas del sector en México, mientras que nutrición concentra 33% y productos del hogar 11%.

Para el experto, las empresas especializadas en bienestar han capitalizado esta tendencia mediante el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y la capacitación de sus redes de distribución. Esto está relacionado con el desarrollo de herramientas digitales para la gestión de comisiones, redes y capacitación para dar un empuje a la profesionalización del consultor a microempresario.

El perfil del distribuidor también refleja esta transición, dice Domenzain. Aunque más del 70% de la fuerza de ventas continúa siendo femenina, el rango etario se mantiene entre 30 y 55 años con creciente incorporación de perfiles universitarios y profesionales independientes. El consultor promedio ya no opera bajo una lógica informal; integra planeación, capacitación constante y construcción de marca personal en plataformas digitales.

Publicidad

Desde la perspectiva regulatoria, México muestra avances respecto a otros mercados latinoamericanos. La presencia de la AMVD como organismo de autorregulación y la supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor han contribuido a delimitar prácticas éticas y a diferenciar modelos legítimos de esquemas fraudulentos, uno de los principales riesgos reputacionales del sector.

Hacia el futuro, la industria enfrenta un entorno donde el consumidor exige personalización, transparencia y comunicación ética. Según datos de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa, 71% de los consumidores espera experiencias personalizadas y 78% es más propenso a repetir compra cuando recibe atención adaptada, un terreno donde el multinivel compite directamente con el retail tradicional.

Rumbo a 2030, el escenario apunta a consolidación y transformación más que a contracción. La digitalización total de procesos, la innovación en modelos centrados en experiencia, la formación de liderazgos empresariales y el cumplimiento regulatorio serán determinantes para sostener la credibilidad del modelo.

“El multinivel mexicano no se encuentra ante una crisis de demanda, sino ante una prueba de madurez. Su permanencia como motor de emprendimiento dependerá menos del volumen de afiliados y más de su capacidad para operar bajo estándares corporativos, tecnológicos y reputacionales equiparables a los de cualquier otra industria formal”, declara el experto.

Publicidad

Tags

Avon Adidas, calzado deportivo, tenis, ropa deportiva, descuentos, venta de fin de temporada, comodidad, compras online

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad