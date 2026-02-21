Publicidad

El retail crecerá 3.9% mientras dirige su expansión hacia los formatos pequeños

Autoservicios y departamentales en México apuestan por tiendas de menor formato para competir en cercanía y conveniencia, mientras la industria proyecta un alza de 3.9% en ventas en 2026.
sáb 21 febrero 2026 02:05 PM
Well-stocked snack aisle in a bright modern supermarket
Las cadenas de autoservicio y departamentales apuestan por los formatos de proximidad para mantener la cercanía con los consumidores. (Foto: xxwp/Getty Images)

El retail mexicano consolida su fase de expansión basada en formatos pequeños. Durante el último año se abrieron 1,700 nuevas unidades compactas o especializadas, mientras que las ventas en tiendas iguales crecerán 3.9% este año, de acuerdo con el informe Resultados 2025 y Proyección 2026 de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Las cifras confirman que, pese a un entorno económico complejo y a un consumidor más cauteloso, el comercio minorista mantiene dinamismo.

Anque el cambio no está únicamente en el crecimiento, sino en el modelo de expansión, en donde el protagonismo ya no recae en grandes superficies, sino en redes de tiendas más pequeñas, con mayor capilaridad y ubicadas estratégicamente para competir en cercanía, conveniencia y rapidez.

Autoservicios, departamentales y comercios especializados están rediseñando su huella territorial para adaptarse a un consumidor que compara precios, cuida su gasto y alterna con naturalidad entre canales físicos y digitales. El hábito híbrido dejó de ser tendencia para convertirse en norma, obligando a las cadenas a ajustar su estructura operativa.

El movimiento hacia formatos compactos responde a una lógica clara: ganar presencia en zonas urbanas de alta densidad y en comunidades donde el factor decisivo es la proximidad. En este escenario, competir implica reducir tiempos de traslado, ofrecer disponibilidad inmediata y simplificar la experiencia de compra.

Sin embargo, operar tiendas más pequeñas implica mayores exigencias operativas. Menor espacio de almacenamiento, inventarios más ajustados y una demanda altamente sensible a quiebres de stock elevan el margen de riesgo. En estos formatos, cada metro cuadrado y cada producto disponible impactan directamente en la rentabilidad.

La eficiencia en punto de venta se convierte así en el principal diferenciador competitivo. La expansión física ya no garantiza crecimiento sostenible si no está respaldada por ejecución precisa, control de inventarios y visibilidad en tiempo real.

En este contexto, la tecnología comienza a ocupar un papel estructural en la estrategia del sector. Soluciones basadas en inteligencia artificial permiten anticipar faltantes, optimizar reposición y fortalecer la consistencia operativa en tienda.

“En un retail que se expande hacia formatos más pequeños, la diferencia estará en qué tan bien se ejecuta el día a día. Hoy no basta con abrir más tiendas: es indispensable operar con precisión, visibilidad y decisiones basadas en datos. Ahí es donde la inteligencia artificial se vuelve un factor clave para crecer sin perder control”, señala Francisco Martínez, VP de Ventas en Teamcore México.

